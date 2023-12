Nadie sabe cómo encontrarle la vuelta a Milei ni cómo se cocina: ¿se hierve, se fríe?

Es un enigma para la oposición y para los propios. Como sea, va adelante.

Jujuy al día ® – Milei fue sorpresa cuando apareció, cuando ganó y sigue siéndolo. Es un enigma para la oposición y para algunos propios y si se quiere Pro-pios. Nadie sabe bien cómo agarrarlo. Y cómo se cocina: ¿Se hierve, se fríe? Como sea: va adelante, consigue ir adelante.

DNU y Ley Omnibus son una ensalada de lo más compleja y ¿quién ha leído y digerido todos los cambios que en avalancha manda y propone? Son más de mil artículos. Detrás de esa maraña y de las improvisaciones y desprolijidades en esa maraña desregulatoria, hay un pasar la página, un cambio profundo en las reglas de juego.

Por supuesto que no hay nada de ingenuidad en sancionar semejante decretazo de necesidad y urgencia, que introduce flor de cambios, y la ley ómnibus que por el tamaño no es una línea de ómnibus sino varias, muchas. Estamos ante dos ensaladas, una que manda y otra que propone. Suena a inédito, si no lo es.

Tocados tantos intereses, privilegios, curros y muchas otras yerbas innecesarias para la mayoría, pero redituables para privilegiados de toda laya, es lógico que despierte el modular espíritu republicano que dejó pasar afanosamente tanto afano. Si hasta Massa promete un libro para contarnos las tramoyas de esa otra casta, la empresaria. Y ni hablemos de esa otra, la sindical, que ya salió con su paro general, eso sí de medio día, no vaya a ser que falle.

Está muy bien que de pronto haya tanta preocupación por lo institucional. Siempre la estuvimos necesitando. Pero suena a demasiado que quieran aparecer como adalides republicanos ventajeros distraídos bien conocidos que, para colmo, no se hacen la más mínima autocrítica.

¿Convencerá a alguien, en todo caso a cuántos, la dormida CGT que ahora pone el grito en el cielo? Aclaremos: tienen todo el derecho al reclamo. Pero que lo encabecen quienes nunca le reclamaron nada al trío Alberto-Cristina-Sergio con la crisis de siempre pero acelerada impiadosamente, le quita toda legitimidad.

¿Qué privilegios le borra a los sindicatos el maldito DNU o la ley ómnibus? Ninguno, o casi ninguno. Sigue el monopolio de la personería gremial única. La discusión sobre libertad de agremiación, al margen. Tampoco toca la ley de convenios colectivos, que necesitan urgente adecuación: hay convenios que no se cambian desde hace 50 años, salvo en las escalas salariales.

¿Y las obras sociales, que representan la base de su poder económico y son la tercera columna sobre la que se apoya la estructura sindical? Casi nada. Aclaremos otra cosa: esas obras sociales existen gracias a un digamos DNU del dictador Onganía, que las inventó en 1968. Una enorme caja para reclutar dirigentes. Por eso Perón, que llamó a los sindicatos columna vertebral de su movimiento, se opuso desde el exilio entonces.

El deneutazo de Milei no afecta a los sindicatos, afecta a los sindicalistas. Acaba con parte al menos del entramado del negocio de los abogados laboralistas. También hace competir más a las obras sociales con la prepagas, que deberán aportar ahora al Fondo Solidario de Redistribución entre el 10 y el 15% de la contribución de los trabajadores. Otra buena: chau a las vengonzosas cabinas de peaje, por las que todo afiliado de una obra social debía pasar para llegar a una prepaga.

¿Todo el sindicalismo está con el tan tempranero medio paro de la CGT, que nace empujado por la rara izquierda del kircherismo que ha conseguido los sueldos en dólares más bajos en mucho, mucho tiempo? Hizo punta la UOM, añazos atrás sólida trinchera peronista, hoy refugio camporista.

Milei amenaza sumar un referéndum. Un apriete al Congreso. Respaldo de la gente si no lo tiene de los legisladores, a los que les pone a votar una ley cambiando el sistema de elección: que sean por circunscripción uninominal, en más sencillo, eliminación de las listas cerradas, elegidas por la política Esto es, cada partido presenta candidato único por cada circunscripción. Chau Paso. Chau sábanas. Oponerse a este cambio sería como argumentar que la gente no sabe… pero vota.

Es relativamente fácil decir que la emergencia apura. Menos fácil es seguir con la excusa de la emergencia, que viene, salvo en el período de Macri, desde la crisis del 2001 que, como se ve, empezó, pero no terminó.

La declaró Duhalde y el kirchnerismo la mantuvo todo el tiempo. Un clásico: Kirchner mandaba al Congreso un presupuesto con crecimiento a tasas chinas y después pedía prorrogar la emergencia. El cinismo es una buena protección: la ley de Duhalde que Kirchner estiraba sin fin había sido sancionada para salir de la convertibilidad.

Milei le pide a los legisladores dos años de poderes especiales, más otros dos. Es como gobernar sin el Congreso. No tiene ninguna chance razonable de conseguirlo.

Una historia increíble es la del gobernador de La Rioja, Quintela, con un alias que lo dice todo: El Gitano. Es el mismo que prometió renunciar si ganaba Milei. Milei ganó y Quintela se quedó y para justificarse buscó abogado. No le costó mucho encontrarlo: Zaffaroni, el divulgador preferido de Cristina. Los dos fueron derecho a la Corte, lugar que Zaffaroni conoce, contra el DNU. ¿Argumento? El decretazo agravia a La Rioja. Quintela más que duplicó los empleados públicos en la provincia.

Medio raro que denuncien los efectos del decreto antes de que entre en vigencia y pedir que lo traten durante la feria judicial. La Corte no hizo nada raro: pasó el asunto al procurador: lo verá en febrero.

El escondedor Quintela fue jefe de la JP de Menem. Muchos esperaban un Menem en Milei, pero Milei da más parecido a Bolsonaro, que fue por muchos años diputado y se desbocaba con facilidad. Milei hace un peligroso desplante a los BRICS, que pueden gustar o no, pero a los que Fernández había sumado a la Argentina.

Los BRICS representan el 30% del PBI mundial y el 40% de la población. Y ahí tenemos a tres de nuestros socios comerciales: Brasil, China e India. La política exterior es clave para el país y en crisis, eso es más cierto que nunca.

Menem llamaba a negociar. Milei empuja. Tiene un problema y se llama inflación. Uñas de guitarrero tiene, pero habrá que ver si también las tiene para negociar porque no hay tiento que no se corte ni tiempo que no se acabe. Plata, se sabe, no hay. Y tiempo no sobra. Entre tantas crisis tuvimos una para la que había que pasar el invierno. Tocó la de pasar el verano.

Ricardo Roa

Fuente