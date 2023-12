Emotivo cierre de ciclo 2023 en el Centro de Día Sol para Todos 

Jujuy al día ® – Niñas y niños junto a sus familias, invitados especiales y personal del «Centro de Día Sol para Todos» dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, realizaron un emotivo acto de cierre de ciclo 2023 con una exposición de los talleres realizados durante el año y una muestra artística denominada «Bailamos por nuestros derechos».

Con alegría y entusiasmo, el personal del Centro de Día junto a niñas y niños decoraron el espacio con adornos navideños en la Avenida Eva Perón y Telui del barrio San Pedrito en la Capital Jujeña, donde expusieron mediante un video los trabajos realizados en los talleres referidos a las distintas efemérides de cada mes, así como trabajos con materiales reciclados, artesanías, panadería, dibujo cuidados de la salud, entre otros.Posteriormente, realizaron una muestra artística con bailes típicos visibilizando los derechos de la niñez, junto a sus familias, vecinos y vecinas e invitados especiales.

En este marco, representando a las familias, habló el papá José Villatarco y expresó su agradecimiento a la institución: «La verdad estoy emocionado y me sale del corazón felicitar y agradecer a todo el equipo que trabaja aquí en el Centro de Día. Me siento feliz por el apoyo incondicional, la contención, el amor y cariño que brindan no solo a mi hijo, que se levantaba feliz para venir y cambiar muchos hábitos, sino a todos los niños que asisten aquí, donde les enseñaron a revalorizar mediante los distintos talleres las costumbres y hábitos que hoy por hoy algunos padres de la actualidad nos olvidamos. Por todo esto, muchas gracias».

Además, se destacó con diplomas de reconocimiento a niños y niñas por la asistencia, buenas calificaciones y ser buenos compañeros, así como a padres y madres que colaboran constantemente con la institución. También se otorgaron diplomas de reconocimiento a instituciones como el CAPS 249 del barrio San Pedrito, el IES Populorum Progressio, el CDI Gladys Sivila, el CDI Eva Perón, CDI Mi Pequeño Mundo, la OPDNNA San Pedrito, entre otras, por el trabajo articulado que realizan durante todo el año con el CDD, con predisposición y compromiso constante por la promoción de los derechos de las infancias.

Al respecto, el director del Centro de Día Sol para Todos, Daniel Sánchez, dijo: «Agradezco al personal de Sol Para Todos, a las instituciones con las que trabajamos constantemente y a las familias, a todos gracias por su dedicación y compromiso con todas las actividades que proponemos durante el año para brindar un espacio de contención, promoción de derechos, educación y recreación, donde todos estamos encaminados hacia un mismo objetivo que es el bienestar integral de cada niña y niño que asiste a esta institución».

Finalmente, se brindó un almuerzo especial a los chicos y chicas y un refrigerio a las familias e invitados especiales presentes.