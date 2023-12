WhatsApp Plus se ha actualizado a su versión de diciembre 2023; cómo es el paso a paso para descargar el APK hoy

Jujuy al día ® – WhatsApp no solo es la app de comunicación instantánea más descargada a nivel mundial, sino que también va introduciendo nuevas e impresionantes herramientas. Sin embargo, WhatsApp Plus se adelantó y acaba de lanzar su última versión de diciembre de 2023, que incluye muchas novedades. ¿Cómo descargarla?

Para empezar, la empresa Meta aclaró en reiteradas ocasiones que esta aplicación no es oficial. Este APK de WhatsApp Plus puede servir para cambiar el color de toda la plataforma, ver quién está conectado sin iniciar sesión y acceder al historial de edición de mensajes de una persona.

¿Cómo puedes obtener la última versión del APK modificado? Es bastante simple. A continuación, no solo el enlace oficial de descarga seguro y libre de virus, también todos los pasos para que no falles en el proceso de instalación.

Descargar WhatsApp Plus: APK de diciembre 2023

Lo primero que debés hacer será realizar una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Posteriormente tenés que eliminar la aplicación de Meta.

En ese instante solo deberás ingresar a este enlace para descargar la última versión de WhatsApp Plus de diciembre 2023.

Ahora simplemente instalalo y listo.

Recordá darle los permisos correspondientes a Google Chrome para que no tener ningún problema de instalación.

Asimismo, recordá que no debés tener WhatsApp de Meta en tu celular.

Colocá tu número de celular, el código de verificación, y listo.

Desde ese momento podrás chatear con todos tus amigos de manera tranquila y sin temor a que te baneen la cuenta.

WhatsApp Plus o WhatsApp: cuál utilizar

Lo primero que debés saber es que WhatsApp es la app oficial y que poco a poco se están introduciendo novedades, mientras que WhatsApp Plus es una aplicación modificada en la que puedes, incluso, cambiar el color de toda la plataforma.

En WhatsApp Plus también puedes programar un mensaje y que esta se mande a una hora determinada, algo que WhatsApp no tiene hasta el momento.

Otra ventaja de WhatsApp Plus es que, mediante ella, puedes saber quién está “en línea” y conocer su última hora de conexión sin necesidad de entrar a la conversación. Esta función no está en WhatsApp.

Por otro lado, en WhatsApp se espera la llegada de una herramienta exclusiva de inteligencia artificial, algo que posiblemente le tome demasiado tiempo a WhatsApp.

Además WhatsApp, al ser oficial, puedes hacer una copia de seguridad en caso quieras proteger tus conversaciones, en cambio en el APK de WhatsApp Plus no podrás asociar tu backup a una cuenta de Gmail, por lo que si se te borra, se eliminarán todos tus chats de inmediato.

Incluso, algo que les preocupa a muchos los que tienen WhatsApp Plus, es que pueden ser baneados en un futuro no muy lejano, algo que a los que usan WhatsApp no les pasará.

Cómo actualizar WhatsApp Plus sin perder chats

Existe un sencillo truco y aquí te lo presentamos para que evites empezar desde cero. Una de las cosas al descargar un APK es que, en ocasiones, tus conversaciones pueden perderse.

Estos son una serie de tips para evitar que tus chats se borren.

Lo primero que debés fijarte es qué versión de WhatsApp Plus tienes en tu celular.

Recordá que usualmente esta información se encuentra en los Ajustes, Ayuda e información de la app.

Una vez que te hayas asegurado que tenés la versión anterior a WhatsApp Plus, solo debés instalarla encima

De esa manera no te aparecerá la pestaña de Instalar, sino la de “Actualizar”.

Cuando culmines, verás que tus conversaciones estarán allí, sin que se hayan borrado tus chats o tus stickers.