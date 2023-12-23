Libertador: recuperan moto robada

Jujuy al día ® – 𝙴l j𝚞𝚎𝚟𝚎𝚜, 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙱𝚛𝚒𝚐𝚊𝚍𝚊 𝚍𝚎 𝙸𝚗𝚟𝚎𝚜𝚝𝚒𝚐𝚊𝚌𝚒𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛 𝙶eneral 𝚂𝚊𝚗 𝙼𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙿𝚘𝚕𝚒𝚌í𝚊 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙿𝚛𝚘𝚟𝚒𝚗𝚌𝚒𝚊 𝚍𝚎 𝙹𝚞𝚓𝚞𝚢, 𝚕𝚘𝚐𝚛ó 𝚛𝚎𝚌𝚞𝚙𝚎𝚛𝚊𝚛 𝚞𝚗𝚊 𝚖𝚘𝚝𝚘𝚌𝚒𝚌𝚕𝚎𝚝𝚊 𝚚𝚞𝚎 𝚏𝚞𝚎 𝚛𝚘𝚋𝚊𝚍𝚊 𝚍í𝚊𝚜 𝚊𝚝𝚛á𝚜 𝚎𝚗 𝚕𝚊𝚜 𝚊𝚏𝚞𝚎𝚛𝚊𝚜 𝚍𝚎 𝚞𝚗 𝚜𝚞𝚙𝚎𝚛𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚍𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝙱𝚊𝚛𝚛𝚒𝚘 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙲𝚒𝚞𝚍𝚊𝚍 𝚍𝚎 𝙵𝚛𝚊𝚒𝚕𝚎 𝙿𝚒𝚗𝚝𝚊𝚍𝚘.
Fruto de las tareas de investigación 𝚜𝚎 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚕𝚒𝚣ó 𝚎𝚕 𝚛𝚘𝚍𝚊𝚍𝚘 𝚎𝚗 𝚞𝚗 𝚍𝚘𝚖𝚒𝚌𝚒𝚕𝚒𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝙱° 𝚁𝚊𝚞𝚕 𝙰𝚕𝚏𝚘𝚗𝚜𝚒𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚌𝚒𝚞𝚍𝚊𝚍 𝚍𝚎 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚍𝚘𝚛, 𝚍𝚘𝚗𝚍𝚎 𝚜𝚎 𝚙𝚛𝚘𝚌𝚎𝚍𝚒ó 𝚊𝚕 𝚜𝚎𝚌𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚘𝚝𝚘𝚌𝚒𝚌𝚕𝚎𝚝𝚊 𝚍𝚎𝚗𝚞𝚗𝚌𝚒𝚊𝚍𝚊 𝚎𝚕 𝚍í𝚊 𝟶𝟿/𝟷𝟸/𝟸𝟹, 𝚌ó𝚖𝚘 𝚊𝚜í 𝚝𝚊𝚖𝚋𝚒é𝚗 𝚊𝚕 𝚊𝚛𝚛𝚎𝚜𝚝𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚊𝚐𝚘𝚗𝚒𝚜𝚝𝚊 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚗 𝚢𝚊 𝚜𝚎 𝚎𝚗𝚌𝚞𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊 𝚊 𝚍𝚒𝚜𝚙𝚘𝚜𝚒𝚌𝚒ó𝚗 𝚍𝚎 𝚕𝚊𝚜 𝚊𝚞𝚝𝚘𝚛𝚒𝚍𝚊𝚍𝚎𝚜 𝚌𝚘𝚛𝚛𝚎𝚜𝚙𝚘𝚗𝚍𝚒𝚎𝚗𝚝𝚎𝚜.