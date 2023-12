DNU e impacto en dólar, bolsillo y mercados: qué piensan los gurúes de la City

Las medidas desregulan la economía y afectan directamente las inversiones, la dinámica financiera y la capacidad de consumo de los argentinos. Qué dicen los principales analistas de la City de las disposiciones del Gobierno

Jujuy al día ® – El Gobierno de Javier Milei declaró la emergencia económica por dos años y emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía e impacta en todos los aspectos de la vida económica y financiera de la Argentina. La reacción inicial de los mercados fue positiva y los gurúes de la City empiezan a dar sus primeras impresiones de estas medidas. ¿Cómo impactan en el dólar, los mercados, el bolsillo y la economía?

Elena Alonso, analista de mercados

«La derogación de la ley de alquileres me parece que puede afectar al inquilino de manera negativa porque va a quedar a merced del propietario. La baja de la Ley de Góndolas, Observatorio de Precios y la Ley de Abastecimiento son otras medidas que afectan directamente en el bolsillo y, si bien eso puede generar más competencia a largo plazo, creo que de inmediato va a generar una fuerte suba de precios. Por eso, opino que esto se debería de haber tomado a manera más gradual en el contexto delicado actual en materia de inflación. Para mí estas son las medidas que más afectan a los bolsillos de las personas y la dinámica económica».

«Mi impresión es que el Gobierno está haciendo lo que prometió en campaña. Más medidas de shock. Y aunque aún no lo he visto en detalle, plantea reformas profundas en muchos aspectos de la economía. Por el momento, no creo que la medida impacte fuerte en dólar y tipos de cambio, ya tendríamos novedades si pusiese nervioso al mercado y eso no sucedió, pero, por otro lado, sí considero que el tema de la liberación de tarifas puede tener un impacto en el corto plazo en inflación».

Salvador Vitelli, analista de Romano Group:

«Considero que las noticias son positivas para el sector empresario y emprendedor, por lo que tienen impacto al alza en acciones y bonos, como estamos viendo. En dólar no veo una incidencia directa hasta ahora, pero sí creo que, en materia económica y financiera, las medidas del Gobierno van hacia la desregulación de las relaciones y la des intervención estatal dentro de la voluntad de los individuos».

«Un paradigma de eso me parece que es la derogación de la Ley de Alquileres, que libertad en la negociación de los contratos. También es importante la modificación del Código Civil y Comercial que permite negociar en cualquier moneda que se elija. Eso incentiva la actividad económica y creo que, hacia adelante, después de la crisis que estamos atravesando, podemos salir con una actividad fortalecida».

Christian Buteler, economista experto en mercados:

«Creo que las desregulaciones son positivas para la vida económica y financiera, pero lo que no avalo es que las decisiones pasen sólo por las manos de un solo poder, del Ejecutivo. No me parece bien que el presidente promulgue las leyes, las modifique y haga todo a su gusto. Creo que tiene que pasar todo por el Congreso y analizarse ley por ley, la democracia es así. En materia económica, por ejemplo, me parece bien la derogación de la Ley de alquileres, por ejemplo, porque creo que va a generar más oferta. Ahora, que los clubes puedan ser sociedades anónimas no lo veo necesario en este momento, por ejemplo».

Salvador Di Stefano, asesor de negocios y financiero:

«El decreto me parece que está bien porque incentiva la actividad económica y financiera, pero creo que hay riesgos de viabilidad política y que puede chocar con la Justicia. Eso puede complicar la gobernabilidad, pero no hay q adelantarse. La economía estaba efectivamente regulada, pero más allá de algunos casos puntuales está bien para mi que se avance en ese sentido. El problema que veo que va haber que resolver es el vacío legal que queda por el reemplazo de las leyes que se derogan».

Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores económicos:

«Me parece que tenemos una situación de emergencia económica que requieren una atención rápida y que el decreto busca modificar. En cuanto al fondo, creo que se trata un montón de cosas, pero estoy a favor de eliminar un montón de regulaciones que, aunque inicialmente, estén bien pensadas, terminan interfiriendo en la actividad económica y desencadenan mecanismos de corrupción y entorpecimiento».

«Por otro lado, en lo que respecta a la modificación del Código Civil y Comercial que apunta a «garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada», creo que el objetivo de esta medida es reforzar la idea de la competencia de monedas, imposibilitando devolver o cancelar deudas en moneda extranjera con pesos a un tipo de cambio que favorezca al deudor».

