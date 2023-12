Las obras de mitigación hídrica, activas eficazmente

Jujuy al día ® – Hídricos destaca la efectividad de las obras de disminución de riesgo ejecutadas en el año para este periodo de lluvias, y anticipó previsiones por una intensa lluvia pronosticada para el domingo.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) destacó el funcionamiento de las obras hídricas ejecutadas durante todo el año en el marco del Plan Hídrico Provincial, logrando de manera eficaz mitigar los impactos ante el periodo de lluvias y protegiendo a las poblaciones.

Es de destacar que, con el Plan Hídrico Provincial, la DPRH ejecuta obras de mitigación de riesgo en ríos y cursos, sobre todo aledaños a poblaciones y zonas productivas, prevé contingencias y brinda protección en sectores críticos. A la vez que optimiza el recurso hídrico para su uso estratégico y la producción.

Los trabajos más intensos se ejecutan durante la temporada seca (así como otras durante todo el año); mientras que, en el periodo estival, continúan las obras de prevención, mantenimiento o de restitución según se requiera. Los resultados de estas intervenciones se traducen en un menor impacto, en la cotidianidad de las familias y en el desarrollo de las actividades productivas.

El director provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, explicó al respecto que “estamos felices porque está empezando a llover”. En este sentido agregó que “esto recupera la situación en muchos sectores productivos y el agua para la bebida en las distintas plantas de agua potable de la provincia, frente a la situación que veníamos viviendo en los últimos tres años”.

“Los trabajamos que hicimos durante el año han sido probados en alguna medida en estas primeras lluvias importantes; en noviembre, las precipitaciones se empezaron a notar y ahora en diciembre con episodios más importantes, deja entrever que los desagües naturales funcionaron correctamente”, compartió respecto de las intervenciones logradas. Sadir ahondó que “con las lluvias, las obras resistieron en la zona de León, Lozano, Yala y Reyes, y no son una noticia porque los cauces naturales desaguan perfectamente; en San Salvador de Jujuy, el paso de las últimas tres crecidas del Río Grande, sobre todo en la zona baja de la ciudad, cercano al barrio El Chingo y aledaños, no tuvo mayores inconvenientes; de igual forma en la zona del ramal”. “Cuando no es noticia una lluvia importante quiere decir que los desagües están funcionando acorde”, señaló. El funcionario valoró: “estamos muy satisfechos por la reacción de las obras que ejecutamos y continuamos rectificando puntos débiles”. Es de destacar que existe diferencia entre el funcionamiento de los desagües naturales en cauces, ríos y arroyos, y afluentes, y los desagües intraurbano. En este punto, Sadir comentó que: “existen desagües pluviales urbanos que presentan inconvenientes ya de raíz, por lo que desde los diferentes Municipios deben ir corrigiendo la situación; desde Hídricos brindamos asistencia en este sentido y trabajamos para evaluar las situaciones”. Lluvia pronosticadas para el domingo

Sadir compartió que “los pronósticos fueron acertados respecto de diciembre: desde el inicio de la temporada de lluvias, se prevé alrededor de cuatro episodios, y ya vamos por el segundo o tercero, y hay otro episodio pronosticado para el 25 de diciembre”. En este contexto, el funcionario encabezó una reunión con más autoridades y jefas y jefes operativos de la DPRH en la que analizaron las condiciones que se darían y posibles afectaciones , además de organizar el trabajo ante potenciales emergentes, y comentó que “ya estamos trabajando de forma articulada con la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y Defensa Civil para estar previstos ante una eventual lluvia intensa”.