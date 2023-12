Un lugar de Jujuy considerado una de Las Siete Maravillas Naturales de Argentina

Jujuy al día ® – No nos cansaremos de decir que Argentina es uno de los países con mayor diversidad paisajística del mundo. Enormes picos montañosos, salares que se pierden en el horizonte, lagunas de color turquesa, valles y montañas tapizados de verde, zonas desérticas, cataratas, kilómetros de selva… Todos estos y más son algunos de los motivos de orgullo de esta nación. Hoy queremos hablarte de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. ¿Listo para conocerlas?

Cada uno de los sitios que conforman el listado de las Siete Maravillas Naturales de Argentina fueron seleccionados por un jurado internacional y una votación online que implicó a más de un millón de participantes. A la hora de elegir los lugares se tuvieron en cuenta criterios como la espectacularidad y biodiversidad.

Viajar cada uno de estos lugares debería ser un objetivo de turistas nacionales e internacionales. Claro que visitar cada una de estas maravillas de una sola vez es complicado, puesto que se encuentran distribuidas de norte a sur y tocan muchos puntos del país. Pero, sí puedes ir visitando cada una de ellas de a poco y explorarlas a fondo.

Si te gusta la idea, acompáñanos en este recorrido por las Siete Maravillas Naturales de Argentina. Al final del artículo, seguro ya estarás buscando un hueco en el calendario para comenzar a visitarlas.

¿Cuáles son las Siete Maravillas Naturales de Argentina?

El Río Mina Clavero (Córdoba), las Salinas Grandes (Jujuy), el Parque Nacional Talampaya (La Rioja), el Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), la Selva Misionera (Misiones), el Bañado La Estrella (Formosa) y el Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén) son las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

Vamos a conocer cada una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina en detalle y ver cuál es su oferta turística. Para ello, nos iremos moviendo desde el extremo norte del país hacia el sur.

Salinas Grandes (Jujuy)

La primera de las Siete Maravillas Naturales de Argentina que visitaremos son las Salinas Grandes, en la bellísima provincia de Jujuy.

Este enorme desierto de sal se encuentra ubicado a más de 4.000 metros de altura y se formó hace aproximadamente 10 millones de años, cuando la cuenca se cubrió por completo de aguas provenientes de un volcán. La lenta evaporación del líquido y sus componentes dio origen a este salar que se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Jujuy.

Se trata del cuarto salar más grande de Sudamérica. Si bien parte de su extensión también toca territorio salteño, por cuestiones climatológicas y visuales son más atractivas las que están dentro de la frontera jujeña, puesto que se ven más blancas.

Visitar las Salinas Grandes es estar frente a una enorme extensión blanca salpicada por manchas de color turquesa. Las mismas corresponden a piletones y pozos u ojos de agua en los cuales los turistas se toman fotografías divertidas y originales. Este ambiente casi místico, sumado a su historia, le valió su inclusión dentro de las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

¿Cómo visitar las Salinas Grandes?

Si bien se puede hacer en excursión, la mayoría de los viajeros opta por conocer las Salinas Grandes por su cuenta. Una vez allí verás un parador junto con el obrador que se utiliza para extraer sal. En el parador podrás dejar tu coche, comprar algún recuerdo del viaje en los puestos de artesanías o comer una tortilla caliente (una comida típica del norte argentino).

Para visitar el interior de las salinas y apreciar la inmensidad de esta planicie blanca tendrás que contratar un guía allí mismo. Luego, regresas a tu vehículo y sigues al guía por un recorrido que incluye dos paradas. La primera es en las piletas de cristalización, en las cuales te explicarán el proceso de la extracción y explotación de sal. La segunda es el los ojos del salar, que son vertientes de agua de diferentes tamaños de mucha belleza. En ambos lugares tendrás tiempo para tomarte fotos originales y divertidas.

De ninguna manera está permitido adentrarse al salar sin la compañía de un guía, puesto que es un lugar de trabajo y salirse de los caminos marcados puede ser peligroso.

Tip viajero: si vas a visitar las Salinas Grandes no olvides llevar lentes de sol, protector solar, agua y abrigo.

¿Cómo llegar a las Salinas Grandes?

Esta maravilla natural de Argentina se encuentra situada sobre la RN 52, la misma que llega hasta el Paso de Jama (límite fronterizo entre Argentina y Chile). La travesía comienza en la pintoresca localidad de Purmamarca. Antes de llegar al salar hay que atravesar la Cuesta de Lipán, en un recorrido que supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La ruta se encuentra totalmente asfaltada, en excelente estado y es una maravilla de principio a fin.

Otra manera de llegar es contratando alguna excursión, como esta: excursión a las Salinas Grandes + Trekking por Los Colorados.

Bañado La Estrella (Formosa)

Con alrededor de 400.000 hectáreas de superficie, representa el segundo humedal más grande de Argentina. El primer lugar lo tiene los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes.

Esta maravilla de la naturaleza se encuentra localizada en la provincia de Formosa, al norte de la localidad de Las Lomitas y a más de 300 km de la capital provincial.

El Bañado La Estrella es el hogar de yacarés, yaguaretés, carpinchos, diversas especies de serpientes acuáticas y aves. Asimismo, alberga comunidades indígenas pilagás del asentamiento Bartolomé de las Casas. Muchos de ellos son quienes dirigen los tours por este lugar que podría ser considerado como una “Venecia selvática”. Visitar el humedal es una oportunidad imperdible de sumergirse en un paisaje de película y vivir una experiencia 100% natural.

La particularidad del Bañado La Estrella es que allí se observan ejemplares de fauna prácticamente extintos en el resto del país. Tal es el caso de la nutria gigante, el «zorro en zancos», que puede tener 1,25 metros de alto, o el tapir amazónico. Otra de las características registradas del lugar son los «champales»: árboles muertos que han perdido sus cortezas y se cubrieron de musgos, enredaderas y algas.

El Bañado La Estrella permanece inundado la mayor parte del año por las lluvias y los desbordes del río Pilcomayo. Esto permite que el lugar tenga una belleza vegetal arrebatadora. Podríamos definirlo como un sitio exótico, que no se parecerá a nada que ya hayas visto.

¿Cómo visitar el Bañado La Estrella?

La mejor manera de visitar El Bañado La Estrella es tomando un tour de navegación por sus aguas y avistar la flora y fauna que lo habita o haciendo un safari fotográfico. También te recomendamos visitar las comunidades aborígenes y criollas, algo que enriquece mucho la experiencia.

Si bien Formosa es una de las provincias menos promocionadas turísticamente de Argentina, esto ha comenzado a revertirse en los últimos años. De allí que haya cada vez más agencias de turismo que ofrecen excursiones hacia el Bañado La Estrella. Muchas de las excursiones para recorrer los humedales parten desde la ciudad de Formosa y otras desde Las Lomitas o alrededores.

Ir en excursión es una manera práctica de disfrutar de esta maravilla argentina, comprender el proceso por el cual se creó el humedal y las especies que aprovechan esta fuente de agua en medio de la aridez circundante.

También te recomendamos visitar El Vertedero, a 45 km de Las Lomitas sobre la RP 28. Se trata de una obra hidrovial de fácil acceso muy frecuentada por los amantes de la pesca. El Vertedero es un espejo de agua con troncos secos en cuyas ramas se posan aves como las garzas o biguás.

También vale la pena acercarse al pequeño paraje conocido como Fortín La Soledad, situado a 65 km de Las Lomitas. Allí viven unas 80 familias productoras de vacas, cerdos, ovejas, cabras y huertas. Allí podrás conocer el modo de vida de la gente, recorrer el lugar y conectar con la naturaleza.

¿Cómo llegar?

Para visitar los humedales del Bañado La Estrella tendrás que acercarte al poblado Las Lomitas, el más cercano al lugar. Se encuentra ubicado a 300 km de la ciudad de Formosa, la capital de la provincia y a 35 km del acceso a los humedales por la RP 28.

Las Siete Maravillas Naturales de Argentina: Selva Misionera (Misiones)

La Selva Misionera es el quinto bosque más amenazado a nivel mundial. De allí que la provincia cuenta con un millón y medio de hectáreas protegidas que buscan conservar este delicado ecosistema. Al mismo tiempo, es una de las áreas más ricas en biodiversidad de Argentina. Forma parte del Bosque Atlántico, una ecorregión que se extiende desde la costa brasileña hasta el este de Paraguay, abarcando casi toda la provincia.

La diversidad biológica de la Selva Misionera alcanza más de 2000 especies de flores, otras 150 especies distintas de vegetales (en apenas una hectárea), una impresionante variedad de mamíferos, reptiles, insectos y alrededor de 400 especies de aves.

La Selva Misionera es una de las Siete Maravillas de Argentina en la que más énfasis hay que poner para su preservación. Se trata de un valioso pulmón verde que en apenas 100 años ha reducido 20 veces su superficie original debido a la tala indiscriminada. Por eso, el turismo busca concientizar sobre su importancia y desarrollarse de manera responsable.

¿Cómo visitar la Selva Misionera?

Si bien la selva ocupa gran parte del territorio de Misiones, la mayoría de los viajeros visitan este lugar a través del Parque Nacional de Iguazú. Esta área protegida creada en 1934 garantiza a sus visitantes un contacto más directo con el medio ambiente selvático.

En la Selva Misionera se observan alrededor de 274 saltos de agua, aunque las Cataratas del Iguazú (las estrellas del parque nacional) son sin dudas el atractivo más visitado. Su majestuosidad les valió el título en el 2011 de una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Por ende, podríamos decir que Misiones tiene más de un motivo por el cual estar orgulloso.

Otra manera de tomar contacto con la Selva Misionera es visitando los Saltos del Moconá, una serie de cascadas que caen a lo largo del curso del río Uruguay, a través de un cañadón. Tampoco te pierdas el Parque Provincial Salto Encantado, en el Valle del Arroyo Cuñá Pirú.

Este último es un espacio situado en el corazón de la provincia que no solo permite experimentar la selva y ver una impresionante caída de agua, sino también explorar las constelaciones junto a los pobladores de la región. Su cielo libre de contaminación lumínica lo convierte en el destino perfecto para los amantes del astroturismo.

Parque Nacional Talampaya (La Rioja)

El Cañón de Talampaya es uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de La Rioja. Este impactante conjunto de formaciones rocosas y acantilados forma parte del Parque Nacional Talampaya y es una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina que indudablemente tienes que conocer.

Lo más llamativo del lugar son sus imponentes paredones rojizos de casi 150 metros de altura, las manifestaciones de arte rupestre que se mantienen impolutas al paso del tiempo y las diversas geoformas que confluyen en el lugar.

Su interés no es solo turístico, sino también arqueológico, ya que alberga vestigios de dinosaurios que dan nota de la evolución de los vertebrados y las características de los paleoambientes del período Triásico. De hecho, junto al Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna) acogen el conjunto continental de fósiles más grande del mundo. No en vano, desde el año 2000 lleva la mención de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Ambos parques están separados únicamente por el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan. Por eso, mucha gente aprovecha para visitar ambos destinos y llevarse una idea más amplia de las bellezas naturales de esta región del país.

¿Cómo visitar el Parque Nacional Talampaya?

Existen diferentes opciones para conocer el Parque Nacional Talampaya. Aunque, una de las cosas que debes saber es que no se puede recorrer por cuenta propia. El Cañón de Talampaya se encuentra a varios kilómetros de la entrada y no hay caminos por los que puedas acceder en tu propio coche. Por ende, tendrás que contratar alguna de las excursiones que se ofrecen en la entrada del parque o un tour desde Villa Unión u otra localidad cercana.

Desde las capitales provinciales de La Rioja y San Juan también es posible visitar el Parque Nacional Talampaya contratando un paseo de día completo. Además, desde la misma ciudad de La Rioja se ofrecen excursiones que incluyen la visita a Ischigualasto y Talampaya en el mismo día. Desde San Juan, que se encuentra más alejada, únicamente se puede visitar un parque por día.

Para poder recorrer Talampaya tendrás que pagar dos entradas. Por un lado, el ingreso al Parque Nacional, y por otro, el tour para recorrer el Cañón de Talampaya. Los vehículos que realizan los diferentes recorridos por el parque parten en caravana desde el Centro de Visitantes. Si no has comprado tu entrada on line, podrás adquirir tu plaza aquí. De todos modos, siempre es bueno reservar el lugar con antelación. Ten en cuenta, que el Parque Nacional Talampaya es un atractivo muy visitado, especialmente en temporada alta.

La excursión clásica al Cañón de Talampaya dura 2:30 hs e incluye la visita a la zona donde se encuentran los petroglifos, al Jardín Botánico, la Catedral Gótica y El Monje. Todo el itinerario está delineado por unas pasarelas de madera y algunos tramos cuentan con paneles informativos. En todo momento, el guía te irá contando detalles del lugar.

Este circuito representa el itinerario básico del Parque Nacional Talampaya y regala la experiencia increíble de apreciar de cerca los enormes paredones de roca rojiza que alcanzan los 150 metros de altura. Los mismos son la imagen más famosa del parque y la foto más buscada.

¿Cómo llegar al Parque Nacional Talampaya?

El Parque Nacional Talampaya se encuentra en el centro oeste de la provincia de La Rioja, a la altura del km 148 de la Ruta Nacional 76. El Cañón de Talampaya (principal atractivo del parque) tiene acceso sobre la ruta 40, en el kilómetro 144. En este punto preciso se encuentra el primer parador con mismo nombre.

Villa Unión, ubicada a 59 km, en la intersección de las rutas 76 y 40, es la localidad turística más cercana al parque.

Río Mina Clavero (Córdoba)

Córdoba es una de las provincias más amadas por los argentinos. No solo sus sierras y ríos atraen a visitantes de todo el territorio nacional, sino también la calidez y humor de los cordobeses. Todo el territorio está surcado por cursos de agua de enorme valor. Pero, uno de ellos destaca de manera especial por su belleza: el río Mina Clavero.

El mismo cruza la pequeña ciudad de Mina Clavero, situada al pie de las Sierras Grandes y dentro del turístico Valle de Traslasierra. De hecho, es el destino favorito de este último, gracias a su amplia cartera de alojamientos, lugares para comer, balnearios y opciones de entretenimiento.

El río Mina Clavero se distingue por sus aguas cristalinas y limpias que le valieron el título de una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina. Su nacimiento se encuentra a unos 30 km de Mina Clavero, en las Altas Cumbres, en una zona conocida como Pampa de Achala.

En su recorrido, las aguas frías del río Mina Clavero se funden con las aguas cálidas del río Panaholma, el cual también nace en Pampa de Achala. De ese modo, dan lugar a un tercer brazo hídrico, el río Los Sauces.

A lo largo de su paso por la ciudad, el río Mina Clavero va dando lugar a balnearios y áreas de descanso que congregan a familias y grupos de jóvenes a pasar el día. Cada uno tiene su particularidad, ya sean ollas profundas, toboganes naturales, playas de arena o cascadas.

Algunos gozan de numerosos servicios, mientras que otros se ubican en entornos más agrestes. Como sea, cada uno representa una alternativa única para pasar los calurosos días de verano.

¿Cómo disfrutar del río Mina Clavero?

La mejor manera de disfrutar de este valioso recurso hídrico de la provincia de Córdoba es visitando la localidad homónima. Como te contamos antes, la misma se encuentra muy bien preparada para el turismo y cada temporada estival se llena de visitantes de distintas partes del país.

Entonces, una vez instalado en Mina Clavero puedes hacer un tour por sus balnearios, cada uno con características propias, como te contamos arriba. Ya sea que busques practicar un clavado, nadar o colocar la reposera en la arena para tomar sol, seguro encontrarás alguno que cumpla con tus necesidades.

Parque Nacional Nahuel Huapi

La siguiente de las Siete Maravillas Naturales de Argentina de la que te hablaremos es el Parque Nacional Nahuel Huapi. De Córdoba, en el centro del país, saltamos a la Patagonia, para muchos, la región más hermosa de Argentina. Se puede explicar sus encantos, pero sin dudas que es un lugar que hay que vivir.

En la Patagonia encontramos una gran cantidad de parques nacionales. Después de todo, es una zona sumamente extensa que abarca grandes maravillas naturales que necesitan protección. Uno de los más antiguos y el segundo más grande de Argentina es el Nahuel Huapi. Con 2.750 millas cuadradas de lagos resplandecientes, bosques nativos y la majestuosa Cordillera de los Andes, es un sitio que te enamorará por completo.

El Parque Nacional Nahuel Huapi se encuentra ubicado cerca de la ciudad de Bariloche, en la región de los Lagos de Argentina y ocupa parte de las provincias de Río Negro y Neuquén. Su gran protagonista es el lago homónimo, pero en su extensión aparecen otros espejos de agua de una belleza paisajística sin parangón.

¿Cómo disfrutar del Parque Nacional Nahuel Huapi?

El Parque Nacional Nahuel Huapi cuenta con más de 500 km de caminos que lo atraviesan y permiten acceder a sus principales atractivos turísticos. Al mismo tiempo, ofrece al viajero una amplia red de senderos para la práctica del trekking y el mountain bike.

Otras posibilidades que el parque ofrece a sus visitantes, además del senderismo, son pasar la noche en refugios de montaña, tomar excursiones en catamarán, la pesca de truchas, cabalgatas, visitar miradores y mucho más.

El Parque Nahuel Huapi cuenta con una extensa cartera de servicios de alojamiento, gastronomía y esparcimiento. Dentro de él operan agencias de viajes, hospedajes, hoteles y restaurantes. Incluso, en sus orillas se desarrolla una de las ciudades que más turismo mueve en Argentina: Bariloche.

Aquí te dejamos algunas opciones de tours para hacer dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi:

¿Cómo llegar al Parque Nacional Nahuel Huapi?

La mayoría de los viajeros que visitan esta maravilla de Argentina lo hacen desde la ciudad de Bariloche. Las rutas de accesos a esta localidad turística son la RN 237 desde Neuquén, la RN 40 desde El Bolsón y la RN 23 desde San Antonio Oeste. La ciudad también cuenta con aeropuerto y terminal de ómnibus a la cual arriban colectivos de todas partes del país.

Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina más imponentes

La frutilla del postre es uno de los tesoros naturales más hermosos de Argentina: el Glaciar Perito Moreno. Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, este imponente espectáculo de la naturaleza sorprende con sus 5 km de ancho y forma parte del segundo manto de hielo más grande del mundo, después de la Antártida. Basta con poner un pie allí para comprender por qué fue nombrada una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina.

El Glaciar Perito Moreno se encuentra en la Provincia de Santa Cruz, en el departamento de Lago Argentino. Es dueño de paisajes únicos que dejarán sin aliento hasta a la persona más exigente. Asimismo, ofrece un buen abanico de actividades para hacer: desde caminatas sobre el glaciar, paseos en catamarán y recorridos por sus miradores. También, permite al viajero disfrutar de uno de los espectáculos más increíbles de la naturaleza: el proceso de ruptura del glaciar.

Este manto de hielo desciende a través de la cordillera de los Andes, desde los 2100 metros msnm hasta los 180 msnm, en las latitudes más cálidas del Lago Argentino. Es uno de los glaciares más grandes de la Patagonia y el que mayor cantidad de turismo nacional e internacional atrae.

Los motivos que le valieron el título de una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina son muchos. Por un lado, podemos mencionar su tamaño, majestuosidad y el ambiente en que se halla inmerso. Por otro lado, es uno de los pocos glaciares que no se derrite, sino que la alternancia entre los ciclos de acumulación y ablación lo hacen permanecer en equilibrio. Este gigante bloque de hielo se mantiene gracias a las fuertes nevadas, a la altitud, los vientos y su posición resguardada en la Patagonia argentina.

Sin embargo, una de sus mayores peculiaridades y el motivo por el cual recibe tantas visitas es la represa que forma con las aguas del Lago Argentino, generando un desnivel y una filtración que da origen a un túnel con una cueva de casi 50 metros de altura.

El dique formado por el Glaciar Perito Moreno resiste durante años, hasta que la fuerte presión del agua termina provocando filtraciones, fracturando y rompiendo el hielo. Allí es cuando los bloques caen produciendo un estruendo ensordecedor, en un espectáculo único en el mundo que atrae a miles y miles de personas.

¿Cómo visitar el Perito Moreno?

El punto de partida para visitar el Glaciar Perito Moreno es la pequeña ciudad de El Calafate, desde la cual tendrás que trasladarte hasta el Parque Nacional los Glaciares.

Son unos 80 km por carretera asfaltada que podrás hacer por tu cuenta, en taxi, en autobús o contratando una excursión. Una vez que llegues al Centro de Interpretación del parque, recibirás toda la información necesaria para tu visita.

El Glaciar Perito Moreno se puede apreciar de varias maneras: recorriendo los kilómetros de pasarelas que hay junto a él y llegar a sus miradores, navegando las aguas del Lago Argentino junto al glaciar e, incluso, haciendo una caminata sobre el hielo.

Un detalle a tener en cuenta, es que el acceso a las pasarelas están incluidas en el ticket del parque. La navegación y caminata sobre el glaciar son excursiones que deberás contratar aparte en una agencia turística. Nuestro consejo es que vivas al menos 2 de las 3 experiencias, ya que así podrás admirar toda la majestuosidad del glaciar.

¿Te gustó la idea? Aquí te dejamos algunas alternativas imperdibles:

¿Cómo llegar al Glaciar Perito Moreno?

El Glaciar Perito Moreno se encuentra a 80 km de El Calafate, en el lado sur del Parque Nacional Los Glaciares.

Primero, deberás llegar en auto, colectivo o avión a El Calafate y desde allí moverte en auto, en colectivo o contratando una excursión hasta el acceso por el Parque Nacional Los Glaciares. Si viajas en coche, debes tomar la RP 11, que une El Calafate con Punta Bandera. A mitad de recorrido, coge el camino hacia la Península de Magallanes hasta llegar al Centro de Visitantes del Perito Moreno. Allí deberás dejar el coche en la zona gratuita habilitada y luego tomar uno de los buses que conducen al punto de acceso a las pasarelas.

Puerto Bandera se encuentra a 47 km de El Calafate y el acceso se realiza por la RP 11 (como te contamos arriba) y luego tomando el desvió a las RP 8. Desde allí salen las distintas excursiones lacustres para navegar el Lago Argentino. Recuerda que los paseos en barco se deben contratar en El Calafate y que, en muchos casos, incluyen el traslado hasta el puerto.

Viajar en colectivo (autobuses) es muy sencillo. Los micros salen con frecuencia desde el centro de El Calafate y llegan hasta el parking de los vehículos, desde donde parte el autobús que lleva a la entrada de las pasarelas.

Finalmente, otra buena alternativa es visitar el Perito Moreno contratando una excursión guiada. Esto te facilitará el traslado, te permitirá conocer más sobre el glaciar, su historia y evolución a lo largo del tiempo.