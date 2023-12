Muy rápido, pruebas de fuego para Milei

El durísimo ajuste no parece debidamente repartido. El Gobierno promete que será transitorio, pero requerirá de mucha paciencia social.

Jujuy al día ® – El improvisado y revuelto debut económico del gobierno de Javier Milei pudo haber contado con el primer socorro de las “fuerzas del cielo” a las que invoca el libertario. Cierta mezcla inicial de sorpresa y estupor social por las medidas de ajuste pareció amortiguado por la reaparición en la escena pública de algunas de las peores caras de la ahora oposición. El oficialismo de hasta hace un puñado de días, que en su carrera electoral depositó virtualmente a la Argentina en el fondo del mar.

La Confederación del Trabajo (CGT), con Héctor Daer como emblema, advirtió que frente a las novedades no se quedarán “de brazos cruzados”. Exactamente lo que hicieron en los cuatro años críticos de Alberto y Cristina Fernández. Un recuerdo más: fueron promotores principales de la candidatura de Sergio Massa.

Juan Grabois, aliado con “los Gordos”, que tildó al ex ministro-candidato de sinvergüenza poco antes de respaldar su candidatura, denunció un intento de “asesinato social”. Tildó a Luis Caputo de “psicópata”. Sergio Palazzo, jefe de bancarios, el sindicalista más cercano a Cristina, sostuvo que el decálogo difundido es “salvaje” y de una “violencia inusitada contra la clase trabajadora”. La reaparición temprana de los dinosaurios puede coagular el desencanto de muchos de los millones de votantes que apostaron por Milei para dejar atrás al kirchnerismo.

El Gobierno ha obrado en sus días inaugurales con cautela. Evitó confrontar, tal vez, para no enrarecer un clima espeso como antesala de las protestas piqueteras que se vienen. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aplicó la medicina predilecta: la anestesia. Sostuvo que entendería la queja de todos los sectores “porque la realidad duele”.

Aunque los libertarios nunca lo dirán, incomodaron más las críticas de algunos presuntos aliados. ¿“Qué carajo les pasa”? interpeló Milei en una de sus reuniones de gabinete. Refirió, por ejemplo, a Jorge Macri, el jefe de la Ciudad, que advirtió sobre la “posibilidad de hambre en la clase media”. No es cualquiera: se trata del primo de Mauricio, el ex presidente. También cayó en la volteada Carlos Melconian, que ironizó sobre el decálogo de Caputo. Fue el economista-jefe de la campaña de Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad.

El decálogo representa el shock prometido, pero con novedades llamativas. Contrarias a la prédica que Milei sostuvo en campaña. Uno es el impuestazo generalizado que incluye el aumento de las retenciones para el campo y compañía. En esa batería sobresale, por razones políticas, la pretensión de reponer el cobro de impuesto a las Ganancias. Según Caputo, afecta sólo al 7% de los asalariados. Se trata de un monto recaudatorio que ayudaría a las arcas exhaustas del Estado.

La cuestión descubre una faceta política que exhibe siempre, no importa el signo político, la distancia enorme que existe entre el ejercicio del poder y la (i)responsabilidad elástica cuando se habita el suelo opositor. La derogación de aquel tributo fue una iniciativa de Massa, en su desesperación electoral, que contó con la complicidad de La Libertad Avanza. También de la totalidad de los gobernadores alineados con el entonces oficialismo. Juntos por el Cambio, vale reconocerlo, decidió no acompañar con el argumento de que terminaría afectando el financiamiento de las provincias.

Acierto pleno. El Gobierno arguye ahora que sufre la presión de los mandatarios provinciales para que aquel impuesto cobre de nuevo vigencia. Escudo para proteger su propia voluntad de hacerlo. “Por un plazo cortísimo”, jura. Alguna vez Domingo Cavallo, hombre influyente entre los libertarios, impuso por única vez en los 90 el impuesto al Cheque. Continúa vivito y coleando.

En el reclamo de las provincias, que avalaron la derogación por pedido de Massa, existe un fundamento comprensible. Esos fondos son coparticipables. Significan un 0,83% del PBI. Imprescindibles en una coyuntura en la cual Caputo comunicó que, fuera de ese mecanismo intocable, cesarán los envíos especiales convertidos en festival por Alberto, Cristina y Massa. Axel Kicillof disfrutó como nadie de tales beneficios. Detalle: el vínculo del Gobierno con los gobernadores en el plano monetario lo conducirá el ministro de Economía. Atribución que históricamente correspondió al Ministerio del Interior.

Otro punto áspero del decálogo radica en la devaluación y el acomodamiento de los precios dislocados hace años. Ambas cosas podrían resultar comprensibles, aunque el Gobierno debiera reparar en algo. El proceso producirá mayor inflación que la existente. Caputo lo auguró. Podría desatarse una carrera alocada que pondría en peligro la búsqueda del equilibrio económico que se persigue. Un caso: los combustibles aumentaron 100% desde el balotaje, hace menos de un mes. Aún así, no llegaron al valor del dólar. La inflación podría dejarlos rápidamente retrasados.

En el recorrido del decálogo tampoco está contemplada alguna válvula de escape social. La situación de los jubilados resulta un enigma. Se desconoce qué sucedería con los salarios de los trabajadores formales. Es verdad que recién transcurrió una semana desde la asunción de Milei. Pero las autoridades no han sabido esbozar aún ningún posible horizonte al ajuste. ¿Serán seis meses o un año?. En el interrogante se escondería quizá la capacidad de tolerancia social. Parece una prueba de fuego determinante para el futuro de Milei. La consultora ARESCO hizo un primer sondeo sobre el humor de la gente: el Presidente retiene el apoyo de los votos que sacó (56%); pero los críticos irredentos se redujeron a un tercio. Habría un 14% que está en compás de espera.

También destiló sabor a poco la poda que, por el momento, recayó sobre la llamada “casta política”. La disminución de la cantidad de ministerios y estructuras tuvo un valor simbólico. También, la barrida de choferes o asesores. El el grueso del ajuste lo hará el sector privado. Ni bien el gobierno intimó con la presencialidad de los empleados estatales se formaron, al menos en tres dependencias oficiales, cola para el ingreso. Existe una promesa de revisar los contratos del último año y las miles de designaciones antes de la partida kirchnerista. Todo bien: no es sencillo ni rápido achicar el plantel de los trabajadores estables del Estado. Hay una sólida red de contención sindical.

Victoria Villarruel suplicó clemencia cuando fue interrogada sobre el tema. “Hace días que empezamos”, declaró. La vicepresidenta dio una demostración de destreza política en el Senado cuando congregó 39 votos (apenas siete libertarios) para desairar los 33 del kirchnerismo habitualmente ganadores. Así, logró completar la línea sucesoria (Bartolomé Abdala) que Cristina había decidido postergar y designar las secretarías parlamentarias y administrativas. Resortes clave para la conducción de la Cámara alta.

Villarruel no le hizo asco a nada. Escuchó a Cristina cuando objetó la posible entronización de Francisco Paoltroni. Un senador formoseño a quien el gobernador peronista Gildo Insfrán no quería ver en aquel sillón. Había sido impulsado por el propio Milei. La mujer logró recomponerse de esa manera dentro de la interna libertaria donde históricos como Ramiro Marra o Carolina Píparo no llegaron al Poder Ejecutivo.

Villarruel había sentido un desmedro cuando Bullrich y Luis Petri aterrizaron en Seguridad y Defensa. Eran geografías que pretendía monitorear. También le quedó distante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Plantó una primera bandera en el Senado más para realce personal que en beneficio del Gobierno. Aquellos 39 votos antikirchneristas no convergerán así nomás cuando deban tratarse las reformas del ajuste libertario.

Se trata de un obstáculo que el oficialismo posee también en Diputados. Por ese motivo entre Milei, Karina, Caputo, Francos y Nicolás Posse se empezó a desistir de la posibilidad del envío al Congreso de una Ley Omnibus. Serán varios proyectos que demandarán negociaciones arduas. Se complementarán con Decretos de Necesidad y Urgencia.

La cuestión central fue que aquella demostración de fuerza en el Senado posicionó a la minoritaria La Libertad Avanza como actor principal. La misma interpretación cabría para la decisión de Bullrich de oficializar un protocolo anti piquetes en vísperas de las protestas navideñas. Nada de lo que comunicó la titular de Seguridad resultaría novedoso desde el plano político-judicial. Solo se trata de actuar rápido, con el crédito electoral todavía vigente. El Polo Obrero y varios movimientos sociales han aceptado aquel duelo.

Bullrich cuenta para sus propósitos con dos patas seguras. El manejo de las fuerzas federales y el puente político con Macri en la Ciudad. Le faltaría la tercera para completar el andamiaje. La Policía bonaerense responde a Kicillof. El nuevo ministro de Seguridad es Javier Alonso, discípulo de Berni. Pero no es el médico-militar con quien la ministra mantiene en lazo fluído. Será también importante su actitud para que los manifestantes que lleguen de la Provincia no puedan ingresar de cualquier manera al Centro porteño.

Bullrich logró que el Servicio Penitenciario Federal pase a la jurisdicción de Seguridad y abandone el Ministerio de Justicia. Allí agonizó mientras estuvo Martín Soria en tándem con la interventora Maria Laura Garrigós, fundadora de Justicia Legítima, responsable del control de las cárceles.

El cambio produjo una novedad: como respuesta a balaceras y amenazas, incluso personales, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo un implacable operativo en una cárcel de Rosario. Descubrió en las celdas de los narcotraficantes verdaderas oficinas dotadas de tecnología para planear crímenes y atentados.

Antes solo había existido negligencia o complicidad.

Eduardo van der Kooy

Fuente