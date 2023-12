Dólar, inflación y tasas: qué espera el mercado para los primeros días del gobierno de Javier Milei

Tras el discurso de Javier Milei dando cuenta de la herencia recibida, el mercado espera el ajuste en el tipo de cambio esta semana. Las dudas, y las certezas, en esta nota

Jujuy al día ® – Javier Milei ya es el nuevo Presidente y comienza una nueva era, no sólo en cuanto al cambio del signo político que gobernará la Argentina, sino también por la mirada que se tiene sobre la economía. Luis «Toto» Caputo será el encargado de llevarla adelante y tendrá como principal desafío la corrección de precios que traerá una elevada inflación para el primer trimestre de 2024.

Cuándo fue el Rodrigazo

En principio dos analistas hablan sobre los puntos claves que se tendrán en cuenta este lunes más allá de si se contará o no con la palabra de Luis Caputo. «La atención de los inversores se dirigirá a la lectura que haya dejado el discurso inaugural y a las primeras medidas económicas que pudieran haberse anunciado, con foco en el equilibrio fiscal y el exceso de pesos, aunque también en cómo arrancaría el régimen cambiario en esta nueva etapa que se espera sea con menos restricciones», estimó el economista Gustavo Ber.

Ber consideró entonces que «será crucial que la nueva administración logre rápidamente despertar confianza, ya que resulta indispensable para lograr apoyos parlamentarios y sociales que permitan avanzar en una implementación que sin dudas tendrá costos asociados a corto plazo, entre ellos una aceleración de la inflación acompañada de una retracción de la actividad económica».

Pablo Repetto, Jefe de Reseach de Aurum Valores, consultado por Ámbito expresó que se aguarda es que haya “definiciones rápido” porque la situación es “extremadamente frágil”.

“Seguramente veamos un ajuste cambiario y posiblemente algún tipo de devaluación fiscal adicional. Uno esperaría que envíen una señal clara de liberación de restricciones en los mercados de bonos, tasas y dólar al menos en aspectos menores para que quede claro hacia dónde se va. Menos restricciones normativas y menos trabas a las operaciones. Algo de mayor libertad para importadores que necesitan pagar deuda (por ejemplo que no queden inhabilitados para acceder al MULC si usan MEP o CCL para cubrirse)”, anticipó Repetto.

¿Dólar oficial en $600?

En principio el ajuste del tipo de cambio ya se da por hecho y el escenario de dolarización quedó descartado en lo inmediato.

Según el último informe de FyMA de Fernando Marull y Asociados, el mercado compró que habrá una devaluación en diciembre pero no unificación. También descuenta que la devaluación del oficial logrará bajar la brecha cambiaria de 160% a 30% en unas semanas. Una opinión similar mantiene Econviews, que de hecho proyectó el tipo de cambio a diciembre en $630,92 y al Contado con Liquidación o “CCL” por debajo de los $900. De esta manera, la brecha estaría en torno al 40% y se cerraría por la suba del “piso” y no así del techo haciendo que los dólares paralelos se alejen de la zona de los $1.000.

El valor que los analistas financieros espera para el dólar oficial parece estar más cercano a los $650. El número lo marcó de hecho Guillermo Francos, hace menos de una semana, cuando afirmó que el valor de la divisa podría ubicarse en ese precio. Es así como el mercado ajustó las expectativas y ya prevé que el plan “Caputo” de salida del cepo cambiario será más “gradualista” de lo esperado meses atrás.

Sin embargo no hay un absoluto consenso. El último informe de Focus Economics que reúne a bancos y consultoras nacionales e internacionales marcó que la expectativa de devaluación para los bancos es aún mayor y el oficial podría estar incluso por encima de los $1.500 a fines de diciembre. Si hay una sobreestimación o no de estos valores, está por verse.

Inflación: un duro trimestre de 2024

Con suma precaución es que algunas consultoras revelaron las proyecciones de inflación para los dos primeros meses de gestión de Javier Milei y se proyecta una fuerte aceleración en torno al 40% para diciembre y enero. ¿Qué factores son los que determinarán esta fuerte suba? La corrección de los precios de la economía y la devaluación.

Luego del 8,3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el sector privado considera que la inflación volverá a los dos dígitos desde diciembre en adelante, lo cual se traduce en que el costo de vida para los meses que están por venir será más elevado.

Para los privados, el IPC del mes pasado, que se conocerá el 13 de este mes, rondará entre el 11% y el 13%. Así, C&T Asesores Económicos reportó una inflación del 11,5% en noviembre. En tanto, la Fundación Libertad y Progreso (L&P) registró una inflación del 12,6%, mientras que Ecolatina reportó un 12,7%. Para el Centro de Estudios Orlando Ferreres, por su parte, marcó un 12,9%, EcoGo apuesta a que será del 13,4% y Equilibra proyectó un 11,2%.

De esta manera, los analistas prevén que el año concluirá con una inflación que se moverá en un rango entre el 182% y el 211%. Sin embargo, existe la posibilidad de que esta cifra aumente hasta un 240% en caso de que se dé una devaluación significativa, tal como se espera que suceda. Eso, como se dijo, tendría un traspaso casi inmediato a los precios.

El economista Pablo Ferrari, en diálogo con este medio, explicitó que la suba del dólar oficial que se espera va a generar un traspaso a precios “muy potente” en donde el precio de reposición “entra a ser un factor fundamental como mecanismo propagador de la inflación”. Así afirmó que un 20% de inflación para diciembre va a ser un “piso”.

El atraso en los principales precios relativos de la economía durante el Gobierno de Alberto Fernández es uno de los objetivos que tiene en mente el equipo económico de Javier Milei. Allí se encuentra la nafta, las tarifas de luz y gas, prepagas, transporte, entre otros. Cálculos privados advierten que corregir esos desequilibrios implica en primera instancia duplicar la inflación en el corto plazo.

Un trabajo reciente de Equilibra detalló que para equiparar los precios regulados con el nivel general la nafta debería aumentar 45,5%, las tarifas de energía 146,8%, el transporte público 83,3% y las prepagas 39,2%. Con ese cóctel, la inflación treparía casi 7 puntos, según la estimación de la consultora. Esta inflación “contenida” sumada a la suba de precios “precautoria” por la devaluación, generarán un cóctel explosivo para este mes y para los venideros.

Plazos fijos: ¿qué pasará con las tasas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), ahora comandado por Santiago Bausili, podría tomar una decisión próximamente respecto a las tasas de interés de los plazos fijos.

Por el momento, las tasas de interés se mantienen en un 133% nominal anual y la tasa mensual se ubica en torno al 11,9%. Sin embargo, en el mercado esperan que pueda haber una suba en el corto plazo. De acuerdo a FyMA, si el “Plan Caputo” canjea el pasivo del Banco Central se buscaría subir la tasa de interés a niveles del 15% mensual.

“Luego del movimiento del dólar oficial, el mercado se movería a hacer tasa desde la semana que viene”, pronosticó la consultora. Esto dejaría a los plazos fijos con un rendimiento negativo frente a la inflación y lo haría perder frente a otro instrumento similar como el plazo fijo CER.

Sin embargo para el economista Ferrari, la política de tasas todavía sigue estando en el marco de la incertidumbre: “Se va a explicitar dentro de poco pero probablemente haya una curva de tasas donde la tasa a mayores plazos sea la más elevada. Quizás esto es lo que menos queda claro hasta hoy».

El economista Fabio Rodríguez, socio Director en M&R Asociados, por último aportó que en el caso de las tasas, va a estar muy «presionada». «Van a tratar de que no se desfase mucho de la inflación pese a que no quieren subirla. Me parece que con esta realidad inflacionaria que se viene, van a tener que en una primera instancia acompañar eso o resignarse sino a una pérdida de depósitos que va a presionar la brecha y los dólares financieros», concluyó.

Giuliana Iglesias

