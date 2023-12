Se inauguró el CDI Grillito en el barrio San Cayetano 

Jujuy al día ® – El Ministerio de Desarrollo Humano, junto a sus equipos, autoridades provinciales, municipales, barriales, vecinos y vecinas participaron de la inauguración del Centro de Desarrollo Infantil “Grillito” en el barrio San Cayetano en San Salvador de Jujuy con el objetivo de brindar un lugar de cuidado, acompañamiento y protección de derechos a niñas y niños de la primera Infancia.

La inauguración del CDI se realizó en el Centro Vecinal San Cayetano, ubicado en calle Abra Pampa y Reyes, donde funcionará el espacio de primera infancia que contará con una sala lactante para bebés, una sala de un año, una plurisala para niños y niñas de 2 y 3 años; además con cunas, colchones, sabanas, frazadas, almohadas, hamaca, sillas, mesas, estantes; se entregaron pañales, material didáctico para el desarrollo psicomotriz de la primera infancia una heladera y una cocina.

Asimismo, se garantizará la alimentación de las infancias mediante los módulos alimentarios del Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP)

Al respecto Alejandra Martínez agradeció a todos los presentes por el acompañamiento destacando la labor conjunta de equipos del ministerio y de la Secretaria provincial, ponderando la iniciativa del Centro Vecinal junto a todos sus profesionales y comunidad barrial “para lograr la inauguración este espacio que tiene que ver con políticas de cuidado para la primera infancia, y con el acompañamiento a las familias, sobre todo a las mujeres para contribuir a su autonomía económica, para que puedan trabajar y estar tranquila porque sus hijos e hijas estén aquí en este lugar con el cobijo de un grupo humano preparado que va a estar también trabajando diariamente con el centro vecinal, recibiendo capacitaciones como lo hacen las y los integrantes de todos nuestros equipos, actualizándose permanentemente, que eso brinda mucha seguridad sabiendo siempre que los niños y niñas son sujetos de derechos”.

También la ministra subrayó el nombre del CDI Grillito elegido por la comunidad barrial reconociendo a la labor docente Griselda Neolinda Terán a quien la funcionaria reconoció públicamente por su gran compromiso con la educación brindando enseñanza a toda persona que se la solicitará incentivando así a un barrio para concretar este sueño que se cumplió.

En la oportunidad también destacó y agradeció el compromiso con las niñas, niños y adolescentes de la provincia al señor Gobernador Gerardo Morales “que está terminando su gestión y que ha generado una bisagra en la historia de jujuy que no es la misma provincia desde el año 2015, generó las condiciones materiales simbólicas para que a través de la paz social pudiéramos pensar en transformar a Jujuy y eso se hizo no solo son las obras, no emblemáticas como Cauchari, Cannava, el Parque Industrial, la zona franca y las decenas de escuelas, para qué haya un gran avance y cambio en la matriz productiva porque sabía que todos esos recursos iban a ser volcados en que la gente viva mejor, pero además apoyando políticas publicas de estado para garantizar los derechos de las infancias que lo estamos logrando con un gran esfuerzo y quedan grandes desafíos que seguramente va a seguir trabajando y profundizando Carlos Sadir en este nuevo gobierno”.

Por su parte el Secretario Agustin Garlatti agradeció a todo el Centro Vecinal, a su presidente Francisco Huanca “por construir juntos, también muy especialmente a la ministra Alejandra Martínez por haber confiado junto con el gobernador Gerardo Morales en todo un equipo para llevar adelante este proyecto que requiere el compromiso de toda la secretaría de Infancias para tener un espacio de primera infancia para niños de 45 días a 4 años para que las familias sepan que están cuidados y donde se van a garantizar sus derechos a la alimentación, a la educación a la salud, con todo un acompañamiento de profesional donde se pueden detectar también otras situaciones para intervenir y garantizar derechos”.

A su turno Francisco Huanca presidente del Centro Vecinal saludo a los presentes dando gracias a “las autoridades y al equipo de profesionales del barrio que decidieron plantear el proyecto de este CDI que hoy se concretó porque nos propusimos mejorar la calidad de vida de los vecinos pero nos faltaba la parte educativa para las infancias y acompañar a las familias esta idea para que los más chiquitos estén contenidos, se desarrollen de la mejor manera en este espacio que continuará articulando acciones con instituciones barriales para unificar el trabajo en red”.

Mientras que la Diputada Provincial Hilda Prolongo expresó “felicito al presidente del Centro vecinal por esta importante inauguración para los vecinos gracias a las gestiones , porque consideró que es importante gestionar, eso hace que los vecinos tengan lo que necesitan en la cotidianidad y a la ministra Martínez por apoyar las iniciativas que garanticen los derechos de las infancias en el territorio”.

El Juez Contravencional Matías Ustarez reconoció la labor del centro vecinal “quiero felicitarlos por el impulso que han tenido, este es un sueño que se viene gestionando hace mucho tiempo desde el Juzgado hemos venido articulando diversas acciones y abriéndole puertas para que esta de manera se concrete este sueño como otros en los que participo y que pronto quiero que salga para el bienestar de la gente , porque tengo mis hijos que viven aquí en el barrio y me siento parte de esto y además veo cómo trabajan articuladamente con instituciones y personas de otris barrios también y se van sumando porque tienen esta energía de comprometer, de convocar así que bueno del juzgado sepan que estamos para ustedes que estamos trabajando permanentemente y a disfrutar este espacio nuevo”.

Durante la inauguración también participaron el directora Provincial de Políticas Públicas, Naanim Cases, el Juez Contravencional Nº1 Matías Ustarez, el Director De Niños Niñas Y Adolescentes, Maximiliano Danert, la Directora De Dispositivos De Cuidado, Yamila Gutiérrez, la Coordinadora de Dispositivos De Cuidado, Ana Maurín, la Coordinador De Consejo Provincial De Niñez, Judith Forero, Coordinadora De La Línea 102 Adriana Camacho. La coordinadora Noelia Figueroa y el Coordinador De Comunicación del ministerio Gonzalo Centeno, desde la Comiciòn Directiva del Centro Vecinal el Secretario Villena Claudio, Asesora Legal Escalier Yanina, la, entre otras autoridades.