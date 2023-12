Últimas noticias de Javier Milei: ganadores y perdedores en su gobierno y la vendetta de Sergio Massa

Eurnekian, Rocca y Elsztain, ahora influencer religioso de Milei, entre los ganadores. Massa perdió feo y le hace juicio en Miami a un humorista por un tuit hecho en Argentina. La casta se trasladó al fútbol y hace negocios millonarios.

Jujuy al día ® – ¿Recurrió Milei a su difamada casta para armar su gabinete de nueve como un rompecabezas apurado? Sí y no. Pero la casta lo siguió ayudando. Por ejemplo, la vendetta final de Massa contra Nik, humorista que no necesita presentación. Menos mal que Massa era de los que tanto ponderaban la tolerancia, la avenida del medio, los gobiernos de unión nacional, sarasa, sarasa.

El derrotado candidato de la desarmada alianza peronista (tan desarmada como la de Juntos, que de juntos sólo le queda el nombre) posiblemente le haya seguido sumando votos al libertario, a su interrogante entre inquietante y esperanzador: al fin y al cabo, alguien tiene que tener la receta para al menos parar la decadencia.

En la cancha se ven los pingos, de modo que sobre el raro Milei y su muñeca para negociar con el damero de intereses políticos en pugna, mejor ver y esperar. Sorprendió al dejar a Scioli y a Lavagna, y más si Michel, jefe de la Aduana y brazo ejecutor de Massa, le hubiera aceptado ir a la Afip. Michel era el correo de Massa con Milei: le llevaba ayuda cuando el libertario arrancó su raid y Massa se entusiasmaba con usarlo para dividir a Juntos, que terminó dividiéndose a sí mismo envuelto en una absurda pelea de egos y candidaturas.

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron? Un ganador es Eduardo Eurnekian. Milei se recostó principalmente en, digamos, su nido empresario, la Corporación América.

Con nueve ministerios es complicado otorgar prioridad a uno. Pero en cualquier charla de café y en casi cualquier charla de opinólogos, hoy por hoy manda economía. Luis Toto Caputo no llega por Macri, que en estos años habló con otros economistas, no con él. Viene por la revancha, pero por otras razones. Una: no es un desconocido de Milei, quien solía hablar pestes de su ahora ministro. Otra: a Caputo lo apuntala su pariente Santiago, nuevo estratega libertario, integrante de la mesa chica del presidente junto a su hermana y otro ex América y amigo de Milei desde la adolescencia, Nicolás Posse.

También huele perfume de esa Corporación, y no es necesario entrar en detalles con Francos, en la política al menos desde 1985. Fue sciolista y duhaldista y al final delegado albertista en el BID. Se le endilgó que en la selección y repartija le estaba peronizando demasiado el gabinete a su jefe. Es natural y es del todo opinable. Se dice y no se contradice que Ferraro, ministro de Infraestructura, cartera de lo más importante, también cae con carta de recomendación de la Corporación América, pero con currículum variado. Un dato: Eurnekian es famoso por seguir pagándoles el sueldo a ex empleados que se reconvierten en funcionarios.

Bullrich se alzó con Seguridad para ella y con Defensa para Petri: el 20% de los ministerios. La contribución electoral en la segunda vuelta es gentileza devuelta. Es también una ayuda que Milei se da a sí mismo: Bullrich le corta el paso a Villarruel, a la que Milei quiere confinar en el Senado.

Unos cuantos ex funcionarios de Macri de segundo orden son ahora de Milei, y varios consultaron a Macri antes de aceptar. Macri celebra más el hundimiento massista que el surgimiento mileurista: recibió de Milei menos de lo que esperaba. Le fue mejor en el Congreso, donde retuvo 40 diputados en el bloque de Ritondo. Es un acuerdo atado con alambres, pero no menos precario que en el reunificado bloque radical.

Schiaretti puso sus fichas y acertó plenos, como el cordobés Giordano en la Anses, organismo con una enorme caja y que junta o desparrama votos. El PJ cordobés es cada vez menos PJ y más cordobés. También cosecha influencia Rocca: uno de Techint coló en YPF, y Elsztain, dueño de grandes shoppings ahora influencer religioso de Milei. El ortodoxo Milei suspende reuniones para atender llamados de su rabino.

La lista sigue con personajes como Gerardo Werthein, puesto en la embajada en Washington y Cúneo Libarona, otro de la cantera de América, en Justicia. La Corte vuelve a tender un puente con el gobierno, cortado hace cuatro años. No se sabe qué lastimados quedaron algunos de los dirigentes de la primera hora como Píparo, Marra o Lemoine. Sí, más o menos sí, que en el trance de ese loteo Milei pareció funcionar con lógica empresarial: lo siento, nada personal, pero política es política.

Estos mínimos datos pueden servir para calibrar los primeros pasos de Milei presidente. Algunas cosas sugieren que hay un protagonismo nuevo en el votante que, cansado de tanta marcha atrás, resolvió votar al que prometía menos, tal vez prometiendo más. Es lo que nos queda por ver y ya mismo: a partir del domingo. Sería, si no lo nuevo, algo de lo nuevo, porque las costumbres de lo viejo, por llamarlas de alguna manera, siguen sin aflojar.

Massa parece no haber digerido cómo, por qué y por cuánto perdió. Pero está claro que perdió. Contrató a abogados de Miami para denunciar a Nik porque criticó a su hijo Tomás, de 17, descubierto en business yendo al Mundial de Qatar. El viaje se quiso justificar con el argumento de que Tomás era productor de Mundo Fútbol, una sociedad de la AFA con el ex diputado massista Faroni, y el auspicio de La Cámpora desde YPF y Aerolíneas. Sus compañías.

AFA es aquí Tapia, su monje negro Toviggino, famoso por cambiar reglamentos y manipular arbitrajes, y Faroni. Toda la gente que ha encontrado en Miami su lugar en el mundo: allí arman y desarman empresas. Da para una gran historia pero vamos a lo esencial. Faroni es Deportik, que debutó vendiendo los tickets en los partidos de la selección campeona contra dos potencias del fútbol: Panamá y Curazao. Hicieron millones. Más, con la ignota ProSport Live LLC, de Miami, que ni página web tiene, y organizó los dos partidos.

Sólo eso ya es un escándalo. Pero hay más. Ejemplo: en junio, AFA cobró 7 millones de dólares por enfrentar a Australia en Beijing y exigió que ese dinero se depositara en la cuenta de Pour Prodenter LLC CRII-SSG de Palms Springs, cuya directora, casualmente, es Erica Gillette, esposa de Faroni. Nadie sabe cuánta plata real ingresó a la AFA.

El fútbol y la política compartiendo casta. No se trata de vueltos, sino de millones. Y en estos tiempos de dólares a medida, la mayoría podrían entrar en la cotización del dólar curro. Encima, la denuncia en Miami contra un argentino que tuiteó en Argentina. Y de un candidato a presidente. No nos privamos de nada.

Ricardo Roa

