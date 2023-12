Entre cerros y memorias: reconocido periodista jujeño y su amor por Volcán

Jujuy al día ® – Hace pocos días Jujuy, más precisamente Volcán fue noticia a nivel mundial por la inauguración del Tren Solar de la Quebrada, un hito en Argentina, Latinoamérica y el mundo.

En esta oportunidad, uno de los hijos más queridos de esta localidad jujeña, el periodista Guillermo Lobo (@GuilleLobo ), estuvo en su ciudad natal, presenciando este histórico momento y a su vez recordando su crianza, sus vivencias, en su amado Volcán.

A través de las redes sociales, el prestigioso periodista realizó un emotivo posteo, sobre su tierra, su vida y su familia.

El mismo dice lo siguiente:

“Nací en Volcán/Jujuy: Base ferroviaria del FC General Belgrano. Con mis hermanos somos bisnietos de Ferroviarios. Mi papá ingresó al Ferrocarril como «aprendiz» a los 14 años. Mamá conoció a mi papá en Volcán. Mil historias y miles de pruebas vivieron allí. Desde el dolor de perder a nuestro primer hermanito (murió cuando tenía 9 meses y sus restos descansan ahí) hasta sobreponerse a todo y criar a Raúl, Malena, Baltazar y a mi. Eva y Lucio: 2 jujeños en medio de los cerros, levantándose una y otra vez. Pero desde esas duras pruebas y del aquel esplendor de Volcan… me crié viendo como el declive iba deteriorando todo. Mi cuna iba desapareciendo. Hasta un alud quiso sepultar a mi pueblo. Pero la fuerza de los vecinos más decisiones políticas firmes permiten que nuestro Volcán esté de pié y crezca día a día. Hoy inauguraron el Tren Solar. Se que la máquina de impedir buscará argumentos en contra de este logro. Pero no desvían nuestra alegría y reconocimiento hacia semejante obra. Las vías vuelven a brillar. Un tren vuelve a circular y aquella Base en donde la partera, Dóña Narcisa, ayudó a mi mamá a dar a luz, todo ese hermoso pueblo… vuelve a la vida. Mi Mamá, mi Papá, mi hermanito y mi Abuela descansan ahí. Y con ellos me reencontraré y les agradeceré querer tanto a Jujuy. Los cerros son testigos de que Volcán como Pueblo y los Lobo como Familia jamás se dan por vencidos. Gracias a cada persona que ha hecho esto posible. ¡VIVA JUJUY!”