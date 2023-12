Emotivo jubileo de docentes que dejan huellas en la Educación

Jujuy al día ® – En una mañana cargada de recuerdos, emoción y alegría, el Ministerio de Educación homenajeó a docentes por sus trayectorias quienes, a partir de ahora, recorrerán otro camino, el de la jubilación.

Adriana Donaire (ex supervisora de Región I), Oscar Tirado (ex supervisor de Región IV), Luis Vega (ex supervisor de Región II), Juan Carlos Sánchez (ex supervisor general de Educación Secundaria) y Analía Bru (ex prosecretaria del Ministerio de Educación) fueron los agasajados en esta ocasión, donde recibieron el cariño y gratitud por parte de las autoridades ministeriales, colegas, familiares e invitados especiales.

Después de la entonación del Himno Nacional Argentino, se escucharon emotivas palabras del viceministro de Educación, Julio Alarcón, quien resaltó que no solo se valora el trabajo y la gestión dentro del sistema educativo, sino también valorar a las personas.

“Adriana, Oscar, Juan Carlos, Luis y Analía han permitido no solo resolver, sino marcar caminos, marcar direcciones en la gestión y administración del sistema educativo que, como saben, no es fácil. Por lo tanto, nuestro reconocimiento a ustedes y a todo el trabajo que realizan a diario, para honrar esa frase que dice que la educación es un acto ético y político y para abordar grandes desafíos desde las nuevas dinámicas sociales que forman parte de nuestra realidad”.

En tanto, Federico Medrano, secretario de Gestión Educativa, expresó su agradecimiento “por lo que han hecho por la educación pública en esta provincia, manteniendo con firmeza y convicción su lucha porque fue una lucha sostenida no solamente en la palabra, en la construcción de normativas, sino también en los hechos cotidianos y en los tantos años de su devenir por la vida profesional”.

Por su parte, Sergio Sajama, director de Educación Secundaria, felicitó a cada flamante jubilado por iniciar una nueva etapa y agradeció la labor realizada en pos de mejorar el sistema educativo, teniendo como motor y meta primordial a los estudiantes.

A continuación, se efectuó la entrega de presentes recordatorios, mientras que actuales supervisores y supervisoras brindaron su mensaje, basado en las experiencias vividas con cada uno de los homenajeados, en donde predominaron las anécdotas, las risas, las lágrimas, pero sobre todo, los buenos deseos y un infinito Gracias por el legado, las enseñanzas y los momentos compartidos que quedarán guardados por y para siempre en los corazones de todos.