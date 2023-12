Distinguieron el trabajo de tres décadas del Concejo Deliberante Estudiantil

Jujuy al día ® – En instalaciones del edificio parlamentario, ediles capitalinos reconocieron a través de la Minuta de Declaración Nº 23, el trabajo que viene desarrollando desde hace 30 años el Concejo Deliberante Estudiantil.

Al respecto, el concejal Rodríguez Bárcena manifestó: «estamos destacando los 30 años de trabajo que vienen desarrollando, los alumnos de los distintos establecimientos educativos se reúnen con regularidad para elaborar proyectos, los presentan. Hay un trabajo de interacción muy importante con el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y hay miradas que son muy enriquecedoras, es una juventud que es protagonista del presente en nuestra ciudad».

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante Estudiantil, Donato Cusi resaltó que «somos la generación número treinta y la verdad me genera una sensación gratificante, ser parte de todo esto y más contento que exista este tipo de espacios para los jóvenes, que, si bien se dice mucho de la juventud que está perdida, pero el Concejo junto a los estudiantes me demuestran que no es así. Todas esas personas que creen y sostienen eso, los invito a que vengan y vean la cantidad de ideas y proyectos que siempre se realizan».

Por último, Flavia Lara, Coordinadora de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud del Municipio capitalino, remarcó que «es un reconocimiento muy importante, ha sido muy gratificante compartir la mesa con los concejales y la comunidad educativa. Desde el Concejo Deliberante Estudiantil se ha demostrado una gran voluntad de trabajo, un compromiso importantísimo que siempre lo remarco, que es el sector docente, ellos son los impulsores también para que esto sea posible»

Asimismo, añadió: «Los estudiantes vienen a presentar sus ideas y exponer sus debates, la valorización de estos espacios de participación, de discusión y respeto, creo que eso también es algo que sobresale en este programa estudiantil. Hay colegios públicos y privados, de zonas más alejadas de Alto Comedero como de la zona centro, muchos coinciden en las mismas problemáticas y la verdad que ahí está el gran debate, en poder coincidir a pesar de muchas otras circunstancias que puedan alejarlos, están comprometidos a aportar para la ciudad, promover una visión joven que puede ser escuchada. Para eso también estamos nosotros desde la Municipalidad y el Concejo Deliberante, para que eso pueda concretarse», finalizó.

En la entrega del instrumento legislativo estuvieron los concejales José Rodríguez Bárcena, Patricia Moya, Leandro Giubergia, Melisa Silva y María Galán, quienes valoraron el trabajo de esta institución a lo largo del tiempo.