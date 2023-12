Entrega de Equipamiento y Bienes a Clubes de Ciencia

Jujuy al día ® – Los recursos materiales están destinados a 10 Clubes de Ciencia y Clubes Digitales pertenecientes a diferentes instituciones de la Provincia.

El Secretario de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luis Bono, acompañado por la Ministra de Educación, Miriam Serrano, hicieron entrega de equipamiento y bienes materiales a clubes de ciencia y clubes digitales pertenecientes a diferentes instituciones educativas de nivel primario y secundario, escuelas de especialización e instituciones municipales de la provincia de Jujuy, beneficiados por la convocatoria de proyectos de fortalecimiento de clubes de ciencia y creación de clubes digitales.

También estuvieron presentes y fueron parte de esta entrega, la Directora de Promoción y Divulgación Científico Tecnológica, Ing. María Eugenia Torramorell y la Presidente de la Fundación INCOTEDES, Ing. María Isabel Ledesma.

En la oportunidad, Bono destacó “que formen su club de ciencia y participen en esta convocatoria que los vincula a su vez con otras provincias; es importante y enriquecedor para la provincia y para la educación, crear espacios donde se formen los futuros profesionales del mañana”

Serrano, en tanto, expreso “quiero agradecerles a los profesores y a quienes han estado siempre generando esos espacios para que nuestros chicos y chicas tengan la posibilidad de ser creativos, de ser innovadores, de jugar a ser científicos, de hacer ese camino crítico tan importante de la ciencia que siempre es importante que sigamos siendo curiosos y nos hagamos muchas preguntas”. Además, agrego “A veces, no alcanza el tiempo, a veces no alcanzan los dispositivos, pero sé que ustedes están generando ese espacio para que ellos encuentren ese lugar de creatividad, de innovación, de poder llevar adelante sus sueños e impulsan a que sigan trabajando. y, nuevamente les digo, los científicos nacen en los clubes” La convocatoria de presentación de proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y clubes digitales se realizó en el marco del Programa Juventudes en Ciencia y Tecnología, cuya finalidad fue de animar la participación activa de las y los jóvenes en los distintos ámbitos del sistema científico-tecnológico, en conjunto con la Red Nacional de Clubes de Ciencia, que promueve el intercambio de saberes y experiencias entre integrantes de los clubes y la comunidad científica, fomentando la pertenencia a la comunidad nacional de clubes y la capacitación de sus docentes asesores. Cabe destacar, que 22 proyectos jujeños fueron beneficiados con el propósito de contribuir a su fortalecimiento y potenciar la apertura de nuevos espacios de educación no formal para el desarrollo de actividades científicas extracurriculares. De los mismos, 17 contaron con el asesoramiento y apoyo del equipo de nuestra Agencia, obteniendo un monto adjudicado de $13.000.000. En esta primera etapa de entrega, fueron beneficiados los siguientes clubes de ciencia y clubes digitales: “Ciencia para Todos”, “S.A.B.E.R”, “Los Alquimistas”, “The Disciples of Dmitri”, “Club XXII”, «Jóvenes en acción», “Club Yungueritos”, Club de Ciencias del Colegio Secundario N° 43 “Karen Halberg”, “Somos Capaces” y “Guardianes de la Naturaleza». Equipamiento Entregado

1 Celular

1 viaje (Salta) para los integrantes del club (alumnos y docentes asesores).

1 Micrófono auricular

1 placa de sonido

1 Micrófono condensador

1 Impresora láser

Componentes- Monitor

2 impresoras 3D

1 Estampadora

2 binoculares

1 Netbook

2 Kits Chasis Robot

6 Kits Arduino

El equipamiento entregado, será parte fundamental del desarrollo de los proyectos de clubes de ciencia y clubes digitales 2024.