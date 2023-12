El discurso inaugural de Milei y el Día de la Marmota

Jujuy al día ® – “Estoy seguro de que todos vamos a coincidir en que hemos llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas, esa serie de decisiones económicas fueron determinantes para que el pueblo argentino en su mayoría las descalificara en las últimas elecciones. Desde la fidelidad de ese mandato popular, vamos a impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales de distinta naturaleza que comiencen a revertir el rumbo estructural de atraso social y productivo.”

El domingo próximo Javier Milei pronunciará su discurso inaugural como presidente frente a la Asamblea Legislativa y el párrafo anterior bien podría formar parte del mismo. Es claro en su juicio, contundente. Resulta funcional, además, a la confesa intención del libertario respecto de que sus primeras palabras digan la verdad y solo la verdad sobre la extremadamente difícil situación que atraviesa el país.

Un diagnóstico crudo de la realidad serviría para que la gente culpe de los meses duros por venir a la pesada herencia y no al nuevo gobierno.

El truco es antiguo.

Tanto que el primer párrafo de esta columna fue pronunciado por Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, en su propio discurso inaugural como presidente.

Aquellas palabras revelan otra tristeza peor: la Argentina vive en una especie de Día de la Marmota, una y otra vez en crisis, una y otra vez en busca de una solución que nunca llega. Prácticamente cada nuevo mandatario de estos 40 años de democracia ha podido señalar a su antecesor como responsable de la gravedad del momento.

Si algo diferencia a la arenga inicial de Fernández ante el Congreso, cuya lectura completa da ganas tanto de reír como de llorar, de la que dirá Milei el domingo, es la profundización de la malaria.

Hace apenas cuatro años, Fernández decía: “La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años, desde 1991 la Argentina no tenía una inflación superior al 50 por ciento. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006. El valor del dólar, entre el 2015 y la actualidad, pasó de 9,70 a 63 pesos, sólo en cuatro años. La Argentina no para de achicar su economía, el PBI per cápita es el más bajo desde año 2009, la pobreza actual está en los valores más altos desde 2008. Retrocedimos más de diez años en la lucha por reducir la pobreza, la indigencia actual está en sus valores más altos desde el año 2010 (…) Detrás de estos terroríficos números, hay seres humanos con expectativas diezmadas. Tenemos que decirlo con todas las letras: la economía y el tejido social hoy están en estado de extrema fragilidad”.

Si no fuera trágico, lo que sobrevino sería un mal chiste: la inflación ronda el 170%, el dólar supera los $900, la pobreza está en el 45% y prácticamente uno de cada diez argentinos (9,6%) es indigente. Pródigo en frases para el asombro a lo largo de su gestión, Fernández dejó una para el estribo, al afirmar ahora que la pobreza está mal medida: “Si fuera 40%, la Argentina estaría estallada”.

Se ve que el Presidente hace rato no sale a la calle. Alcanza, para comprobar el estallido, la cantidad de personas revolviendo la basura a toda hora.

Queda claro que Milei asumirá en un país demolido. Como suele decirse, intentará hacer cirugía mayor, porque cree que de otro modo el paciente morirá en la agonía. Como siempre, cuánta anestesia aplique será la clave.

Hay un inteligente refrán inglés del siglo XVI que recomienda “esperar lo mejor y prepararse para lo peor”. Nunca más vigente que ahora.

Pablo Vaca

Fuente