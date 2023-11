Positiva reunión entre la Secretaría de Justicia y el gremio judicial

Jujuy al día ® – El propósito de la Secretaría de Justicia, fue acordar los alcances de la jornada-taller «Violencia Laboral» que se dictará el próximo viernes 24 de noviembre, a las 16 horas, en el salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial.

El secretario de Justicia, Javier Gronda, junto con el subsecretario, Andrés Lazarte, mantuvieron una reunión con el titular del Gremio de Judiciales, Freddy Berdeja, Carlos Enrique Manzo, a fin de abordar los alcances de la jornada-taller “Violencia Laboral” que se dictará el próximo viernes 24 de noviembre, a las 16 horas, en el salón Vélez Sársfield del Poder Judicial.

En tal sentido, Gronda precisó que “estamos muy contentos de poder recibirlos, tanto a Freddy Berdeja como al Lic. Carlos Manzo, especialista en violencia laboral en el ámbito del Poder Judicial, quien dictará talleres sobre cómo abordar la violencia en los ámbitos del Poder Judicial cuando se produce violencia laboral”.

Resaltó que el Ministerio de Gobierno y Justicia, a través del Ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez Garcia, apoya todo lo que sea en beneficio de la mejora del Poder Judicial y abordar los conflictos que se generan en el trabajo siempre es positivo, porque eso provoca en que la gente trabaje mejor, más contenta y eso en definitiva redunda en un mejor funcionamiento del Poder Judicial, entonces celebramos que la escuela de capacitación del Poder Judicial junto con el gremio de los judiciales traiga a Manzo y pongan este tema en debate”.

Al respecto, Carlos Manzo expresó: “fue una reunión positiva, estamos todo de acuerdo en que tenemos que mejorar ciertas cosas en la convivencia del Poder Judicial, tenemos que hacerle un mantenimiento, porque la conflictividad de afuera afecta las relaciones interpersonales hacia adentro y el Poder Judicial es suficientemente importante como para que se le preste atención, está conformada por seres humanos que a veces andan bien y a veces sufren o a veces se los hace sufrir entonces tenemos que implementar estrategias y tácticas para prevenir y para intervenir cuando sea necesario”.

Por último, Berdeja explicó: “estamos felices de haber puesto en conocimiento a la secretaria de justicia y avanzar sobre un protocolo. Hubo coincidencia con el doctor Gronda, respecto a trabajar sobre este protocolo que podemos ponerlo a consideración no solamente de la corte, sino también del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa, porque creemos necesario tener ese instrumento, no solo los trabajadores y trabajadoras sino también algunos funcionarios tener en claro cómo actuar cuando se producen, lamentablemente, estas situación, pero creo que lo más importante y rescatable de Manzo es que no solamente va a dar elementos y herramientas para el caso que se produzca la violencia laboral, sino fundamentalmente va a apuntar a crear juzgado y oficina donde exista la cordialidad y esto permita una mayor producción”.