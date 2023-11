Alimentos más caros y fuerte caída del consumo: qué está pasando con los precios en la transición y qué se espera

Si bien la Secretaría de Comercio pidió moderación a las empresas, algunas enviaron a los supermercados aumentos de hasta 100%. Hacia adelante, el objetivo es reducir la brecha entre autoservicios y cadenas

Jujuy al día ® – Definido ya que quien conducirá el país por los próximos cuatro años (Javier Milei) es liberal y no cree en los acuerdos de precios para frenar la inflación, las empresas de consumo masivo ya pusieron en marcha el plan para intentar recuperar los atrasos acumulados en las grandes cadenas de supermercados y, al mismo tiempo, lograr que se vaya achicando la enorme brecha generada con los autoservicios independientes. Hasta octubre, según la medición de la consultora Scentia, alcanzaba al 41 por ciento.

La gestión del todavía ministro de Economía, Sergio Massa, está intentando que los incrementos no superen los 20 puntos porcentuales entre esta semana y la primera de diciembre -les pidió una suba máxima de 12% y otro 8% el 4 del mes próximo-, y muchas compañías acataron, sabiendo que luego del 10 serán libres. Otras, sin embargo, optaron por mandar listas con subas de entre 30 y 40% -hubo algunos con 70% y hasta 100%-, a sabiendas de que, a más tardar la semana próxima, las cadenas deban aceptarlas por falta de stock.

“Cada caso es distinto. Y también con los supermercados y los mayoristas. Algunos han tomado las listas, pero las van a aplicar la semana que viene. Se terminó eso de que todos hacen lo mismo de un lado y del otro del mostrador”, precisaron en una importante firma de alimentos.

“Hoy tenés que solucionar el cross channel. El consumidor pasa del almacén al super y compra tu producto más barato, y lo compra más barato de lo que lo tenés que vender. Hoy el principal problema es cómo drenar eso”, afirmó el directivo de otra compañía de consumo masivo.

La realidad es que faltan apenas dos semanas para el cambio de gobierno y la compañía que no actualizó esta semana para cumplir con el pedido del secretario de Comercio, Matías Tombolini, lo hará el 11 de diciembre. Nadie en el sector alimenticio y de limpieza, tocador y cosmética está pensando en una continuidad de los acuerdos de precios; es más, no está claro tampoco si Comercio Interior seguirá siendo Secretaría.

Claro que hoy maneja todo el sistema de importaciones (SIRA), pero también debería ser eliminado, según la visión del presidente electo.

“Milei fue bastante claro con el tema. Asume que es lógico que haya un ajuste por la inflación reprimida y no va a dar lugar a ningún tipo de intervención de precios. Por ende, no me lo imagino haciendo lo contrario. Hoy estamos con el foco en ver cómo se va a resolver el tema de las importaciones, que hoy no pueden pagarse, y la enorme deuda comercial que se acumuló”, dijo a Infobae una fuente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

En Copal, la cámara que nuclea a las alimenticias y que dirige Daniel Funes de Rioja, asumen que no habrá más controles de precios durante la nueva gestión

A raíz de la falta de divisas, las empresas hace un mes y medio que no están pudiendo girar dólares al exterior y muchos proveedores ya dejaron de enviarles mercadería. Por lo tanto, hay enormes problemas de falta de insumos y muchas fábricas con paradas de líneas o plantas enteras.

Según la fuente de Copal, el objetivo principal de la industria hoy es precisar, con los funcionarios que se vayan oficializando en Economía, cómo se normalizará el comercio exterior para evitar impactos más severos en la producción, la exportación y los precios internos.

“Nuestro sector aporta USD 30.000 millones por año. Creemos que en el camino a la solución debería haber un entendimiento de qué aporta cada actividad y cuáles son las posibilidades de ir encausando el comercio”, agregaron desde la entidad que preside Daniel Funes de Rioja.

Como parte de este camino, el mercado espera una normalización cambiaria, con una unificación del tipo de cambio en un valor intermedio entre el blue y el oficial (en torno a $650). Pero esta decisión implicará un inmediato traslado a precios, como ya ocurrió con la suba de 20% del dólar luego de las PASO de agosto.

Por lo tanto, si bien las empresas irán midiendo cuánto aumentar en función de cómo respondan sus ventas, el escenario que se avizora para diciembre y para el primer semestre del año próximo es de un alto nivel de inflación y de una demanda fuertemente deprimida. Algunas consultoras económicas prevén una merma del consumo masivo de 5% para el año próximo.

“Cuando corrijan precios va a impactar muy fuerte en el volúmen vendido. La diferencia de precios entre canales, que es algo que pasa desde 2019 y que queremos mantener, generó un gran caudal de consumo en las cadenas. Cuando las empresas comiencen a corregir, las cadenas perderán ventas y atrás de eso vendrá el ajuste de la estructura, como ya pasó con el gobierno de Macri”, contó una fuente del sector.

Los datos de consumo masivo de octubre fueron muy positivos, según Scentia. Mientras que las ventas en el total de los canales aumentó 8%, en las grandes cadenas la suba fue del 13,5% y la de los autoservicios independientes, de 2,7%. En este caso, impactó el efecto stockeo previo a la elección general, pero aún así los supermercados venían creciendo en detrimento del canal tradicional.

El escenario cambió en noviembre, porque en varios puntos de ventas se observa una clara desaceleración (los números de la primera quincena marcan un aumento del volumen en cadenas del 8%), según trascendió. De hecho, en la previa del balotaje no se generó la desesperación de compra anticipada observada durante las fechas electorales anteriores, cuentan los informantes.

