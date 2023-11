La historia de los refranes: «Aprovechá gaviota, que no te verás en otra»

La gaviota es una de las aves más solicitadas en el refranero español: “Gaviotas en el huerto, temporal en el puerto”, “Gaviota a tierra volando, marinero velas rizando”, “Gaviota que busca madriguera, vendaval espera”, “Gaviota en la montaña, pescador a tu cabaña”… bueno, basta castizos! Acá, los lunfas bautizamos gaviota al compinche, y bien que lo aconsejamos en este refrán, qué tanto.

Jujuy al día ® – Las gaviotas no dan abasto. Entre canciones, poemas y refranes son de las musas más solicitadas de la fauna… Además del ave, el diccionario denomina gaviota al suboficial o marinero con uniforme blanco de verano… “¡Ay pero mírenlo al marinero gaviota, todo de blanco!”… Ojo, que las gaviotas simbolizan la jerarquía del cadete…

La gaviota es el ave de mayor perfección y armonía en el vuelo, pero, en el refrán que hoy nos ocupa, la gaviota no se refiere al ave ni al uniforme naval… “Aprovechá gaviota…” se le dice al amigo, al compinche, al vecino, al familiar, a cualquiera que está ante una flor de oportunidad y no se decide a aprovecharla… ¡Y uno la ve, y el otro no!…

¿Cuántas veces nos sacamos la sortija en la calesita de la vida? ¡Y sí! Por eso, hay que andar con los radares puestos las 24 horas. Este dicho, pariente directo de “A la ocasión la pintan calva”, que fue nuestro refrán número 8, encierra una advertencia… ¡Digo una sana advertencia!… Porque hay otros, ya más bandidos, que asocian este “Aprovechá gaviota…” con “La ocasión hace al ladrón”, pero acá no estamos entre malvivientes, ¿verdad?

Hablando de otra cosa pero de lo mismo: en el blog Suicidas Perezosos se sugiere dejar de asediar tanto a las gaviotas en los refranes, y piden un poco de seriedad al respecto: “Las gaviotas no son elefantes memoriosos, son gaviotas nomás”…

Lo cierto es que cuando usamos una frase de este tipo, en determinada circunstancia, debemos explicar bien las razones para que nuestro interlocutor -la “gaviota” en cuestión- pueda percibirlas; hacer ver que se trata de una circunstancia dada en ese preciso momento, ayudar a entender que esos beneficios y ventajas tan a la vista no son solo la opinión de uno, también lo pregona el saber popular… “Ah yo no la voy con los saberes populistas”, dirán algunos, y bueno, yo no la voy con las ignorancias

La última, y no las molestamos más, aves de perfecto vuelo: “El amor es como una gaviota, si te pica te deja idiota” ¡Bueno che, no se enojen, no sean idiotas, quiero decir no sean enamoradizos! Solo Julio Iglesias puede venir a poner orden en esto!…