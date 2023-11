“O aterriza o vuela por el aire”: el pronóstico de Juan Carlos de Pablo sobre Javier Milei

El economista opinó que matizará algunas posturas porque no tendrá quorum propio ni en Diputados ni en Senadores

Jujuy al día ® – El economista Juan Carlos de Pablo analizó el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo pasado y cuáles serían algunos de sus primeros pasos después de acceder al sillón de Rivadavia. En este sentido, opinó que matizará algunas posturas porque no tendrá quórum propio ni en Diputados ni en el Senado.

“En la Cámara Baja tiene 39 diputados y necesita 129 para el quórum. En la cámara alta, siete senadores y necesita 37 para el quórum. Javier aterriza o vuela por el aire. Para mí aterriza el primer día”, opinó De Pablo y sumó que el domingo terminó la lógica de la campaña y empezó la lógica de la transición que está funcionando dentro de carriles más civilizados que lo esperado.

“Sergio Massa no tiene incentivos para incendiar esto. Es joven, tiene futuro político. Milei también tiene incentivos para ser cuidadoso porque ya tiene suficientes problemas para sumar uno más. Henry Kissinger dice que en la lógica de la transición, el presidente no tiene que creérsela demasiado, tiene que agradecer a los que lo ayudaron y sumar gente que sepa gestionar. Eso Milei lo está haciendo, el único consejo que le daría es que hable menos. Entiendo su pasión docente, pero está hablando demasiado”, agregó en una charla con clientes de la empresa Planexware.

En este sentido, dijo que, hasta el 10 de diciembre, la toma de decisiones es sobre la base de que todo sigue igual y que después de esa fecha hay que ver qué shock implementa Milei. “Cuando dice que no va a sacar el cepo hasta no resolver lo de las Leliq, vemos que las circunstancias determinan la implementación de las políticas por sobre la ideología. Lo mismo con el Banco Central. Antes hablaban de cerrarlo y ahora de cerrar un pedazo que es lo de darle plata al Tesoro. Para eso, el Tesoro no le tiene que ir a pedir y para eso hay que ir a un equilibrio fiscal o a un déficit financiable. Todo eso va decantando”, explicó.

En cuanto al anuncio de un fuerte ajuste fiscal, dijo que la jugada de Milei es reemplazar la baja del gasto público por aumento del gasto privado, pero que no sea inducido por el Estado sino por la expectativa. “Javier les está diciendo a los empresarios ‘usa tu guita pibe’. Pero si al principio tenemos ajuste fiscal y la gente se queda esperando a ver qué pasa, sonamos. Vamos a ver qué pasa. Por eso es tan importante ver como habla él como presidente, cómo motiva. No estoy esperando una lluvia de inversiones porque eso ya pasó en 2015 y sabemos cómo terminó. Lo que hay que esperar es una baja de la demanda del sector público para que dé lugar a un aumento de la demanda del sector privado”, puntualizó.

Por último, sobre la impresión que le genera el nuevo presidente, dijo que transmite que se da cuenta de los desafíos y lo demás es cuestión de temple. Con respecto a la presión social con la que se podría encontrar, como piquetes y acampes en la 9 de julio, agregó: “lo quiero ver”. “La pasta del líder es ‘si tengo que hacer esto lo hago’. Después vienen los historiadores”, cerró.

