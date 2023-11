Las remarcaciones se extienden a cada vez más rubros

Entre las pymes también señalan que se paralizaron los pedidos de electrodomésticos y no hay valores de lista; tampoco hay referencia para lo que son los insumos en calzado

Jujuy al día ® – Las remarcaciones de hasta el 45% no solo llegaron a los supermercados alcanzados por el programa Precios Justos. También pequeños comercios están recibiendo listas con aumentos semejantes de mayoristas y empresas de consumo masivo.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) y vicepresidente de la Confederación General Almacenera de la República Argentina (CGA), afirmó que hoy estuvo recorriendo mayoristas con un colega y los alimentos subieron un 25%; los productos de limpieza e higiene personal, un 30% y hay productos con valores “descabellados”.

“Tengo mucha bronca. Trabajamos todo un fin de semana para cambiar plata o perder plata. Estamos recibiendo información de todos los colegas y el azúcar marca Ledesma que vendíamos a $1100, hoy sale $1100 de costo y un choclo en grano que vendíamos a $800, hoy cuesta $1000. Es una locura”, describió.

Por su parte, Marcos Difilippo, presidente de la Cámara de Kiosqueros y Afines de Rosario y la Región (Ckarr), aseguró que están recibiendo aumentos de entre el 15 y el 45% de marcas como Unilever, Molinos, Paladini, Arcor y CCU que toman pedidos, pero no dan fecha de entrega. Por otro lado, sostuvo que hay mayoristas que tienen la venta suspendida hasta llegar a un acuerdo con las empresas.

En los supermercados chinos aún no tenían novedades. Según la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán, hasta el viernes pasado no había listados y, si les entregaban mercadería, era con aumentos del 8 al 12%.

Por otro lado, el panorama en los mayoristas era de estanterías vacías y no había productos esenciales como arroz, harina, azúcar, papel higiénico y rollos de cocina.

Las ferreterías muestran distintos panoramas. Héctor “Cacho” Bonatto, presidente de la Asociación Propietarios de Ferreterías, Bazares y Afines de La Plata y Zona (Feyba), contó que hay aumentos de entre el 10 y el 20% y que algunos proveedores pararon la facturación. Es decir, si envían la mercadería, es sin precio en un escenario similar a las postPASO.

En cambio, Sergio Angiuli, presidente de la Cámara de Ferreterías de la República Argentina (Cafara), dijo que los proveedores están más o menos tranquilos hasta el momento, aunque los precios se movieron mucho en los últimos 15 días. “Hay un colchón muy grande de aumentos que tuvieron lugar en los últimos tiempos y creo que por eso ahora no está tan agravada la situación”, explicó.

Por último, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), sostuvo que las grandes empresas son las responsables de los aumentos, mientras que las pymes son las que sufren la estanflación.

“Hubo subas en alimentos y perfumería, mientras que, en electrodomésticos, paralizaron los pedidos y no hay precios de lista. Estamos entrando en el mes de diciembre, que es vital para la supervivencia en enero y febrero, y no sabemos si vamos a tener producto para vender. Mientras tanto, hay que pagar sueldos, servicios, gastos bancarios. Es casi la tormenta perfecta”, apuntó.

En tanto, sobre el sector calzado, Castillo describió que ya la semana pasada no había precios de insumos, como bases de PVC y falta cuero. “El nuevo gobierno debería abrir la cadena productiva y preguntarnos cuáles son los problemas. Nosotros pagamos impuestos, contribuciones y no sabemos dónde estamos parados si no tenemos producto o no sabemos a qué precio poner la mercadería. La gestión saliente y la nueva deberían trabajar mancomunadamente porque mientras tanto pasan los días y se pueden morir más pymes”, cerró.

María Julieta Rumi

Fuente