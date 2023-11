Los seis problemas urgentes que tiene que enfrentar Javier Milei antes de asumir

El nuevo Presidente tendrá que construirse las herramientas que necesita para gobernar.

Jujuy al día ® – Javier Milei es el nuevo presidente electo. La transición comenzó complicada y podría acelerarse en los próximos días. Antes del 10 de diciembre, el nuevo Gobierno tendrá que enfrentar al menos seis problemas urgentes.

El nivel de ajuste en el Presupuesto

Javier Milei necesita un Presupuesto votado por el Congreso para comenzar su gobierno. No lo tiene porque pidió por carta al Gobierno que no lo trataran. Fue una trampa que le tendió el oficialismo, y que Milei compró. En septiembre, el libertario acordó con Sergio Massa que el oficialismo retrase el envío del proyecto de Presupuesto 2024 hasta que fuera electo un nuevo presidente. A Massa le vino bien porque el ministro-candidato no tenía los votos suficientes para aprobar los números que él quería.

La dispersión opositora

La Libertad Avanza no tiene los apoyos necesarios para gobernar y, además, no tiene interlocutores que puedan cumplir las promesas que le hagan. El peronismo no tiene jefe y el radicalismo tampoco. Milei consiguió el apoyo de Mauricio Macri, lo cual terminará disciplinando al PRO casi completo, pero tiene a los dos principales partidos del país en estado de disgregación por la derrota. Hoy, no está claro quién conduce los bloques parlamentarios del peronismo: ¿Cristina Kirchner? ¿Sergio Massa? ¿Axel Kicillof? ¿Algún otro gobernador? Nadie lo sabe hoy. En el radicalismo pasa algo parecido. La derrota del oficialismo partidario y el refuerzo de otros sectores del partido, como la rama mendocina y los núcleos que se congreguen alrededor de algunos de los gobernadores triunfantes, puso a la UCR en ebullición.

Falta de vocación negociadora

La falta de experiencia y vocación negociadora que evidenciaron los principales dirigentes de La Libertad Avanza hasta ahora. El equipo de Milei no puso hasta hoy ninguna disposición a negociar con lo que ellos llaman la casta. A pesar de que el balotaje le dio una gran legitimidad al nuevo presidente, el partido tendrá que entender y poner a su favor los mecanismos necesarios para gobernar.

Poco peso territorial

La poca dispersión federal que tiene Milei. El libertario ganó en todo el país, pero hasta hoy sólo tiene un aliado potencial en un sólo distrito: la Capital Federal. Jorge Macri ya está trabajando en una alianza en la porpia Legislatura porteña y le ofreció a un dirigente mileísta la vicepresidencia primera del cuerpo. Será la primera manifestación de una alianza territorial entre Milei y el macrismo, pero el nuevo presidente tiene la responsabilidad de buscar más acuerdos de ese estilo.

Urgencias con el FMI

Milei tiene que conseguir un entendimiento rápido con el Fondo Monetario Internacional, porque los acuerdos que firmó Massa hace tiempo que estallaron. Sus funcionarios tendrán que viajar cuanto antes a Washington, pero antes tendrán que consensuar con el nuevo presidente qué será lo que plantearán al Fondo. No está claro aún qué quiere hacer Milei con ese acuerdo, pero sí está claro que deberá enfrentar un vencimiento pocas horas después de asumir su cargo en la Casa Rosada.

El dólar y el fogonazo inflacionario

El más acuciante de todos los problemas es el dilema del dólar y del fogonazo inflacionario que ocurrirá cuando se liberen los precios que tiene pisados el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa: combustibles, tarifas de servicios públicos, transporte y otros acuerdos de precios.

Ignacio Miri

Fuente