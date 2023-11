Dólar: cuáles son los 4 escenarios que maneja el mercado para el día después del balotaje

El Gobierno reanudó esta semana el sistema de crawling peg para el dólar oficial y dio por finalizado el tipo de cambio fijo que impulsó tras las PASO. ¿Cuánto depende de las elecciones del domingo que se sostenga estas microdevaluaciones diarias?

Jujuy al día ® – El Gobierno descongeló este miércoles el dólar mayorista y retomó el crawling peg (el sistema de microdevaluaciones diarias). Esto sucedió luego de que el martes se cumplieran los tres meses desde oficialmente se devaluó un 22% y se ancló el tipo de cambio en $350. Qué sucederá con el dólar de acá en adelante dependerá en gran medida de quién resultará ganador el domingo. Javier Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa de Unión por la Patria llegaron al final de la carrera y Ámbito se propuso describir los escenarios posibles para la divisa extranjera luego del balotaje que definirá al nuevo presidente.

Pero antes de hacerlo es importante remarcar que este viernes vence la norma que posibilitó a los exportadores liquidar el 30% de sus ventas al contado con liquidación (CCL), (lo que hizo moderar todas estas semanas este tipo de cambio bursátil), y el 70% al mercado oficial. Según confirmó una alta fuente del Ministerio de Economía a Ámbito esta medida, que le permitió al Banco Central comprar reservas, no se renovará. De todos modos, la definición del futuro esquema cambiario dependerá de quién gane el balotaje el próximo domingo.

En cuanto al sistema de crawling peg, Walter Morales, Presidente de Wise, consultora en negocios, en diálogo con Ámbito dijo que «esta devaluación del 3% mensual es para la tribuna política porque con el atraso que tenemos y con inflación que de piso es del 8,30%, no podés tener un crawling peg que solamente representa un tercio. La brecha cambiaria se va a ir arriba de 200% y cuando la brecha cambiara es tan grande no se hace negocios económicos, se hacen negocios financieros». Ahora que describimos la situación actual del tipo de cambio veamos los 4 escenarios posibles para el dólar tras el balotaje.

Para la consultora Romano Group, Javier Milei plantearía un ajuste fiscal del 5% del PBI (vía reducción del gasto público), una modificación de la estructura del Estado junto con la dolarización de la Economía. «No vemos mayor inconvenientes en que puedan conseguir los dólares necesarios para rescatar la base monetaria, a valores actuales de CCL, u$s8.400M aprox., sino que lo que genera mayor incertidumbre en el mercado es el manejo y la conversión de las Leliqs y Pases (pasivos remunerados), que a valores actuales representan alrededor de u$s27.000 millones (de los cuales un 55% corresponde a Bancos Privados y un 3% a FCI)», indicó el informe. Cabe resaltar que, según expresaron, entre base monetaria y pasivos remunerados, suman u$s35.400 millones.

Pero, ¿qué sucedería si el mercado no confía en el plan? podría haber un tipo de cambio muy elevado ($1.000-1.200, muy alto en términos reales históricos). Pero antes de pensar en cómo sería el eventual Gobierno, desde Romano Group pensaron en la transición: «Es importante remarcar que sin dudas creemos que la propuesta económica en su conjunto será de shock y no se irán a gradualismos fiscales ni monetarios. La salida del cepo cambiario podría ser inminente y a pesar de que el ministro de economía Sergio Massa, quiera evitar la devaluación, creemos que el mercado le torcerá el brazo. Posiblemente, la brecha podría llegar a niveles superiores al 200% si el BCRA no decide el día post balotaje devaluar».

En este escenario, «la transición va a resultar ser muy desordenada, por ende, el plan de estabilización de Milei deberá llevarse rápidamente, frente a un deterioro social agudizado (inflación mensual posiblemente diciembre superior al 35%) y un gobierno con debilidad institucional». En cuanto a la consultora 1816, plantearon: «El mercado no está del todo convencido de que avanzaría con un plan así, básicamente porque las reservas netas son u$s10.500 millones, los pasivos en Pesos del BCRA al CCL actual son u$s37.500 millones y el país carece de financiamiento. Solo parece factible dolarizar a un FX ridículamente alto, incluso mayor al FX al que dolarizó Ecuador (un TCR superior al doble histórico)».

Esta misma consultora resaltó las consecuencias económicas y financieras: «Dolarizar con un FX tan alto que implica una probable hiperinflación durante la transición hacia el nuevo régimen. Los bancos sufrirían pérdidas considerables por sus bonos en pesos (la dolarización implica convertir títulos en pesos que cotizan a paridades de 90% en títulos en dólares que cotizan a 30% y hoy los títulos públicos ex Leliq representan más del 60% del patrimonio neto de los bancos privados), y aumentaría el riesgo de corridas bancarias por la consolidación de encajes en dólares y pesos (hoy los bancos tienen disponibilidades en dólares por u$s13.800 millones, incluyendo encajes)».

Gana un Milei moderado que no va hacia la dolarización

Para la consultora 1816, el escenario de Milei sin dolarización tampoco es mucho más sencillo: «Es que un plan de estabilización alternativo (que, para tener éxito, necesariamente requeriría que el mercado y los ahorristas confíen en la moneda local) tendría su credibilidad inevitablemente socavada por la postura histórica de Milei con respecto al peso. Si, como parte de un programa alternativo, al ajustar precios relativos la inflación sube a la zona de 30% mensual (algo probable, dada la magnitud de los desequilibrios actuales), el mercado dudará si Milei no terminaría prefiriendo dolarizar2.

«Lo único bueno de este plan es que tendría el apoyo del PRO. Lo malo es que, incluso si funciona, Argentina tendría inflación muy alta como mínimo hasta las elecciones legislativas de 2025», expresó la misma consultora y cerró: «A priori imaginamos que Milei intentará dolarizar: se trata de un escenario de muy alto riesgo, pero, en base a la experiencia de Ecuador, suponemos que si resulta exitoso dará frutos a tiempo para influir en la elecciones de medio término».

A su vez, un broker de bolsa, en su análisis enviado a sus clientes especificó que, en este caso, ven al CCL subiendo 5/10% por la mayor incertidumbre, aunque en mucho menor medida que la suba con el triunfo de Milei post PASO. En el caso del dólar oficial ven menos probable un salto discreto del tipo de cambio en la semana post elección y la brecha en el margen del 155/160%. «Podrían transitarse las trece ruedas que separan el balotaje del cambio de mando sin una devaluación», especificaron.

Gana Massa y va hacia el pragmatismo

Para Romano Gruop, «el mayor problema que tiene su propuesta de estabilización (se desconoce el detalle de todo el programa) es generar las condiciones necesarias para que el mercado le pueda creer que no es más de lo mismo o kirchnerismo encubierto. La señal de elegir un ministro de economía de otro partido político y de tener la mitad del directorio del BCRA con colores opositores van en línea con las limitaciones que Massa percibe respecto a la generación de confianza que puede fundar su gobierno, entendiendo que él siendo ministro agudizó dramáticamente los desequilibrios macroeconómicos».

En este caso, especificaron, la mayor desconfianza puede venir del sector externo, donde el mercado le pedirá un ajuste fiscal muy robusto. «Es claro que seguir financiando gasto con emisión terminaría en espiralización inflacionaria, por ende, como mencionamos anteriormente, ambas propuestas deberán venir con cambios sustanciales de la política monetaria y fiscal para estabilizar la economía», dijeron y explicaron que la incógnita estará en cuanto tiempo se puede liberar el cepo y los controles de capitales. Para ellos continuará la brecha cambiaria, nula acumulación de reservas, cero crecimiento y mayor inflación.

Por su parte, desde la consultora 1816 analizaron: «Eso significa que podría dar un giro bien ortodoxo, pero también que el mercado percibiría que cualquier política es reversible. Dado su track record en el Mecon, necesitaría dar señales de cambio contundentes e incluso quizás intente encontrar una manera efectiva de «atarse de manos», sacrificando grados de libertad a cambio de credibilidad. En lo fiscal muy probablemente habría medidas para eliminar el déficit primario (reducción de gastos e incremento ingresos, pero la gran encrucijada está en lo cambiario, dado que ahí el statu quo no existe: las reservas netas están en mínimos históricos y los niveles actuales de brecha son incompatibles con la acumulación de reservas en la experiencia argentina reciente».

Para el mismo broker de bolsa mencionado anteriormente, un Massa radicalizado tendría un CCL alcista, que podría subir 5/10%, pero sin llegar a los valores de crisis de octubre 2020 y octubre 2023. Aseguraron que este último máximo, de $1.090 de hoy, descontaba un primer puesto de Milei en las generales y, por ende, la dolarización. «Ya corrido de escena el proyecto dolarizador, no encontramos elementos que convaliden estos niveles reales de dólar», aseguraron. En el caso de que Massa se presente como moderado, no ven mucho espacio para que el CCL siga escalando, más bien pueden imaginar un tibio recorte que no excedería 5% en la semana.

Gana Massa y el mercado no le tiene confianza

Para Romano Group, «una de las limitaciones que deberá sortear es que a pesar de que los gobiernos peronistas deberían tener mayor músculo político para llevar adelante un ajuste fiscal, el deterioro social es muy elevado y las correcciones cambiarias llegaran de la mano de una mayor inflación y por ende, más pobreza. Este escenario también resulta complicado para Massa, ya que a nivel cámaras, deberá negociar absolutamente todas las leyes qué quiera sacar y las medidas qué quiera llevar adelante».

Por ende, si Massa y no genera credibilidad en su gobierno ni en su propuesta de estabilización, la situación monetaria y económica ira en deterioro sostenido, pero sin explosión, por lo menos en los primeros 6-12 meses, dijeron desde la misma consultora. «Creemos que la transición será más ordenada, entendiendo nuevamente, que habría un salto discreto del tipo de cambio oficial, a pesar de que se mantendrán los controles de capitales. Veamos una inflación acelerándose hacía fines de diciembre y un pico en el primer trimestre, con inflación mensual rondando 20-25% mensual», ampliaron.

Desde la consultora 1816, «la opción menos disruptiva es un desdoblamiento formal del mercado cambiario. ¿Lo bueno? Eso no implicaría un shock enorme al principio. ¿Lo malo? la brecha seguiría siendo muy alta, dificultando sumar reservas aún sin sequía y el mercado podría percibir un desdoblamiento como una procrastinación de reformas necesarias, lo que evitaría que comprima el riesgo país. Dado el perfil de vencimientos de la deuda soberana en dólares, si para fines de 2024 el país no recupera acceso al financiamiento externo, entonces será difícil evitar la segunda reestructuración en 5 años».

Solange Rial

