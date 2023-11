Odontólogos de Jujuy afirman que el valor de sus insumo han aumentado más del 200% en lo que va del año

Jujuy al día ® – En una entrevista con nuestro medio, Carolina Melían, presidenta del Círculo Odontológico de Jujuy, definió a la situación que atraviesan los profesionales como “crítica”, debido al constante aumento de precios de sus insumos, el desabastecimiento, y la escasa financiamiento en la compra de los mismos, entre otras situaciones, que terminan repercutiendo en el precio de sus atenciones y en los bolsillos de los pacientes.

Carolina Melían expresó “la situación es crítica, muy desfavorable, porque los elementos de primera necesidad que tenemos en un consultorio odontológico, los que necesitamos para atender, que son, por ejemplo: guantes, compresas, barbijos, y boquillas de eyector; todo lo que son insumos descartables, han sufrido un incremento desde enero a la fecha, de casi un 225%”.

“Además de este incremento, hemos tenido vaivenes de desabastecimiento debido a que no entraban productos importados, pero esto último se ha ido regulando”.

Agregó “hemos tenido durante algunos meses proveedores que no quisieron vendernos, otros que sí, otros nos querían vender con un remito. Pero siempre con el valor del dólar del día. Hoy, si bien no tenemos desabastecimiento, no nos ofrecen ningún tipo de financiación en la compra, por lo tanto, eso nos obliga a comprar permanentemente en pequeñas cantidades. En esa situación estamos hoy”.

Indicó que todas estas situaciones “influyen directamente al profesional y en el paciente; porque la práctica odontológica va cambiando el valor, se va incrementando. Pero lo que nos ocurre con las obras sociales y prepagas es que no actualizan los valores de las prácticas a la misma velocidad con la que van aumentando nuestros insumos. Entonces, queda muy bajo el valor que paga la obra social y, el paciente, tiene que pagar esta diferencia en los consultorios”

Comentó que esta diferencia “es, aproximadamente, un 30%, pero depende, hay muchas variables, porque todas las obras sociales son distintas, no hay nada que sea parejo, que sea parecido”.

En relación al panorama en el corto y mediano plazo, Melían mencionó “nosotros estamos siendo totalmente precavidos y cautos, ya que, si llegamos al momento de un desabastecimiento, nos vamos a quedar todos sin trabajo, y eso sería caótico, porque todos vivimos del trabajo de nuestra profesión”.

“El Círculo Odontológico tiene una comisión que está trabajando permanentemente en el estudio de esta situación, por lo tanto, siendo previsores, hemos ido comprando lo que se pudo, de manera de tener un stock, comparando precios, eligiendo proveedores, negociando permanentemente. En este momento, tenemos stock para un par de meses más, hasta que se nos aclare el panorama, con respecto a las elecciones, que, lamentablemente, es la especulación de todos, e indirectamente somos víctimas de esa especulación”.

“Ponemos nuestra cuota de optimismo, pensando en que, ojalá, tengamos una solución pronta; y que, por el momento, tenemos un stock. Lo que sí, los precios, no los podemos manejar; tenemos incrementos semanales de un 10, de un 15%. Pero bueno, abastecimiento hay, el odontólogo puede adquirir en el Círculo Odontológico los insumos que necesita diariamente, aunque está limitada la venta, porque tenemos que hacer que alcance para todos”.

“Tenemos un impasse de una leve tranquilidad, hasta que veamos que se viene más adelante”, concluyó.