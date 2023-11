Mejoramientos habitacionales para tres familias en Alto Comedero

Jujuy al día ® – A través del IVUJ, tres familias residentes en el sector 14 hectáreas, del barrio Alto Comedero, en Capital, recibieron la documentación correspondiente a las soluciones habitacionales inclusivas realizadas en sus lotes, los que fueran oportunamente otorgados por la secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), dependiente del ministerio de Infraestructura de la provincia.

Durante la entrega de los mejoramientos habitacionales estuvieron presentes, el vocal social del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), Daniel Ruiz; personal de la Unidad de Obras Particulares (UDOP) del organismo, integrantes de las cooperativas que realizaron las diferentes obras, y las familias protagonistas de este momento.

Con fondos provinciales, y mediante trabajo articulado con cooperativas jujeñas, las obras se ejecutaron a favor de grupos familiares que son titulares y ocupantes de lotes otorgados por la secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, dependiente del ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Las familias además, presentaban un crítico déficit habitacional, y contaban con personas con discapacidad en su seno familiar.

En ese sentido, Ruiz comentó que: “cada una de las familias tienen situaciones de discapacidad, además con situaciones económicas muy críticas, en la cual a través del Instituto de Vivienda estamos cumpliendo con las obras de mejoras habitacionales necesarias en cada caso”, afirmó.

También, el vocal social del IVUJ, mencionó que a raíz de la situación crítica de las familias era necesario llevarles una solución urgente: “queremos resaltar el trabajo de las cooperativas, que con responsabilidad y esfuerzo realizan trabajos amplios y de muy buena calidad” destacó, y detalló que las obras se entregan totalmente terminadas, con todos los servicios y en muy corto plazo, con el fin de contribuir a la mejora en la vida de las personas. El funcionario agregó que “continuamos con las políticas de Gobierno de ayuda a familias con escasos recursos en situaciones críticas de vulnerabilidad o con discapacidad, así, el IVUJ puede asistir proporcionando un prototipo habitacional de mejoramiento evolutivo que les permitirá el crecimiento de su vivienda a futuro”, sostuvo Ruiz.

En las 14Has de Alto comedero las familias ya cuentan con mejoras habitacionales

Por su parte, Ángela, durante la entrega de mejoramientos habitacionales inclusivos del IVUJ, se refirió al momento que está viviendo junto a su familia: “cuando comenzamos vivíamos en una pieza de tarima y ahora tener esto, uno no lo puede creer, la verdad que estoy muy emocionada por todo esto, agradecida a Dios, no me imaginé tener estas cosas tan rápido la verdad, estoy contentísima”, resaltó. En tanto que Alejandra, a su turno, afirmó que como grupo familiar se encuentran muy contentas porque se trata de un avance muy grande en la situación de habitabilidad que fue posible a través del IVUJ: “vamos a tener una mejor calidad de vida para nuestras hijas que es lo más importante, tengo dos niñas con discapacidades y para nosotros recibir esta obra es mucho, estamos agradecidas eternamente a todos los que nos ayudaron para que este sueño se pueda cumplir como familia”, comentó.

En qué consiste este tipo de solución habitacional

El IVUJ, a través de sus áreas sociales y técnicas, formulan proyectos integrales que adaptan la situación real de la vivienda para garantizar la habitabilidad de las familias en situación de déficit y riesgo sanitario – socio habitacional construyendo, refaccionando, reacondicionando y/o terminando las obras que las mismas pudieron realizar en sus lotes. Estas soluciones habitacionales son el comienzo de una nueva vida para las familias. Esta propuesta se lleva a cabo a través de un sistema de recupero de montos invertidos, que permiten garantizar nuevas obras llegando a más familias jujeñas.