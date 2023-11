Dólar futuro: los precios del mercado revelan qué esperan los inversores para el balotaje

Los precios, según operadores, implican que la plaza local asigna mayor probabilidad a una victoria de Massa. Pero esperan que, en breve, eso cambie

Jujuy al día ® – Los contratos de dólar futuro retroceden este lunes, y se encaminan a encadenar tres días seguidos de retrocesos, mientras los operadores intentan leer cuáles son los escenarios políticos más probables que se pueden configurar cuando los argentinos vayan a las urnas para elegir presidente en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei del domingo próximo. La caída en las coberturas contra saltos en la cotización oficial del dólar implica una relajación de las previsiones de un salto cambiario inmediato, pero los especialistas señalan que si bien no se ha vuelto a la situación de devaluación inminente que parecían predecir estos vehículos antes de las elecciones generales del 22 de octubre hoy el mercado está lejos de estar seguro de que la dolarización previo derrumbe del precio del peso sea inminente. Más bien, hablan de “una moneda en el aire”.

Los contratos de dólar futuro alcanzaron picos de precio poco antes del 22 de octubre. Con un Milei favorito tras el sorprendente desempeño que tuvo en las primarias, importadores, empresas y fondos que no pueden ir a dólares tomaron coberturas a casi cualquier precio temiendo que el Gobierno no pudiera pelear contra las expectativas de devaluación del dólar oficial que hubiera acelerado una nueva victoria del libertario y su plan de erradicar al peso argentino.

Las posturas de aquel entonces, señalaron operadores, revelaban que los agentes del mercado asignaban una probabilidad cercana al 100% de una victoria de Milei, lo que obligaba a tomar casi cualquier cobertura contra una licuación acelerada del peso.

Tras la recuperación del oficialismo en las urnas y el primer puesto de Massa en la primera vuelta, los futuros recortaron con fuerza. Y, aunque con menos ímpetu, ahora los operadores parecen inclinarse cada vez más por colocar sus posturas con la idea de que Massa puede llegar a tener un buen desempeño el domingo.

“Todo parecería que descuenta una victoria de Massa en el balotaje”, resumió Salvador Vitelli, economista de Romano Group.

Pero, claro, es el mismo mercado que había puesto en precios una victoria aplastante de Milei en la primera vuelta. No es un indicador preciso, ni por cerca.

“En precios empieza parece ser mayor la probabilidad que se le asigna a ese resultado, algo que obviamente no quiere decir que se dé así, sino que por ahora pricean eso”, agregó Vitelli.

Para algunos, las coberturas de los inversores a veces exageran. Por ejemplo, Javier Casabal de AdCap sigue el día a día de la evolución de las posturas no sólo en futuros sino también en bonos atados al dólar y bonos atados a la inflación. En el diferencial entre unos precios y otros el especialista puede calcular qué expectativa tiene el mercado en mente para el dólar en el corto plazo.

Los futuros de dólar caían este lunes en Rofex, por tercera rueda consecutiva

“En cuanto a los futuros de Rofex, creo que se está empezando a pricear algun tipo de desdoblamiento cambiario, que gana lugar por la idea que circula de que Melconian podría ser un posible Ministro de Massa”, consideró el operador financiero.

Claro que aunque un escenario de Massa ganador, con un consecuente manejo más gradual del frente cambiario -que no quiere decir estabilidad cambiaria, al menos no en lo inmediato-, gana terreno, no lo hace linealmente. Las encuestas, por ejemplo, todavía dan ganador a Milei. Y los precios del mercado, si bien tienden a alejarse de la perspectiva de una dolarización inminente, no la descartan.

“Estamos viendo un movimiento similar al que vimos en la previa del 22 de Octubre, con un mercado que estaba priceando un riesgo alto de dolarizacion, pero tambien de una probable hiperinflacion que incluso se podia desatar antes. Creo que la sorpresa del triunfo de Massa en Octubre desactivó buena parte de esas preocupaciones que se reflejaban en los precios. Esto fue asi para el contado con liquidación, los bonos Dollar Linked, los futuros de Rofex e incluso tambien para las acciones”, dijo Casabal.

El diferencial de rendimientos de bonos atados a la inflación y al dólar que sigue AdCap muestra, a grandes rasgos, qué espera el mercado a nivel del mercado cambiario formal. Hasta el 22 de octubre, el diferencial entre esos bonos asumía una suba del dólar del orden del 93% en el futuro inmediato. Hoy, esa expectativa está cerca del 65 por ciento.

“Creo que el mercado va a pricear en estos días un escenario de 50%/50% en el balotaje. Donde con Massa se espera una suba del 50% para el dólar y con Milei del 100%, es decir en torno al 75%”, concluyó Casabal.

El escenario de un intento de plan de estabilización tradicional, en lugar de una dolarización, crece en las apuestas de los operadores. Pero eso no quiere decir que se estén manejando con seguridades.

“El contrato a diciembre en los últimos 3 días paso de $700 a $665 de ahora. Es un dólar que sigue estando alto para un Massa presidente (y bajo para un Milei presidente)”, resumió Martín Przybylski de Consultatio.

“La devaluación implícita parece poca para una victoria de Milei, pero para una de Sergio Massa parece mucha”, coincidió Martín Polo de Cohen.

