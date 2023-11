Jujuy: más conductores inhabilitados por sistema scoring

Jujuy al día ® – Los conductores mayores de edad, de San Salvador de Jujuy, Fraile pintado, Perico, Humahuaca y Palpalá. Los mismos perdieron sus primeros 20 puntos, CUATRO de ellos reincidentes por alcoholemia positiva Art. 2 y 6, de la ley 6082/18 como así también por infringir los articulos 34 ,36 ,13 Inc C , 40 Inc A de la ley 24449/95.

Cabe indicar que cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días, la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera vez 180 días.