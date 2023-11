La historia de los refranes: «El perro del hortelano no come ni deja comer al amo»

Sentencia con reprimenda. Reprende a quien no disfruta de algo y además impide que otros lo hagan. Ufa con esos. El dicho es largo, pero decimos sus primeras cuatro palabras y las restantes quedan sobreentendidas. No hace falta ser perro ni hortelano para sacar de las casillas a otros por no vivir ni dejar vivir.

Jujuy al día ® – ¡Qué perro plomo el del refrán, y qué plomos los humanos que se comportan como él!…

El hortelano, tal como se deduce de su oficio, cultiva verduras y frutas, las cuales no son un alimento común entre los perros, de ahí que estos no las coman… Por otro lado, la misión del guau guau es proteger el huerto de su amo, razón por la que no lo deja comer a él… ¡Y sí! El círculo es vicioso.

Salvador Alcántar, maestrante tecnológico en la Universidad de Guadalajara y cofundador de Wikimedia México, en su blog Soy humano asegura que las versiones más antiguas de este refrán eran más transparentes con respecto al disgusto del perro por comer verduras…

¡Así parece! En el «Vocabulario de refranes y frases proverbiales y otras fórmulas comunes de la lengua castellana» (vaya titulito), de Gonzalo Correas, siglo XVII, el dicho aparece de la siguiente manera: “El perro del hortelano, que no coma las berzas ni quiere que otro coma de ellas”… Berza es una forma antigua de referirse a los repollos…

La frase “no come ni deja comer” parecía ser popular en el mismo siglo que ese diccionario. Porque en 1618, Lope de Vega escribió su famosa comedia palatina “El perro del hortelano”. Allí, es la condesa Diana la que no puede amar a Teodoro y por eso, no lo deja amar ni ser amado por ninguna otra persona…¡Insufrible la condesa!…

También se cree que la frase podría provenir de una fábula de Esopo llamada “El perro en el pajar”; en ella, lo que el perro no come ni deja comer es el heno a otros animales, que él tampoco aprovecha… “Él no come de esa paja, y todavía pretende que los que sí comemos, no lo hagamos”, se quejan los demás animales de Esopo…

Por todo esto, el dicho se ha vuelto una forma de expresarse contra las personas que ni aprovechan algo para sí, ni dejan que otras las aprovechen… ¡Ufa, hagamos un cacerolazo contra esos especímenes!…

Los perros deberían recibir un subsidio por aparecer en tantos refranes diferentes, los hortelanos no… Eh a ver ustedes, chavaliños Maki y María Artés, ¿qué tienen para cantarnos sobre este asunto?