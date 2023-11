Bouhid: «Las ambulancias no se irán del Hospital de El Carmen»

Jujuy al día ® – El Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, desmintió versiones sobre el desmantelamiento del Hospital de El Carmen. Ratificó la política de regionalización.

“Ante publicaciones en redes sociales de supuestos autoconvocados de la ciudad de El Carmen que mencionan el desmantelamiento del Hospital Nuestra Señora del Carmen, creando zozobra en la comunidad quiero aclarar que estas expresiones son absolutamente falsas”, remarcó Bouhid.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II “nos encontramos trabajando en el concepto de regionalización; sabemos que el Hospital Regional de los Valles con quirófano, tomógrafo y en plena ampliación de terapia intensiva y guardias es el Hospital de Perico, muy cercano en kilómetros a la ciudad de El Carmen donde buscamos, como en todos nuestros efectores, profesionalizar la respuesta de la emergencia”, agregó.

Asimismo, indicó que “de ninguna manera las ambulancias salen del hospital de El Carmen, sino que quedan en la institución a cargo del SAME 107 que es referencia en el sistema público con experiencia en el manejo de la emergencia” y apuntó que “ante un incidente vial por ejemplo, no es lo mismo que la respuesta esté a cargo del chofer del hospital que de un médico o paramédico”.Por otro lado, Bouhid sostuvo que “lo que buscamos para El Carmen es más tecnología y profesionalización a través del SAME 107 mientras definimos los perfiles de cada unidad hospitalaria, al igual que ocurre en Monterrico y en Perico, tarea que hacemos junto con la comunidad”.

Respecto a otra de las versiones que circulan, el ministro precisó que “dicen por ejemplo que no se hacen partos y lo que hacemos es cumplir con una ley nacional, trabajando con la máxima seguridad para la persona en gestación y su bebé, ya que ante una complicación no es lo mismo encontrarse en un hospital con quirófano con profesionales anestesistas y cirujanos que en un efector que no tiene estos servicios y por eso avanzamos en el concepto de regionalización”.

Finalmente, Bouhid reiteró que “desmiento categóricamente esta falsa publicación de supuestos autoconvocados en épocas preelectorales. Una vez más se intenta hacer política con la salud y no respetar una política integral en pos de la descentralización que el Gobierno de Jujuy ha diseñado para dar respuesta a la población lo más cerca de su domicilio”.