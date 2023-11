Morales entregó escrituras e inauguró obra de pavimento en Puesto Viejo

Jujuy al día ® – El gobernador, Gerardo Morales entregó 48 escrituras a vecinos de Puesto Viejo que durante años habitaron viviendas del ex Altos Hornos Zapla. También dejó inaugurada la pavimentación de un tramo de una arteria principal.

El mandatario provincial, acompañado por el intendente de la localidad Marcelo López, entregó 48 escrituras del Programa 50 Viviendas pertenecientes al establecimiento Altos Hornos Zapla, Centro Mina Puesto Viejo y el Centro Vecinal Mina Puesto Viejo.

“Hoy entregamos las escrituras y ahora son legítimos propietarios”, celebró Morales durante el acto de entrega del que fue parte el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva.

“Este es un momento muy importante para las familias porque se accede a un derecho”, expresó Morales, y destacó la gestión de Marcelo López y “el trabajo conjunto con la Provincia a través de Escribanía de Gobierno” para concretar las escrituras.

En ese marco, destacó las obras de infraestructura educativa ejecutadas en la región y garantiza la continuidad de “un plan de obras por cuatro años más con Carlos Sadir”. “Vamos seguir con un estado presente que llega a todo el territorio. No hay ningún lugar en la provincia donde no hayamos intervenido con alguna obra o resuelto algún problema, y hay que seguir trabajando así”, concluyó. Durante su visita a Puesto Viejo, Morales encabezó la inauguración de la obra de pavimentación de una arteria, en un tramo de seis cuadras. Los trabajos se realizaron coordinadamente entre la Provincia y el Municipio. Por su parte el intendente recordó que a partir del 2.016 se iniciaron los trámites para que la gente tenga su escritura. “Siempre contamos con el acompañamiento del Centro Vecinal del Barrio Centro, con quienes vamos resolviendo distintas situaciones”, apuntó. “Los que recibieron hoy las escritura son los propios dueños, los que trabajaron no se discriminó a nadie”, dijo el jefe comunal. Luego López señaló que el artífice de todo esto es el gobernador Morales quien siempre ha trabajado junto a nosotros en todos los proyectos que estamos ejecutando desde la comuna.