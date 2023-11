Jujeña desaparecida en Chaco: nuevo allanamiento en la pensión donde vivía la joven

La Policía incautó elementos de electrónica que tendrían relación con una computadora secuestrada en el primer allanamiento en la pensión que la joven compartía con Ezequiel Godoy.

Jujuy al día ® – Un nuevo allanamiento realizó este lunes la Policía en la pensión donde la joven jujeña, María Luz Herrera, convivía con Ezequiel Godoy, principal sospechoso de la desaparición de la joven. Ezequiel y su padre Darío Godoy están detenidos desde hace poco más de dos semanas, imputados por el fiscal Gustavo Valero por «supuesto homicidio en el contexto de violencia de género».

Las nuevas diligencias se realizaron en horas de la siesta de este lunes, en la pensión ubicada sobre calle San Martin (12) entre 27 y 29 de la ciudad de Sáenz Peña, donde, por espacio de más de tres horas, el fiscal Gustavo Valero, junto a personal policial de la División de Investigaciones y testigos requeridos por la autoridad judicial, llevaron adelante el nuevo allanamiento.

Elementos de electrónica

La causa parecería avanzar a grandes pasos, y nuevamente el fiscal Valero, ordenó otro allanamiento, realizado este lunes, en la residencia donde convivían María Luz, junto a Ezequiel Godoy. Del lugar las autoridades se llevaron más elementos de electrónica, «que tendrían relación con una PC que fue secuestrada en su momento», según la fuente consultada.

En el allanamiento, estuvo presente el abogado defensor Bruno Romero, quien, en contacto con los medios de prensa, al salir de la pensión, señaló que «el nuevo trámite judicial, fue requerido por el mismo fiscal», y que su presencia «es como parte del derecho que tienen los detenidos», quienes están alojados en dos comisarías distintas de esta ciudad.

Cuarenta y un días

Este lunes se cumplen cuarenta y un días que no se conoce el paradero de María Luz Herrera, quien tuvo por última vez una comunicación por teléfono con su madre el pasado 26 de septiembre.

En ese contacto, la joven le habría avisado a su madre que viajaría desde la ciudad de Sáenz Peña hacia otra provincia, y desde ese llamado, nunca más se supo nada de la joven. Y es por eso que las investigaciones, que iniciaron desde el Juzgado Federal de la provincia de Salta, luego pasaron a la justicia local, donde se busca dilucidar que paso con la joven jujeña.

Cabe recordar que hace una semana, Cecilia Leaño, madre de la joven, llegó hasta Sáenz Peña para presentarse en la fiscalía que investiga el caso, junto a su abogada Carolina Aquino. En esa oportunidad, la madre de la joven dijo: «Mantenemos las esperanzas de que Luz esté con vida. No me entra otra cosa en la cabeza, a pesar de la cantidad de días que no sabemos nada de ella».

La mujer había llegado desde la provincia de Jujuy para reconocer algunas prendas de vestir de su hija, como también al gato que la joven tenía como mascota.