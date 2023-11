La semana en la que el dólar bajó: la cotización libre perdió casi 7% y quedó más lejos de su récord

La divisa negociada en el mercado informal perdió 65 pesos y cerró a 925 pesos. El BCRA compró USD 288 millones en el mercado. El S&P Merval restó 2,8% en pesos y 3,4% en dólares

Jujuy al día ® – Se avecinan fechas claves para el futuro económico de la Argentina y, dado el contexto de inestabilidad, la estrategia del Gobierno se concentra en mantener apaciguados los negocios de los dólares alternativos, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

La premisa se cumplió en los últimos días. El dólar libre finalizó el viernes ofrecido a 925 pesos para la venta, con una caída de 65 pesos o un 6,7% a lo largo de la semana. Desde los máximos de 1.100 pesos que se dieron el lunes 23 y el martes 24, inmediatamente después de las elecciones generales, la divisa en esta reducida pero influyente plaza retrocedió 175 pesos o un 15,9% en menos de dos semanas.

Con un dólar mayorista que finalizó a 350,10 pesos, la brecha cambiaria quedó en 164,2 por ciento. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 15 centavos respecto del cierre del viernes pasado. La autoridad monetaria toleró el pequeño deslizamiento del tipo de cambio mayorista, que alcanzó el nivel más alto desde el 14 de agosto pasado”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Las variantes bursátiles del dólar exhibieron una mínima tendencia alcista, en una plaza donde también fue evidente la intervención oficial. El dólar MEP concluyó a $858,40 con una ganancia de 3,92 pesos o un 0,5% semanal.

“Si bien es una moneda al aire, a casi dos semanas de las elecciones generales y producto de ella, se ha instalado cierta calma en el mercado cambiario: el alto grado de dolarización de las carteras en conjunto con mayor oferta de dólares tanto de dólares financieros -MEP y contado con liquidación- y oficial han redundado en un desplome de las cotizaciones paralelas”, detallaron los analistas del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

En la última semana el Banco Central alcanzó un saldo comprador de 288 millones de dólares. Desde el lunes 23 de octubre, inclusive, la entidad monetaria hilvanó diez rondas de negocios con compras por un total de 692 millones de dólares. En noviembre este saldo a favor alcanza los 62 millones de dólares.

“Tanto el mercado de renta variable como el de renta fija han rebotado luego de varias ruedas en rojo. Hacia adelante creemos que la incertidumbre se irá traduciendo en un incremento en la volatilidad a medida que nos vayamos acercando a la fecha de la definición”, añadieron desde el Grupo IEB.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó un 2,8% semanal, a 637.284 puntos, mientras que medido en dólares retrocedió 3,4%, según la cotización del “contado con liquidación” implícito en la cotización de los ADR argentinos en Nueva York.

En cuanto a la deuda soberana, los bonos Globales –en dólares con ley extranjera– que son negociados en Wall Street concluyeron la semana con una mejora promedio en torno al 1%, consistente con un riesgo país de JP Morgan, que retrocedió unos 30 enteros para Argentina, en los 2.532 puntos básicos.

“Es evidente que el mercado está esperando señales claras de lo que se avecina, considerando que la presidencia se debate entre dos opciones que en principio parecen sustancialmente diferentes. Es más, posiblemente espere el veredicto final, pues las señales ya no alcanzan. Las encuestas, que han mostrado a ambos como favoritos de cara al 19 de noviembre, no sirven de estimación. Sus constantes y considerables errores han despistado al mercado demasiadas veces como para ser consideradas un input a la hora de tomar decisiones. Por ende, este navegar ciego sin duda tendrá un piso y un techo muy marcado, cuya ruptura podrá venir de la mano de los comicios. Mientras tanto, esperaríamos movimientos similares a los observados entre las PASO y las generales”, definieron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

Diego Martínez Burzaco, country manager en Inviú Argentina, subrayó que en “la letra chica del armado económico nacional lo que está claro es que –gane quien gane– los subsidios los van a tener que bajar”. Señaló que “el modelo está agotado y hay que ir en busca del equilibrio fiscal. El tema es cómo se va a buscar ese equilibrio. A priori, si gana Massa, probablemente lo va a hacer a través de la licuación de inflación y alguna presión impositiva. Y si gana Milei, creemos que apuntará a la inflación además de impulsar recortes del gasto público más concretos”.

“Los bancos siguen siendo una gran incógnita porque hay que ver cómo se resuelve el tema monetario. La dolarización está fuera de discusión. Pienso hoy que los bonos están más baratos que las acciones y que tenemos dos problemas: uno tiene que ver con la parte monetaria en pesos y el otro, es el FMI. De cualquier manera, el fondo no va tener otro camino que sentarse a discutir”, afirmó Martínez Burzaco en una presentación que brindó la Escuela Argentina de Finanzas Personales (EAFP).

“Salir del cepo no puede ser de un día para el otro. Me imagino unos cuatro o cinco meses de shock fiscal. Hay pocos pesos y pocos anclajes. El anclaje va a ser el ajuste porque no hay crédito y sin crédito interno ni externo, Argentina no va a tener otra que hacer las cosas bien. Hay que tener mucha paciencia”, opinó el analista.

