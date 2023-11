Dólar y las elecciones: alternativas para ganar dinero

El mercado viene teniendo un mercado errático luego de las dos elecciones, las acciones y bonos bajaron. Y también el dólar. Hay alternativas para ganar dinero.

La recaudación tributaria creció el 127,4% anual, cuando la inflación esperada para los últimos 12 meses es del 150,0% anual, esto implica que mientras los ingresos crezcan por debajo de la inflación, y los gastos sigan creciendo por encima de la inflación, el déficit fiscal es inexorable.

Como Argentina no cuenta con financiamiento genuino, esto nos llevar indefectiblemente a un aumento de los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, lo que tarde o temprano calentará la cotización de los dólares alternativos.

Este escenario es muy preocupante, ya que se nota por primera vez que el IVA consumo crece por debajo de la expectativa de inflación, en esta oportunidad creció el 138,9% anual, lo que implicaría que no hay una mayor constitución de stock en el mercado, lo que nos traería inevitablemente a una profundización de la caída en la actividad económica. Algo que veníamos advirtiendo en otros reportes.

Las reservas luego del pago al FMI se estacionaron en torno de los U$S 21.800 millones, y no parece que en los próximos meses profundicen su caída. Habrá que convivir con importaciones cuasi cerradas, y un manejo muy estricto de la caja de dólares, ante una coyuntura en donde no abundan exportaciones y faltan 5 meses para los ingresos de dólares de la cosecha gruesa.

Los pasivos monetarios remunerados crecen a una tasa del 253,0% anual, y esta emisión de dinero endógena nos genera distorsiones en el mercado cambiario. El total de pasivos monetarios remunerados suma $ 23,0 billones, a esta tasa a fin de año sumarían $ 28,4 billones. La base monetaria que hoy se ubica en $ 7,0 billón podría ubicarse en igual valor a fin de año. La suma de los pasivos monetarios remunerados y no remunerados daría $ 35,4 billones para fin e año, mientras que las reservas en el mejor escenario se quedarían en torno de los U$S 22.000 millones. Esto nos daría un tipo de cambio de equilibrio en torno de $ 1.600 para diciembre, siendo optimistas.

En la actualidad tenemos un tipo de cambio oficial en $ 350 que no está vigente para las exportaciones ya que tenemos un tipo de cambio especial en $ 510, y para las importaciones tampoco está vigente porque no hay autorizaciones, esto nos ubica en un tipo de cambio de referencia en $ 510.

El dólar MEP cerró en $ 840 y el dólar Contado Con liquidación en $ 883, con estos precios y el horizonte que tenemos por delante está claro que este precio del dólar es sumamente atractivo. La brecha contra el dólar de exportación vigente es del 65% y 73% niveles muy bajos para el riesgo del peso.

Si el dólar está en el piso las acciones están a precios muy atractivos, Por ejemplo, YPF el 11 de agosto (antes del paso) valía $ 8.671, el 20 de octubre (antes de la elección general) valía $ 12.843, y en el día de ayer cerro en 9.274.

La cronología para el dólar Contado con liquidación fue la siguiente. El 11 de agosto valía $ 601, el 20 de octubre $ 1.110 y ayer $ 883.

La acción de YPF medida en dólares valía el 11 de agosto U$S 14,43, el 20 de octubre U$S 11,57 y ayer U$S 10,50.

Muchas veces los valores nominales nos marean, pero de la combinación de los valores de YPF en pesos y dólares se desprende que es una acción te puede dar mejor cobertura que el dólar billete.

Con el valor del bono soberano paso algo parecido, la baja fue muy importante, y hoy son una gran alternativa de inversión, pero eso lo dejamos para el informe privado.

Conclusiones

El gobierno mostrará en los próximos meses una caída de los ingresos y no podrá contener la suba del gasto público, con lo cual la expansión monetaria nos puede llevar a un mayor nivel de inflación y suba de los tipos de cambios alternativos.

Se hace imprescindible una suba del tipo de cambio mayorista, el dólar futuro Rofex a diciembre cotiza a $ 614 y refleja una suba del 75% respecto el precio de $ 350.

Por muchos meses las importaciones estarán limitadas, al menos hasta que Argentina logre un nuevo acuerdo con el FMI, y busque alternativas de financiamiento en el mercado mundial ante la impronta del presidente que asumirá el 10 de diciembre próximo.

Salir de pesos para entrar en acciones y bonos parece la acción más inteligente, no obstante, las dudas y los temores hacen que muchos agentes económicos resguarden los pesos en el querido dólar billete, que nunca falla a la hora de preservar el valor del dinero.

Descargo de responsabilidad: Salvador Di Stefano SRL no se responsabiliza por el resultado final de las recomendaciones efectuadas en el presente informe sobre operaciones económicas y financieras llevadas a cabo por el usuario.

Salvador Di Stéfano

