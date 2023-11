Ajustes de campaña: entran Macri, Cristina y Disney

Por más que corra, a Massa le va a costar despegarse del kirchnerismo. Milei recibe la cobija de Macri y patina con Walt Disney.

Jujuy al día® – Milei era dolarización, casta y bombas de Patricia Bullrich en jardines de infantes. Ahora duerme la dolarización, negocia con la casta y aclara que lo de Bullrich era un jardín de plantas. No de infantes. Quizá no era una bomba sino una cañita voladora. Ajustes de campaña.

Massa era Cristina cuando fue a verla al Senado la noche en que bajaron de un hondazo a Wado de Pedro para entregarle la candidatura al ministro de Economía con un discurso consensuado: Él agarró la papa caliente cuando nadie quería.

No importa si, con él a cargo de la papa, la economía se hizo puré.

El relato y el todavía útil aparato peronista (pese a quienes decretaron el fin de los aparatos) funcionaron, y Massa llegó primero.

Había buscado apoyo de los intendentes y los caciques de la CGT. Pero ahora los viejos barones del sindicalismo quieren repetir el acto y a Massa ya no le conviene.

Después vemos, muchachos.

Ellos dicen que entienden si no se juntan, por los ajustes de campaña. Es decir, entienden que su imagen puede dañar al candidato.

El celular de Chocolate ya fue abierto y un concejal de Massa fue imputado. ¿Se hará público su contenido antes de que votemos el 19 de noviembre?

Quedó claro con el yate de Insaurralde que la corrupción no afectó electoralmente a Massa, pero ¿para qué agitar la soga de nuevo en casa del ahorcado?

Massa pasó de ser Cristina a ser él mismo pidiendo una chance para un gobierno propio. ¿Quién le creería que todo este tiempo no estuvo a cargo del gobierno?

Macri recomienda a Milei contradiciendo el refrán aquel de más vale malo conocido que bueno por conocer.

A Milei no lo conocemos, dice: “No gobernó, no robó y no mintió”. Eso solo -no haber gobernado- ya sería una ventaja ante las mil caras de Massa.

Es un argumento audaz.

Más claro es cuando dice que Massa garantizaría la continuidad de Cristina y “el populismo”.

Cristina recomienda a Massa (aunque sin nombrarlo) después de que Massa dijera que la veía a ella en un rol “desde afuera”.

Cristina le va a cobrar lo que crea que valgan sus votos, aunque sea en canje por beneficios judiciales.

Por más que corra, a Massa le va a costar escaparse de Cristina, que es lo que busca ahora para atraer el voto no K.

Por sobre su esencia y la de su pobre gestión, Massa es la envoltura que le preparan sus asesores brasileños, expertos en aquello de que los candidatos son productos y los productos se venden por el envase.

Le hicieron uno de amianto, para que no lo queme ni la crisis de la nafta. Es el país, no Massa, aunque sea su gestión.

¿Difícil de entender? Vamos a contar los votos.

Massa dentro del amianto, esta semana: “No soy kirchnerista… ésa es la típica chicana de la oposición”. Una chicana es para molestar.

A Massa ahora le molesta “ser” K.

¿Y a los kirchneristas no les molesta que ellos molesten a Massa? No importa. Ya están adentro por el canje con Cristina.

En la ola del cambio, Milei aclara que cambia el carácter: “No me caliento más… estoy como Walt Disney”, dice, buscando candidez o haciendo un chiste lúgubre.

Walt Disney era egocéntrico y emocionalmente inestable.

“El Disney público no fuma ni bebe, pero yo sí lo hago”, se sinceró una vez el propio Walt, también cascarrabias y explosivo: “Es patético que vayan a recordarme por haber creado un ratón”, se castigó. Había creado un imperio.

Si Milei quiso bromear por aquello de que Disney está congelado, tampoco acertó. Fue cremado en 1966.

Aunque se zurzan las redes una y otra vez, cada tanto aparece un sapo en el mediomundo de la campaña.

A cuento de nada, la diputada electa Mondino, de Milei, volvió este miércoles sobre el «mercado de órganos».

Massa y su team brasileño, atentos, fustigaron de inmediato.

En los ajustes finales, Macri aparecería más que Cristina. Pero hablar o callar son caras del mismo naipe.

Ambos saben que el triunfo del ahijado ajeno conduce al ostracismo.

Héctor Gambini

