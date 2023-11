A 19 días del balotaje: es el miedo, estúpido

Ni la corrupción ni la economía definieron el voto mayoritario el 22. Tampoco lo harán en la segunda vuelta. Ganará quien asuste menos.

Jujuy al día ® – Algún día, algún economista calculará cuánto le costó al país la última improvisación del gobierno que desde hace un año largo lidera Sergio Massa. Sólo sumando las horas hombre de trabajo perdidas en colas eternas esperando para cargar nafta, el precio debe ser una enormidad. ¿Cómo puede ser semejante faltante -afectará al menos una semana más al interior- en un país que exporta petróleo?

La explicación demanda cierta complejidad, entre precios internos demasiado pisados, refinerías que justo salieron de servicio y falta de dólares para importar gasoil, pero simplificada al máximo dice así: en una tierra donde el atar problemas con alambre llega a ser un arte -y Massa lo maneja como pocos-, esta vez eran tantos los alambres que alguno tenía que romperse.

Sin embargo, lo realmente complejo de explicar parece la aparente inmunidad del ministro/candidato a las consecuencias de la crisis. De las crisis, mejor dicho.

Va más allá de su receta habitual de una mentirilla por aquí, un pase de manos por allá y una acusación a un tercero en el medio, todo condimentado con cara de piedra y tono calmo.

Las balas no lo rozan, y si lo rozan no lo matan, al menos a juzgar por el 36% que sacó el domingo 22. Quedó claro, primero, que la corrupción no lo afectó: a sus votantes evidentemente no les importaron ni el yate de Insaurralde, ni las tarjetas de Chocolate Rigau, ni los nuevos juicios a Cristina, ya condenada por malversar dinero del Estado cuando era presidenta, entre otros “detalles” (como López, De Vido, Boudou, Jaime, etc.).

Tampoco lo dañó la inseguridad, que parecía haber resurgido antes de las PASO, con el crimen de Morena, la nena de 11 años asesinada por motochorros cuando iba a la escuela, en Lanús. Fue hace dos meses y medio. Pero ya nadie se acuerda de Morena.

Increíblemente, ni la economía resultó determinante. Hablamos del 140% anual de inflación, dólar a $1000, 40% de pobreza, reservas negativas en el Central y una campaña electoral bancada por el Estado, el Plan Platita, que implica un costo fiscal del 1,2% del PBI. Ni Hollywood se animaría a reunir más números horrorosos en un solo párrafo. Pero nada.

Justo los tres temas centrales en la fallida campaña de Juntos por el Cambio. La fuerza que hoy exhibe sus diferencias internas hacia el balotaje de manera casi pornográfica (lo primero que deberían cambiar es el nombre) habló de eso: corrupción, inseguridad y economía. Parecía lo indicado. Error.

Era el miedo, estúpido, para parafrasear la famosa frase que ayudó a Bill Clinton a consagrarse ante George Bush en 1988.

El mismo miedo que será ahora decisivo para definir un ganador entre Massa y Javier Milei en el balotaje.

¿Qué asusta más? ¿El 12,7% de inflación de septiembre? ¿O un eventual boleto de tren a $1100 si gana el libertario como asegura la campaña oficialista? ¿La actual brecha cambiaria cercana al 200%? ¿O el litro de nafta a $800 en un gobierno de Milei según el cálculo del propio Massa (para ser justos, el litro de nafta siempre costó un dólar, unos $850 de hoy al contado con liqui)? ¿Los paros de docentes ahora? ¿O el posible fin de la escuela pública después?

¿Quién da más ganas de salir corriendo? ¿Ventajita o Motosierra?

Son preguntas que inquietan a varios de los 6,2 millones de votantes de Patricia Bullrich y los 1,7 millones que apoyaron a Juan Schiaretti. Unidos, volcarían el resultado a uno u otro lado y a eso apuestan jugadores como Mauricio Macri o Gerardo Morales al respaldar abiertamente a uno u otro contendiente.

Las opciones no resultan sencillas para este enorme grupo, que podría dar también una señal importante, tal vez subestimada, si se inclina mayoritariamente por el voto en blanco o el ausentismo. El cambio o la continuidad, tan distintos, resultan aterradoramente similares para este sector.

Quedan 19 días. Qué oportuno que esta cuenta regresiva comience la noche de Halloween.

Pablo Vaca

