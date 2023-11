Lo que dice Massa, lo que hará Cristina

El estallido de Juntos por el Cambio fue una gran noticia para el ministro-candidato. Ocultó la crisis económica que empeora. Parece una ayuda para el balotaje contra Milei. Disimuló diferencias políticas con la vice, en caso de que triunfe en noviembre.

Jujuy al día ® -El vapuleo que sufrió la escena pos electoral a raíz de la estampida que se produjo en Juntos por el Cambio concentró la agenda pública y relegó a un segundo plano –para su suerte- a Sergio Massa, en su condición de ministro de Economía y candidato. Imposible conocer qué efecto producirá sobre el electorado que asista al balotaje aquella crisis opositora, cuya representación en la competencia estará a cargo del libertario Javier Milei. A priori, difícilmente resulte inocua.

Aquel favor de Juntos por el Cambio le permitió a Massa dos cosas. Sobrellevar la primera de las tres semanas hasta el 19 de noviembre con una economía hundida como antes, aunque fuera del foco principal. También logró disimular ciertas sombras en torno al futuro diseño que tendría su poder en caso de que finalmente llegue a la Casa Rosada.

Massa intentó trazar las primeras líneas en relación a lo que puede seguir visualizándose como un conflicto potencial: el papel político de Cristina Fernández y del kirchnerismo. El karma que jamás logró superar Alberto Fernández y terminó condenando a su gobierno a un fracaso. El Presidente, antes de asumir, había hecho promesas que nunca pudo cumplir. “Las decisiones serán mías y si existen diferencias con la vicepresidenta haré lo que mejor me parezca”, declaró una semana antes de asumir.

Massa opinó la semana pasada que Cristina eligió ahora “tener un rol en su vida política más de distancia, de mirar desde afuera de la vida pública. Me parece que es su propia decisión”, comentó. La vicepresidenta, al parecer, estaría maquinando otra cosa. Después de afirmar que su gobierno había concluido en el 2015 y que no tuvo nada que ver con la gestión de Alberto subrayó: “No está en mis planes alejarme de la política. En el peronismo no hace falta tener cargos para estar presente”.

Desde la gran crisis política del 2022 con la salida de Martín Guzmán, que convirtió a Massa en el centro de gravedad del Gobierno, la vicepresidenta prefirió un segundo plano para no empalidecer al ministro-candidato que debía revalidar el mote de presunto salvador. La estrategia pareció dar frutos mejores de los esperados en campaña. La dama y el kirchnerismo se tornaron invisibles. Dificultaron en buena medida el desempeño de Bullrich, sobre todo, y también de Milei. No hay motivo para creer que algo pueda modificarse en el tránsito hacia el balotaje.

Cristina dudaba sobre la posibilidad de la victoria de Massa y en algún momento hasta de sus chances de llegar a la segunda vuelta. De allí, el plan de atrincherarse y fortalecerse en Buenos Aires. La apuesta salió redondita. Axel Kicillof consiguió la reelección cómodamente, incluso acumulando un volumen de votos para gobernador superior al del ministro-candidato. La Cámpora sumó 9 intendencias en la provincia (Suipacha, Hurlingham, Colón, Azul, Brandsen, Lanús, Rosales, Bahía Blanca, Olavarría). Añadidas a las 3 que tenía, completan la docena.

Podrá decirse que entre Kicillof y La Cámpora nunca ha existido una relación de confianza. Sobre todo, con Máximo Kirchner. El escándalo de Martín Insaurralde significa una factura que el gobernador esgrime contra el hijo de la vicepresidenta, que lo impuso como virtual interventor después de la derrota en las legislativas del 2021. Como consecuencia, Carlos Bianco, gran amigo de Axel, quedó como asesor relegado. Regresó al primer plano, sonriente, con semblante de revancha, luego de la victoria del domingo.

Aquella tensión interna, pese a todo, ha sido siempre mediada por Cristina. Allí estaría el verdadero sistema al que Massa deberá prestar atención si se consagra presidente, para ir construyendo la autonomía que nunca quiso o supo tener Alberto. Se observa otra limitación producto de la transformación inédita que tuvo el mapa de poder en el extenuante calendario electoral. Salvo en Córdoba, con Martín Llaryora, pupilo de Juan Schiaretti, no quedan mandatarios de peso en provincias pejotistas influyentes. Solo están disponibles los viejos caudillos feudales del NOA-NEA. Juntos por el Cambio se quedó con 10 distritos. Seis de ellos arrebatados al peronismo. El último fue Entre Ríos, por imperio de Rogelio Frigerio. Un fenómeno que obligaría a una mínima interpelación opositora: ¿Cómo la coalición que forjó aquel cambio semejante no ha sido capaz de lograr disputar el balotaje con su ex candidata presidencial?

Otra plataforma de apoyo para Cristina será el Congreso. Agustín Rossi, si llega a convertirse en vicepresidente, se quedará con el timón del Senado. A esa Cámara volverán José Mayans y Juliana Di Tullio. Además, Alicia Kirchner, Eduardo De Pedro y la sanjuanina Carolina Moisés. Todos, identificados con el kirchnerismo. El oficialismo quedará a dos legisladores del quórum. Antes de que todo eso suceda, la vicepresidenta realiza el último esfuerzo para la aprobación de algunos jueces que le brinden garantías cuando ya no esté. Entre ellos cuatro que fueron intercalados al margen de las ternas enviadas por el Consejo de la Magistratura.

En Diputados el panorama se presenta más complicado. Unión por la Patria resignó 10 bancas. Juntos por el Cambio, 27. Milei sumó 35 a las 3 que poseía. Ninguno de los bloques principales podrá contar con quórum propio. Las tres agrupaciones mayores podrían anular mutuamente cualquier iniciativa. Se impondrá la negociación forzada. O el riesgo de inacción. ¿Podría ser Máximo K el bastonero oficial que conduzca esa Cámara?

Tal vez, por ese panorama complejo que se avizora Massa empezó a hablar con recurrencia de un gobierno de unidad nacional en caso de triunfar. Se trata de una vaguedad de campaña que tendrá que sortear pruebas importantes en caso de ganar. ¿Se trataría de una cooptación de opositores abriendo las puertas de algún ministerio, como hizo Néstor Kirchner con la transversalidad? ¿O de un debate previo sobre el rumbo estructural que debería adoptar la Argentina para intentar salir de la crisis? En el segundo caso, habría que permanecer atento al factible veto de Cristina.

Ese esbozo produjo un eco impensado en otro poder institucional que visibilizó viejas diferencias que permanecían silenciadas. Horacio Rosatti dijo al hablar en una Universidad bonaerense que espera que el próximo gobierno “marque un camino de unidad y de unión nacional”. Palabras lanzadas horas antes por Massa. Ricardo Lorenzetti envió una carta a Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz afirmando que el titular de la Corte Suprema “hace populismo judicial”.

No fue la primera vez que Rosatti interfirió en la campaña. En septiembre, cuando Milei se había impuesto en las PASO, sostuvo que si la propuesta de dolarización implicaba la eliminación del peso sería “inconstitucional”. Más allá de sus argumentos válidos esa irrupción también sonó inoportuna.

Los cuatro jueces habían estado conversando en el acuerdo del martes sobre la conveniencia de manejarse en este tiempo con moderación. Rosatti, invitado por el rector de la Universidad de Lomas de Zamora y miembro de la Magistratura, Diego Molea, pareció desairar aquel pacto con sus colegas. “Es lo mismo que si en esa misma Universidad hubiera hablado sobre corrupción”, razonó uno de los jueces. Se trata del distrito de Insaurralde envuelto en un enorme escándalo.

Molea es un hombre que sabe frecuentar al ministro-candidato. Posee algunas opiniones controvertidas sobre causas de corrupción que involucran a Cristina. Ha dicho, por ejemplo, que el caso de los Cuadernos de las Coimas sería ilegal.

El mayor interrogante que quedó sobrevolando fue saber los motivos que indujeron a Rosatti a formular aquella declaración. Habría antes razones judiciales que políticas. El titular de la Corte estaría inquieto por el juicio que se sustancia en Diputados contra el Máximo Tribunal. Recae la acusación de haber sido promotor del fallo que en 2021 modificó la composición de la Magistratura, donde ocupa la presidencia. En estos días debería hacer su descargo. La Comisión tendrá que resolver qué hará con el dictamen. Nadie apuesta a que decida archivarlo.

La irrupción de Rosatti provocó una reacción en el arco opositor. Los tres restantes jueces del Tribunal recibieron llamados de dirigentes y gobernadores. Dicen que uno de los más inquietos habría sido Mauricio Macri. Conjeturaría con un supuesto acuerdo entre el titular de la Corte y Massa. Vale recordar que Rosatti fue designado durante la gestión macrista.

El ex presidente está en su momento político más débil desde que dejó el poder. La coalición que durante tantos años ayudó a forjar y lo llevó a la Casa Rosada ha ingresado en una crisis terminal que reconoce cuatro fases. La decisión de Macri de no ser candidato. La interna que espoleó entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Su impúdico acercamiento a Milei luego del sorpresivo resultado en las PASO. La derrota del domingo anterior que lo impulsó, junto a la candidata, a celebrar un pacto inconsulto con el diputado libertario para el balotaje. Se resquebrajó el PRO, se apartó Elisa Carrió, la mayoría del radicalismo decidió adoptar una postura de neutralidad.

La crisis de representatividad distancia la voluntad de los votantes respecto de las decisiones de la clase dirigente. Pero asomarían claras dos cosas. El quiebre de Juntos por el Cambio abre un enorme interrogante sobre el futuro del sistema, cualquiera sea en noviembre el ganador. En este trance, sin dudas, desguarnece a Milei.

El kirchnerismo inventó tres veces la semana pasada que el candidato libertario estaba dispuesto, como Carlos Menem con Kirchner, a no presentarse al balotaje. Debió salir a desmentirlo. Luis Barrionuevo, que pronosticó su victoria en primera vuelta y prometió una fiscalización que no cumplió, decidió abandonarlo por el acuerdo con Macri y Bullrich. El lodo siempre aflora mucho antes en política que el bronce.

Eduardo van der Kooy

Fuente