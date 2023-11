Ediles reconocieron la publicación del libro de Alejandro Glück

Jujuy al día ® – En instalaciones del Concejo Deliberante de San Salvador se realizó la entrega de la minuta Nº 32, que declara de Interés Municipal el libro denominado «Ley 4466 Orgánica de municipios. Comentada, con jurisprudencia y concordada con Cartas Orgánicas de los municipios de la provincia de Jujuy», publicada por Editorial El Fuste.

Del acto, concretado en la sala de reuniones del cuerpo, participaron el Presidente del deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, acompañado por los ediles María Galán, José Rodríguez Bárcena y familiares del homenajeado. En la oportunidad, se resaltó la importancia de la publicación que aborda diferentes normativas de índole municipal.

Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó: «Quiero destacar el trabajo técnico que desarrolla el Dr., Alejandro Glück, en este caso se trata de una obra muy relacionada con los municipios, dado que es la ley orgánica de municipios, comentada y relacionada con la jurisprudencia que tenemos en la provincia».

«Creo que para todos los municipios de Jujuy -continuó Aguiar-, es de alguna manera un gran elemento para poder analizar su andamiaje jurídico. Por supuesto dar lugar a cualquier tipo de modificación de esta ley, en caso de los aportes que realiza y destacar que tenemos en nuestra provincia juristas comprometidos, como es el caso de Alejandro, que en su libro habla del Derecho Público Municipal».

Por último, Aguiar resaltó: «Quiero agradecerle su presencia, a todo el Concejo Deliberante que acompañó la iniciativa para poder aprobarla por unanimidad y como le gusta decir a nuestro Intendente, esto es un mimo que le hace el Concejo a personas que se dedican en este caso al estudio de ciencias jurídicas, además que hacen un aporte fundamental al desarrollo del municipio en nuestra provincia».

En tanto, el Dr. Alejandro Glück manifestó: «Es un honor que el cuerpo deliberativo de la ciudad San Salvador de Jujuy me haya entregado este reconocimiento a mi última obra referido al Régimen Municipal, la verdad que me enorgullece y me pone muy contento esta distinción».

Cabe mencionar que en el desarrollo de la reforma de la Constitución Provincial, el Dr. Glück fue convocado por la comisión de Régimen Municipal para que diera su postura con respecto al régimen municipal y electoral, en función del amplio conocimiento en esta materia, «pudimos hacer un intercambio enriquecedor y espero que hay sido de valía para el funcionamiento de la convención», finalizó Glück.