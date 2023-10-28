Atención: solicitan circular con precaución y respetar regulación vial por Río Blanco

redaccionuno 28 octubre, 2023

Jujuy al día ® – Desde la Secretaría de Seguridad Vial informa que el Servicio de Seguridad y Prevención Virgen de Río Blanco rige desde el 1 al 29 de octubre. 

Por ello, recomiendan:   

CIRCULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN RESPETANDO SEÑALES E INDICACIONES EMITIDAS EN  LOS DISPOSITIVOS DE CORTES Y REGULACIÓN DISPUESTO POR SEGURIDAD VIAL:  

RP 1 EMPALME AV. CORRIENTES: CORTE Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO   RN 66 EMPALME CON RP 1 (sentido norte sur): CORTE Y REGULACIÓN DEL TRANSITO   

RN 66 EMPALME CON RP 1 -ALTURA NUEVA TERMINAL (sentido sur norte): 

CORTE Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO  EXCEPCIONES: QUIENES ACREDITEN DOMICILIO MEDIANTE DNI. O BOLETA DE IMPUESTO – SERVICIOS EN BARRIO ARENALES 1,2 Y 3. PODRÁN INGRESAR POR RUTA NAC. 66 EMPALME RUTA PROV. 1 (sentido norte sur), POR COLECTORA DE RUTA PROV.  1, EGRESO POR PUENTE NUEVO A RUTA 66.   

QUEDA PROHIBIDO  EL RETORNO EN CONTRAMANO POR EL CARRIL HABILITADO.   OBLIGATORIO: EL ÚNICO CARRIL HABILITADO PARA LOS PEREGRINOS ES EL SENTIDO SUR NORTE.

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