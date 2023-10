WhatsApp: Todo lo que debes y no debes hacer para evitar bloqueos

La aplicación también es clara al asegurar que no deben compartir números de teléfono sin consentimiento

Jujuy al día ® – WhatsApp ha definido muy bien cuáles son las prácticas que se deben evitar durante su uso y cuáles son esas prácticas recomendadas para hacer un uso responsable de esta app.

Prácticas que se deben evitar

Si un usuario llega a utilizar WhatsApp de cualquiera de las siguientes formas, es muy posible que termine con su cuenta suspendida.

Mensajes no deseados: Si un contacto le solicita a un usuario que no le envíe más mensajes, este debe eliminar a esa persona de la libreta de contactos de su teléfono y abstenérsete de enviarle mensajes. De lo contrario, puede ser castigado por la aplicación.

Mensajes automáticos o masivos: WhatsApp es claro al advertir que no se deben enviar mensajes masivos o automáticos, ni se debe hacer uso de marcado automático mediante la aplicación. Esta plataforma emplea tecnología de aprendizaje automático y reportes de usuarios para detectar y suspender cuentas que envíen mensajes automáticos no deseados.

Tampoco se deben crear cuentas o grupos de forma automática o no autorizada, ni hacer una utilización de versiones modificadas de WhatsApp para hacerlo.

Uso de listas de contactos que no conoce: La aplicación también es clara al asegurar que no deben compartir números de teléfono sin consentimiento, ni utilizar datos obtenidos de fuentes ilícitas para enviar mensajes a usuarios de WhatsApp o para agregarlos a grupos.

Uso excesivo de las listas de difusión: Los mensajes que se envíen mediante listas de difusión solo los recibirán los destinatarios que tengan guardado el número de teléfono de un usuario determinado en la libreta de contactos de sus teléfonos.

Es importante tener en cuenta que algunas personas pueden reportar este tipo de mensajes debido al su uso frecuente. Y la plataforma suspenderá las cuentas que fueron reportadas varias veces.

Recopilación de información personal: En todo momento se debe evitar extraer información de WhatsApp a gran escala, mediante una herramienta automatizada o manual, para fines no permitidos.

La adquisición de información de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados de WhatsApp, infringe nuestras las Condiciones del servicio de la app.

Violación de las Condiciones del servicio: Estas prohíben, entre otras acciones, la publicación de material falso y el comportamiento ilegal, amenazante, intimidatorio, que incite al odio o que sea ofensivo en términos raciales o étnicos.

Prácticas recomendadas en WhatsApp

Así como hay unas prácticas que son castigadas por infringir las Condiciones del servicio, hay otras prácticas altamente recomendables para hacer un uso responsable de WhatsApp

Comunicarse con contactos conocidos: Se recomienda solamente enviar mensajes a personas que se hayan contactado antes hayan solicitado ser contactadas mediante WhatsApp. Además, se sugiere darles el número de teléfono antes a los contactos para que sean ellos los que se contacten primero.

Pedir permiso y respetar los límites: Antes de añadir contactos a un grupo, se debe pedirles permiso. Adicionalmente, si se añade a alguien a un chat grupal y esa persona se sale del grupo, se debe respetar su decisión.

Usar los controles de los grupos: La plataforma desarrolló un ajuste de mensajes solo para los administradores de los grupos de WhatsApp. En caso de administrar uno, se puede decidir si todos los que están incluidos pueden participar o solo quienes lo administren pueden enviar mensajes en él. Esta función puede ser útil para reducir los mensajes no deseados en los chats grupales.

Pensarlo dos veces antes de reenviar mensajes: La aplicación también creó una etiqueta para los mensajes reenviados y se limitó la cantidad de veces que se pueden reenviar mensajes para que los usuarios piensen bien antes de compartir algo.

Si no se tiene la certeza de que algo sea cierto o no se conoce a la persona que escribió el mensaje, es muy recomendable que no lo reenvíe. Este tipo de acciones prudentes, son clave para evitar la propagación de desinformación en esta plataforma de mensajería instantánea, con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes.