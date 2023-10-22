Recuperan moto robada en Fraile Pintado

Jujuy al día ® – Pe𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘉𝘳𝘪𝘨𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘓iberta𝘥𝘰𝘳 𝘎𝘳leneral 𝘚𝘢𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯, 𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘵𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘥𝘦 𝘢𝘺𝘦𝘳, 𝘭𝘰𝘨𝘳𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘣𝘳𝘪𝘢 𝘴𝘪𝘥𝘰 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘥𝘰 𝘩𝘰𝘳𝘢𝘴 𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘍𝘳𝘢𝘪𝘭𝘦 𝘗𝘪𝘯𝘵𝘢𝘥𝘰.
𝘛𝘳𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘳𝘦𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘧𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴, 𝘵𝘰𝘮𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘻𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘤𝘢𝘮𝘪𝘯𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘪𝘥𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢, 𝘦𝘯 𝘶𝘯 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘉° 20 𝘑𝘶𝘯𝘪𝘰, 𝘴𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳í𝘢 𝘰𝘤𝘶𝘭𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘦𝘭 𝘳𝘰𝘥𝘢𝘥𝘰 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘪𝘥𝘰.
𝘗𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘦 𝘢𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯ó 𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘨𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘰𝘥𝘢𝘥𝘰. 𝘈𝘴𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘫𝘰𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘳 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘰𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘩𝘦𝘤𝘩𝘰.