La Compañía de Seguros de Jujuy celebra el día del seguro 

Jujuy al día ® – Las autoridades de la empresa jujeña saludan y felicitan a todo el personal y autoridades que integran la Compañía de Seguros de Jujuy SE como así también a todas las empresas que prestan servicio en la provincia en este día tan importante para el sector.

La Compañía de Seguros de Jujuy hoy Sociedad del Estado, inició sus actividades en el año 2015 como entidad dependiente del Instituto de Seguros de Jujuy, mediante aprobación de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En el mes de junio de 2022, a través de la aprobación de la ley Nº 6291, pasó a tener su actual nombramiento e independencia.

El presidente de la entidad, Carlos Grosso destacó el crecimiento institucional de la empresa jujeña desde su función; asimismo, elogió “la decisión del Gobernador Gerardo Morales” de impulsar de creación de la Compañía de Seguros de Jujuy SE, “con el objetivo de tener mayor inserción en el sector productivo y privado”. La iniciativa se concretó en 2022, tras la sanción de la ley Nº 6291, en la legislatura provincial.

“Cumplimos con todas las normativas vigente que rige la Superintendencia de Seguros de la Nación, que es el ente que regula la actividad y a todas las aseguradoras del país”, subrayó el titular de la Compañía de Seguros. Grosso, destacó como “positivo el balance” de la actividad anual de la entidad, en base a “la función social cumplida” durante el periodo. “Nosotros no hemos dejado de pagar en tiempo y forma a nuestros asegurados. Tampoco desconocemos la realidad económica e inflacionaria que vive el país, pero hemos trabajo fuertemente para poder honrar todas nuestras deudas y sobre todo solucionar los problemas a los jujeños”, expresó. “Promovemos la cultura del seguro” En tanto, Luciano Rivas, vicepresidente de la entidad jujeña expresó que “la empresa se sostiene con un gran equipo de trabajo jujeño integrado por los miembros del directorio y los empleados. Ambos siempre entregando todo el compromiso y dedicación para brindar un servicio de primer nivel, cumpliendo con los estándares de calidad”. “Recorremos toda la provincia promoviendo la cultura del seguro e informando sobre todos nuestros productos y acercándoles a nuestros asegurados la posibilidad de realizar sus trámites de manera fácil y sencilla”, sostuvo el funcionario. “El seguro es una inversión” Por su parte, el gerente General de la empresa, Juan Pablo Román Carniellis, valoró que “gracias al control de gastos, la gestión sólida y prolija del directorio hemos cerrado un ejercicio técnico positivo. Esto nos lleva a poder ampliar el horizonte para poder generar un nuevo mercado y ofrecer nuevos productos como es la rama de Responsabilidad Civil, todo bajo autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación”. “El proceso de pago de liquidación de siniestros se encuentra entre los 10 y 15 días hábiles. Tenemos una excelente gestión de pagos, seguimos con los plazos que no superar los 15 días desde que se realiza la denuncia del siniestro para acreditar la suma o indemnización correspondiente al asegurado o beneficiario, en sus cuentas a través de trasferencias bancarias”, afirmó. Carniellis sostuvo que “la gente debe tomar conciencia de que el seguro no es un gasto, el seguro es una inversión. El seguro es una protección, ya sea sobre los bienes materiales o sobre cuestiones efectivas. Nosotros no le podemos devolver al ser querido, pero sí podemos tratar de que su familia vuelva a tener el mismo nivel socioeconómico que venían teniendo para afrontar un proyecto a futuro, con tal indemnización”. “En la actualidad La Compañía de Seguros de Jujuy SE está a la altura de cualquier aseguradora a nivel mundial “y lo más importante es que estamos en Jujuy para darle respuesta inmediata al asegurado y siempre lo hacemos cara a cara”, ponderó Carniellis. Día no laborable para el personal La directora de la aseguradora, Patricia Reyna, comunicó informó que vía Resolución se dispuso para el viernes 20 de octubre día no laborable para el personal de la compañía, por lo que no se atenderá al público. Para todo tipo de informes y consultas las oficinas de la Compañía de Seguros de Jujuy SE se encuentran ubicadas en calle Juana Manuela Gorriti 436 de la capital jujeña y abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 20 o por redes sociales. Y aclaró que “la compañía está abierta al público en general (independientes, públicos, privados, entre otros) para conocer y contratar todos los tipos se seguros disponibles en la actualidad, entre ellos: Patrimoniales; Accidentes Personales (AP); Vida, Incendios, Sepelios y muchos más”. Cabe mencionar que la empresa lleva adelante “Pausas Activas” a cargo de un gran equipo de profesionales con el objetivo de lograr el bienestar laboral y saludable a su staff.