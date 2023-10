El cambio que ocurrirá el domingo ya sucedió

El resultado puede mostrar el desplazamiento del conflicto que organiza la política desde hace 70 años: la pelea entre el peronismo y el antiperonismo.

Jujuy al día ® -Si bien tiene el atractivo que agrega la incertidumbre a los sucesos políticos, la elección del domingo será más un resultado que un punto de partida.

La Argentina ya cambió cuando se convirtió en un país con un enorme porcentaje de su población -las PASO mostraron que es casi un tercio del padrón- que quiere votar a un hombre que no tiene ninguna atadura con estructuras políticas conocidas, o al menos relevantes; que no ofrece un programa o un equipo que permita entender cómo planea su gobierno; que está rodeado de dirigentes y candidatos que, en muchos casos, no tienen noción sobre los mecanismos esenciales de la administración pública o de la elaboración de las leyes; y que enhebra un discurso que combina ideas marginales o descartadas por el pensamiento económico, lugares comunes del refranero popular y una muy atinada descripción de las deficiencias que mostraron los profesionales de la política en los últimos 40 años.

La Argentina ya se convirtió en otra cosa cuando se acumularon, como el sedimento que traen los ríos y crea nuevas islas y modifica paisajes milenarios, las décadas de aumento y consolidación de la pobreza, las deficiencias en el sistema educativo y de salud, el estancamiento económico y la pérdida de potencia de un sistema productivo que cada año se parece un poco más a un recuento de carencias.

La Argentina ya se había modificado cuando Javier Milei recogió el hartazgo a la vez superficial y profundo que circula desde hace años por las redes sociales y decidió hacer política en ese terreno y no en el de instituciones asociadas a la estabilidad democrática liberal como los medios de comunicación, los sindicatos o las asociaciones de empresarios. En ese sentido, el dirigente político Milei, como en su momento lo fueron Juan Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner y acaso Mauricio Macri, es la consecuencia de una modificación en la sociedad que le abre un lugar en el que pararse y que le permite transformarse en un canal de transmisión de una demanda, una necesidad, una percepción o una visión de futuro que ya existe. Por supuesto, cada uno de esos personajes, como bien recogen los historiadores, le agrega a esa representación características, preocupaciones y obsesiones propias que, por decirlo de otro modo, son la naturaleza de su liderazgo.

A pesar de eso, de esa alteración estructural que ya existe en la sociedad y que seguirá existiendo incluso si Milei no llega a la presidencia o si decidiera, por ejemplo, dejar la política, el resultado de la votación puede traer novedades en la política.

Si Milei consigue imponerse en primera vuelta, el cambio social llegará acompañado por la defunción del conflicto político que organizó las disputas y los acuerdos políticos de los últimos setenta años. El eje que divide a los peronistas de los antiperonistas dejará de ser relevante. Lo mismo podría ocurrir si hay un ballotage entre Milei y Patricia Bullrich. En ese caso, la elección de noviembre puede convertirse en la primera manifestación del nuevo conflicto ordenador: mileístas versus antimileístas.

Si el balotage, en cambio, es entre Milei y Sergio Massa, el ministro de Economía podrá arrogarse la oportunidad de reorganizar al peronismo luego de la jubilación nominal de Cristina Kirchner. En ese caso hay que contemplar también el resultado de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires. Si es reelecto, el gobernador quedará anotado de manera automática en carreras presidenciales futuras.

En ese escenario, con Bullrich tercera, la bomba caerá sobre Juntos por el Cambio, una coalición nacida para enfrentar al kirchnerismo que tendrá que repensarse desde cero para buscar otro cemento que la mantenga unida. Si ocurre eso, el riesgo de quiebre más visible es el que amenaza al PRO.

Ignacio Miri

Fuente