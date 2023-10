Constancia de “no sufragio” y servicio de colectivos en la nueva terminal

Jujuy al día ® – Este domingo 22 de octubre, día de las Elecciones Generales, las personas que no puedan cumplir con su deber cívico y necesiten de una constancia por “NO VOTACIÓN”, podrán solicitarla el día mismo día de 06 a 22 horas, gestionando a través de la página https://tramites.seguridad.jujuy.gob.ar, o bien apersonarse a las oficinas de Unidad Administrativa Digital, en el caso de Alto Comedero, ubicada en la Unidad Regional 7 (Av. Tte. Farias y calle Soldado Aguirre), en el horario de 6 a 18 horas.

Los trámites serán de forma gratuita (pasado este horario el trámite tendrá un valor $300). El requisito será llevar tu DNI (en caso que lo haya extraviado, deberás contar con una constancia de extravío).

Por otra parte, relacionado al servicio de transporte, jefatura de Unidad Regional 7, Crio. My. Mamaní Griselda, Crio. My. Abraham Sergio y el jefe de operaciones Crio. My. Vides Nina José, mantuvieron una reunión con el secretario de Transporte, Pablo Giachino, quien confirmó que el transporte de media distancia será gratuito para todas las personas que deben votar en las localidades del interior, debiendo presentarse con su DNI para verificar su domicilio y confirmar que debe viajar para emitir su voto. Las unidades saldrán de la nueva terminal en el horario de 09 a 14 horas.