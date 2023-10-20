Motos secuestradas en distintos procedimientos

Jujuy al día ® – 𝘌𝘯 𝘭𝘢 𝘫𝘰𝘳𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭 ayer, 𝘦𝘯 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘶𝘯𝘴𝘵𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘧𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘋𝘪𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘚𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦 𝘈𝘶𝘵𝘰𝘮𝘰𝘵𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘉𝘳𝘪𝘨𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘦 𝘐𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘑𝘶𝘫𝘶𝘺 𝘴𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘵𝘢𝘳𝘦𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢𝘴, 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘤𝘪𝘤𝘭𝘦𝘵𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘥𝘪𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘳𝘰𝘣𝘰.
𝘜𝘯𝘰 𝘥𝘦 𝘦𝘭𝘭𝘰𝘴 𝘵𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘤𝘢𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪𝘰 𝘢𝘱𝘰𝘤𝘳𝘪𝘧𝘰 𝘺 𝘦𝘭 𝘰𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘭𝘭𝘢𝘷𝘦 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰 𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘰𝘥𝘢𝘥𝘰, 𝘯𝘪𝘯𝘨𝘶𝘯𝘰 𝘱𝘶𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘰𝘴. 𝘈𝘮𝘣𝘰𝘴 𝘮𝘰𝘵𝘰𝘷𝘦𝘩𝘪𝘤𝘶𝘭𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦𝘥𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘦𝘯 𝘤𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴.