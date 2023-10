Argentina 2024: desequilibrios macro vs. potencial económico

El Estado Nacional no puede sustituir al sector privado. El empleo público no puede crecer por encima del empleo privado por que ahoga al propio empresario que genera esos recursos

Jujuy al día ® – El próximo gobierno tendrá un desafío enorme que es ordenar los desequilibrios macroeconómicos heredados: corrección de tarifas de servicios públicos, cepo cambiario, pasivos remunerados del Banco Central récord, evolución del déficit fiscal, crecimiento de la deuda interna y externa, impacto de últimas medidas económicas con expansión del crédito, emisión monetaria y eliminación de impuestos. Los argentinos no tienen la obligación de conocer los fundamentos macroeconómicos por los cuales habrá que ordenar las cuentas del Estado, pero los políticos sí tienen la obligación de comunicar cómo solucionarán este grave problema, en que tiempo, con que herramientas.

Los primeros 18 meses de gobierno serán muy complejos. Habrá aceleración de la inflación, depreciación del peso, ajuste de los sectores público y privado, ajuste de tasas y reconversión del mercado crediticio, regeneración de los incentivos al ahorro y la inversión frente a la expansión del consumo y una situación social compleja por incremento de la pobreza e indigencia. Entre otros males, los Argentinos entenderán que corregir implica un esfuerzo aún mayor cuando el desvío fue ampliándose cada vez más en el camino.

Los políticos no deben prometer más que arreglar sus cuentas, sacarle el peso de encima a las pymes y dejarlas producir y extraer inteligentemente la riqueza de nuestro país

A su vez, será necesario encaminar reformas fiscales, tributarias, laborales y previsionales. Los sindicatos entiende las reformas como un castigo a sus derechos de privilegio conseguidos por la prepotencia de la fuerza y poder del monopolio de la calle. Las organizaciones sociales entienden las reformas como una quita del privilegio del gerente de turno que pierde la posibilidad de planificar los recursos económicos ajenos a discreción de acumular poder sobre el campo de los vulnerables en el campo de lo social y lo económico. ¿La respuesta en la calle tendrá una contrarreforma? ¿Será posible transformar sin herir, sin pasar por un caos, sin que el miedo y el terror sobre el cambio detenga al horizonte de otra Argentina posible?

Soy muy optimista para nuestra Argentina en el futuro. Pero es un optimismo basado en un nuevo marco institucional y jurídico para las inversiones, para la moneda, para la sociedad y la propiedad privada. Nos lo merecemos por que las oportunidades son enormes.

A pesar del cuadro heredado de la realidad económica el potencial para desarrollarnos en diversos sectores, aumentar el nivel de actividad y generar puestos de trabajo es enorme. Los políticos no deben prometer más que arreglar sus cuentas, sacarle el peso de encima a las pymes y dejarlas producir y extraer inteligentemente la riqueza de nuestro país.

Para proyectar su potencial lo analizamos por sectores:

1 – Sector minero

Se estima que la demanda mundial de cobre se duplique en las próximas décadas y la de litio que aumente un 40% en los próximos 2 años convirtiéndonos en el segundo productor a nivel mundial. Dicho dato le representa al país una gran oportunidad ya que cuenta con la segunda reserva mundial de litio y es décimo productor mundial de plata. Además, se proyecta que estará entre los 10 principales productores internacionales de cobre, al igual que de oro.

2 – Sector agro

Argentina ocupa el primer puesto en envíos al exterior de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní. Es el segundo exportador mundial de yerba y maíz, el tercero de leche en polvo, el cuarto de peras, poroto de soja y aceite de girasol y ocupa el quinto puesto en ventas al extranjero de camarones, langostinos y lanas.

Debido al actual contexto internacional se espera una caída significativa en la siembra de Ucrania y un recorte de la superficie sembrada en Estados Unidos, permitiéndole a Argentina pasar a estar entre los países con mayores posibilidades de ingresar a los mercados de mayor consumo, aumentando de esta manera sus exportaciones y la mano de obra empleada.

3 – Sector ganadero

Se estima que para el año 2030 el sector ganadero aumentará su producción 1 millón de toneladas. Aprovechando tanto el prestigio internacional de la carne Argentina como el aumento de producción se espera potenciar el sector en los próximos años.

4 – Sector energético (petróleo y gas)

Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo. Esto va a permitir no solo el autoabastecimiento del país en materia de energía, sino también realizar exportaciones hacia Chile. Para 2023 se esperan récords en la producción de gas y petróleo.

Con la reciente inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner se va a ampliar la capacidad productiva del país, observando como primer impacto mejoras en la Balanza de Comercial del sector energético ya que dejaría de ser deficitaria, y como segundo impacto el que se duplicarían los puestos de trabajo.

5 – Sector industrial

El Índice Adelantado del IPI (Índice de Producción Industrial) muestra promesas en el sector industrial. Si bien la actividad fue cayendo hay 2 sectores que continúan liderando respecto de sus proyecciones: industria automotriz y siderúrgica. En el caso del sector automotriz en 2022 representó el 10% del total de las exportaciones del país.

6 – Economía del conocimiento

La economía del conocimiento experimentó en la última década una marcada expansión a nivel internacional.

La Economía del Conocimiento se considera una pieza fundamental en el futuro de la Argentina. En el segundo semestre del 2022 se exportó un 19,4% más que durante el segundo semestre 2021. El sector que más creció fue el de servicios profesionales, representando el 58,5% del total exportado por el sector.

Aunque se considera que tiene como obstáculo para su pleno desarrollo el de utilizar mano de obra altamente calificada.

Las circunstancias de la economía argentina nos deben inducir a observar con datos que lo acontecido en los últimos 12 años ha sido un fracaso. El Estado Nacional no puede sustituir al sector privado. El empleo público no puede crecer por encima del empleo privado por que ahoga al propio empresario que genera esos recursos. El emprendedor privado no invierte por qué su inversión en el flujo de fondos de su retorno de inversión ve más impuestos y burocracia que ganancias.

Publio Cornelio Tácito decía que “cuánto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”. Hay que desregular la economía, eliminar impuestos y burocracia y retornar a la seguridad jurídica del privado.

Damian Di Pace

Fuente