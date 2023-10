Qué dicen los movimientos de dinero en fondos comunes de inversión sobre los temores del mercado

En las últimas semanas, cada vez más pesos se canalizaron a carteras que pagan tasa de renta a diario. Salen de colocaciones en deuda soberana. El mercado parece temer más a un default que a las Leliq

Jujuy al día ® – Quizás como nunca en la historia del sector financiero argentino, los fondos comunes de inversión se popularizaron, al punto de llegar a ser utilizados por inversores minoristas y empresas por igual. Mucho tienen que ver en este fenómeno las billeteras digitales y fintech que, a través de sus cuentas remuneradas, permiten a personas que hasta hace poco no estaban siquiera bancarizadas colocar sus pesos en estos vehículos, a veces hasta sin saberlo.

Pero en las últimas semanas de cimbronazo post PASO y disparada del dólar libre en las últimas ruedas antes de las elecciones generales del 22 de octubre, la industria de los fondos está viendo movimientos internos que describen cuál es la actitud de empresas y personas al tiempo que dan una pista respecto a cuáles son los temores del mercado para lo que venga después de los comicios y el cambio de Gobierno.

La estrella en este mercado es una sola, aunque tiene muchos nombres. Hablamos de los fondos comunes de inversión “de mercado de dinero” o “money market”.

Otros nombres habituales para el mismo tipo de vehículo es el fondo común “de plazo fijo” o, el más técnico, “T+0″. Todos esos nombres describen el mismo tipo de fondo y su uso es hoy tan cotidiano que muchos de sus usuarios no conocen ninguna de esas cuatro denominaciones.

Esto es porque los fondos T+0 -este nombre describe el plazo de liquidación, ya que permiten ingresar dinero en el día y, también, rescatarlo de inmediato- son la estructura que está detrás de cuentas remuneradas de fintech como Mercado Pago (con su producto Mercado Fondo), Ualá, Prex y varias otras alternativas ofrecidas por las apps que en los smartphones permiten guardar plata y colocarla para obtener algún rendimiento.

Pero esas cifras abarcan a toda la industria -hay fondos de pesos, de dólares, atados al dólar, de acciones, de bonos, de infraestructura, pyme, etc.- cuando no toda crece por igual. Hoy el 54% del patrimonio administrado está en pesos colocados en fondos money market. Los T+0. Un crecimiento fuerte desde menos del 50% pocos meses atrás.

La Cámara Argentina Fintech sabe del rol de sus asociadas en este crecimiento. A través de un comunicado distribuido en la última semana reclamó mejores regulaciones para el sector, el cual registraba en julio saldos invertidos en fondos comunes de inversión a través de las cuentas que proveen empresas fintech por $438.700 millones.

“Entre enero y julio de 2023, el dinero invertido en estos instrumentos creció 183%, lo que implica un aumento real del 87,5%, descontado el efecto de la inflación”, dijo el comunicado.

“Ya hay 12,8 millones de cuentas de inversión abiertas en la Argentina, de las cuales 4 millones se crearon en los primeros siete meses de 2023″, agregó la entidad.

El fondo común T+0 al que se accede tanto desde una sociedad de Bolsa como del homebanking de cualquier institución o, incluso, pulsando unas pocas veces en la app de Mercado Pago, es una gran herramienta en momentos en los que la inflación corre al 12,7% mensual.

En lugar de tener pesos ociosos en una caja de ahorro o en una billetera digital, ahorristas y empresas mantienen sus saldos en pesos en cuentas remuneradas que pagan algo menos del 8% mensual. Esto está lejos de compensar por una inflación de casi 13 puntos porcentuales, pero reduce enormemente la erosión sobre sus pesos que genera el avance de los precios.

Sin embargo, siendo estos fondos comunes vehículos que a su vez invierten los ahorros de sus clientes en depósitos a plazo fijo y cuentas bancarias remuneradas, ¿qué hacen estos inversores colocados en pesos? Sobre todo si se tiene en cuenta que el favorito para las elecciones de octubre, Javier Milei, recomendó salir de plazos fijos. Detrás de las inversiones de estos fondos están nada menos que las aborrecidas Leliq que economistas de todo el arco ideológico ven como un problema o un riesgo.

En una fintech que crece a pasos agigantados en el país gracias al apetito de sus usuarios por los fondos comunes lo entienden de una manera particular. “Es que la remuneración, para dinero transaccional, es visto como la mejor opción para ir amortiguando la inflación en el día a día. No son inversiones de largo plazo, es dinero de todos los días que se escuda un poco”, dijo a Infobae la fuente a condición de no ser nombrada.

¿Pero, y los riesgos de las Leliq? “El riesgo de las Leliq, aún con una dolarización a la Milei o una híper, es que se licúen. Lo mismo que los pesos. Que la inflación sea tan alta que no haya tasa que alcance. Pero eso mismo las hace seguras, porque aunque se licúen, sabés que se van a pagar. Distinto es con los fondos que tienen bonos en pesos”, sugirió.

Precisamente, los movimientos de los últimos meses en el mercado de fondos muestra una salida acelerada de empresas y particulares de otro tipo de fondos. Los T+1 y T+2 y, dentro de ese universo, los que invierten en deuda soberana en pesos.

“Una explicación podría ser que los inversores vean como un evento cada vez más probable un posible default de la deuda en pesos y rotan a los money market para no quedar atrapados si eso llegara a ocurrir. Los money market dan libertad de movimiento para cambiar de estrategia y desprenderse de esos pesos rápido”, explicó Giselle Colasurdo, asesora financiera y youtuber.

“Como venimos sosteniendo, desde las PASO hay una migración de flujos hacia posiciones conservadoras. Consideramos que, de ahora en adelante, más que nunca, el mercado se va a posicionar de acuerdo al programa que presente el candidato ganador de las elecciones generales”, analizó un informe de Adcap.

“El mercado está en modo wait & see, y se posiciona en instrumentos conservadores, como los fondos comunes de inversión money market. Lamentablemente, no hay lugar para incrementar posiciones hasta después de pasadas las elecciones y cuando se conozca el plan económico integral del candidato que resulte ganador”, agregó el mismo reporte.

Matías Barbería

