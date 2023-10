¿Lo escuchará? El consejo que le dio el jujeño “Burrito” Ortega a Enzo Pérez para su futuro

Ariel Ortega elogió fuertemente a Enzo Pérez, el capitán de River, destacó sus cualidades y le dio una recomendación sobre su carrera

Jujuy al día ® – Ariel Ortega volvió a estar cerca de la gente y el calor del Monumental el martes por la noche, cuando en el contexto del Partido de Leyendas jugó en el senior ante Independiente. El Burrito hizo un golazo picando la pelota y no solo en ese momento, sino que en varios instantes más, se llevó la ovación del público.

Como una de las palabras autorizadas de River, el ex jugador del Millonario habló de varios temas y uno de ellos fue Enzo Pérez, capitán del equipo que tiene contrato hasta diciembre con la institución. Ortega dejó en claro: “Le recomiendo que si puede seguir jugando acá porque le da”.

Las declaraciones del Burrito fueron en el contexto de un gran elogio para el mediocampista de 37 años: “Enzo Pérez es el corazón de River hoy por hoy, lo demuestra partido tras partido, la gente lo ovaciona”. Y en línea con una posible partida en diciembre, completó: “Tiene una calidad impresionante, lo va a decidir él, la gente lo ama”.

La divertida advertencia de Ortega a Enzo Pérez si juega en Maipú

Enzo Pérez tuvo una vida de mucho sacrificio en su infancia y ha llegado a contar en diálogo con La Nación que junto a su familia debió dormir en garajes de casas. El club que le abrió las puertas al fútbol y por ende al radical cambio de su vida fue Deportivo Maipú de Mendoza, ubicado en la ciudad homónima donde nació. Y aún en River siempre lo recuerda.

Justamente, al igual que Ponzio que jugó en Williams Kemmis de Las Rosas, Enzo Pérez tendría la intención de retirarse en su club de origen. Sin embargo, el Burrito Ortega le hizo una especie de advertencia muy divertida al respecto: “Es mejor acá, por ahí quiere ir a jugar al club de él, está bien porque uno tiene ese amor donde uno creció, pero lo van a cagar a patadas (risas)”.

¿Lo sabías? El día que Ortega siguió a su instinto, rechazó a Boca y se probó en River

En un pasado distópico, si vale el término, el Burrito Ariel Ortega podría haber jugado en Boca en vez de River. Es que según contó el año pasado en Urbana Play, vino a probarse desde Jujuy tanto al club de la Ribera como a Independiente, donde tenía contactos con quien lo apadrinaba.

Al llegar a Retiro habló con quien lo acompañaba y se arrepintió de lo que estaba por hacer: “Le dije que no quería ir a ninguno de esos dos clubes, que quería ir a River. Me dijo que no conocía a nadie ahí, pero le respondí que fuéramos igual, que no pasaba nada. Me dejé llevar por el destino”. El resto es historia ya conocida.

¿Qué debe hacer Enzo Pérez en diciembre?