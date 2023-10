Álvarez García entregó escrituras en Volcán

Jujuy al día ® – Álvarez García, encabezó el acto de entrega de escrituras a 28 familias de Volcán, las que se constituyeron en legítimas propietarias de sus lotes.

El ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, encabezó el acto de entrega de escrituras a 28 familias de Volcán, las que se constituyeron en legítimas propietarias de sus lotes. La ceremonia se desarrolló en el marco del proceso de regularización de propiedad de lotes emprendido por el Gobierno de la Provincia, cumpliendo el compromiso de reconocer y ampliar derechos, con miras a profundizar la construcción de ciudadanía.

Se trata de una gestión encaminada entre la cartera de Gobierno y Justicia y Escribanía de la Provincia, en articulación con los gobiernos municipales, que en el caso de Volcán se inició con la entrega de más de 30 escrituras, prosiguió con 28 y seguirá en breve a medida que los interesados cubran los requisitos previstos.

“Seguimos cumpliendo la palabra empeñada del gobernador Gerardo Morales”, enfatizó Álvarez García y sostuvo que “la regularización de propiedad no es solo una necesidad, es también un derecho de las familias que hace veinte años vienen esperando sus respectivas escrituras”.

“Esto gobierno siempre cumple y es un orgullo acompañarlo en esta tarea”, afirmó. Por otra parte, el ministro puso en valor “la histórica inversión que el Gobierno de Jujuy destinó a la reconstrucción de Volcán tras el alud, como así también a la transformación de un pueblo que recuperó su empuje”. En este sentido, destacó que “antes de fin de año nos volveremos a encontrar con los pobladores de Volcán, cuando parta de la estación el tren solar y turístico de la Quebrada que es otro compromiso que el gobernador Morales está cumpliendo”. “La Quebrada no deja de crecer de la mano de Morales, quien además hizo escuelas en toda la región”, apuntó y consideró que “la gente sabrá valorar lo que significa Gerardo Morales en la historia de crecimiento de la provincia y, en particular, la Quebrada”. Finalmente Álvarez García hizo un especial reconocimiento a la labor a cargo del equipo de la escribana de Gobierno, Emilce Bártulos. En otro orden, Analía Quiroz, beneficiaria del programa de regularización, expresó que “recibir la escritura es un sueño hecho realidad”. “Nací en Volcán, vivo en este pueblo y ahora lo seguiré haciendo como propietaria”, recalcó para luego reivindicar “el trabajo del Estado provincial que garantiza derechos”. “Ahora se viene el tren solar y turístico de la Quebrada que me llena de orgullo y dará vida a Volcán que renació”, señaló.