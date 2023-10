Tenis de mesa: resultados de los jujeños en el Grand Prix de Salta

Jujuy al día ® – En el Centro de Desarrollo de Tenis de Mesa «Pablo Tabachnick» de la ciudad de Salta se realizó entre los días 6 y 8 de octubre la edición 2023 del Grand Prix de Tenis de Mesa de Salta, evento fiscalizado por la Federación Argentina de la especialidad que forma parte del calendario oficial y es válido para la conformación del Ranking Nacional.

En este evento se compitió en todas las categorías menores y también en la denominada «Todo Competidor», que es la más importante del Circuito. Jujuy tuvo presencia en varias de ellas con un total de 16 jugadores, los cuales lograron para nuestra provincia varios podios.

El resultado más importante lo consiguió la ledesmense Ana Zapatero Heit, quien, demostrando su vigencia, se consagró campeona en Damas Toda Competidora luego de superar en la final por 4 sets a 2 a su hermana Daniela Zapatero Heit en un partido muy cerrado y de final incierto.

Las hermanas Zapatero Heit dejaron en claro que siguen marcando la pauta en el Noroeste Argentino y que las nuevas generaciones de jugadoras deberán esperar un tiempo más para poder disputarles este honor.

Además del título de Ana y el subcampeonato de Daniela, otros jujeños estuvieron ocupando lugares de privilegio en el evento, los cuales se detallan a continuación:

– Martín Zapatero Heit fue subcampeón en Caballeros Sub 23 y tercer puesto en Sub 19.

– Martino Recupero y Santiago Vergara compartieron el tercer puesto de la competencia individual sub 11.

– Lucas Vergara logró el tercer puesto en Caballeros Sub 13.

Además, en la competencia de Dobles, varias parejas integradas por jujeños fueron premiadas:

– Emanuel Benítez en pareja con el boliviano Nehemías Plata fueron sub campeones en dobles sub 13.

– Martino Recupero y Santiago Vergara fueron terceros en Dobles sub 13, honor que compartieron con la pareja de Benicio Recupero y el salteño Alejo Infante.

– La pareja de Máximo Aguirre y Juan Francisco Baiud quedaron en cuarto lugar en Dobles Sub 19.

Mas allá de no llegar a podios, fueron muy meritorias otras actuaciones de jujeños, entre las que se destaca la llegada a los cuartos de final en la categoría Todo Competidor que logró Moisés Gallo Rocha, misma instancia a la que accedieron Emanuel Benítez en Sub 13 y Nahuel Álamo en Sub 15.

Ahora los dirigentes jujeños están organizando la agenda para retomar los torneos del Circuito Provincial.