Esa vocación por dejarnos tomar de idiotas

Cristina presentó a Insaurralde como “un modelo” y “uno de nuestros dirigentes más sobrios”.

Jujuy al día ® – “Jamás podría decir eso, en primer lugar, porque nunca me fui de Lomas de Zamora, ni podría irme, por el amor que siento por mi barrio”. Era 17 de marzo de 2014 y Martín Insaurralde, entonces diputado nacional del Frente para la Victoria, ex intendente del municipio del que es oriundo, desmentía por Twitter un titular de la revista Noticias acerca de su mudanza a Puerto Madero. La editorial subía entonces a la web el audio de la entrevista, hecha el 9 de marzo en Mendoza, según indicaban, que dejaba bien en claro que había dicho lo que intentaba después negar. “Primero nos mudamos por el tema de la inseguridad”, explicaba. “Ella ( Jesica Wanda Judith Cirio, su novia) estaba en Palermo y ya tenía bastantes temores con el tema. Y yo necesitaba un lugar intermedio porque vamos y venimos a Lomas de Zamora por mis chicos y era largo el viaje”.

Y a la pregunta “¿Están viviendo juntos, empezó la convivencia?”, contestaba: “Sí, hace ya dos semanas…Tres, tres semanas”, echando por tierra el intento de disimular lo obvio argumentando que sólo Cirio se había trasladado a uno de los barrios porteños más caros.

La revista aclaraba que Insaurralde hacía su “confusa aclaración” desde Europa, ya que estaba en una “gira laboral que incluyó España, Suiza e Italia, acompañado por Cirio” y que al día siguiente celebrarían el cumpleaños de ella en Roma. En la misma nota se consignaba que en su campaña, el entonces diputado afirmaba que dejaría la política el día en que no pudiese vivir en el mismo barrio en que vivió toda su vida.

El 25 de octubre de 2015 fue electo intendente de Lomas una vez más con el 47,53% de los votos. En un acto, Cristina Kirchner lo presentó como “un modelo” , lo llamó “uno de nuestros más sobrios dirigentes” y elogió: “Cuando tenés una buena vida privada podés hacer una buena vida pública también” .

El viernes pasado, después de que estallara el escándalo de las vacaciones de Insaurralde en un yate de lujo por Marbella con la modelo Sofía Clerici, la investigación judicial por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal sobre el flamante ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, y las imputaciones contra su ex mujer, Jesica Cirio, la modelo y conductora dio una entrevista en Telefe, el canal que la tiene contratada, y aseguró sin ruborizarse: “Yo viví soltera en Puerto Madero pero nunca viví con Martín en Puerto Madero”. Parece que no sólo los caballeros carecen de memoria.

Podría ser una anécdota menor en este aquelarre en que se ha convertido la Argentina. Sin embargo, por dejar pasar cuestiones que pueden parecer intrascendentes al lado de otras mayúsculas, es que día a día renovamos aquello que decía Simone de Beauvoir: “Lo peor que tiene el escándalo es que uno termina por acostumbrarse”.

Y entonces la mentira de Insaurralde/Cirio acerca de su lugar de residencia se hilvana con Alberto Fernández echándole la culpa a “mi querida Fabiola” por la fiestita de cumpleaños en Olivos en plena cuarentena, con el largo listado de amigos, parientes y favorecedores en el Vacunatorio Vip, con Pitty la numeróloga contratada en el Banco Nación, con el domicilio del ex vicepresidente Amado Boudou en un médano de la Costa, y la máquina de hacer billetes, con Sergio Massa hablando del “error” de Insaurralde, entendiendo por error no su vida de lujos sin tener plata declarada con qué solventarla sino con el haber permitido que lo descubrieran. Así estamos.

Silvia Fesquet

Fuente